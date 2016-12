Onzekere tijden bieden ook mooie opportuniteiten

2016 was een bewogen jaar. Een roetjsbaan van aanslagen, de brexit en Trump. Wat brengen 2017 en de nabije toekomst ons? We vroegen tien opiniemakers om in hun glazen bol te kijken. Vandaag buigt Stefan Duchateau zich over de evolutie van de financiële markten.

In onzekere tijden worden kansen gecreëerd voor wie verder kijkt dan de onmiddellijke problemen. Maar een flink deel van de investeerders verkrampt telkens weer bij de opverende volatiliteit op de financiële markten en ontdoet zich instinctief van beleggingsproducten zonder rekening te houden met het rendementspotentieel dat ze weggooien.

Niet alleen drijven ze zo de marktprijzen nog lager, ze ontnemen zichzelf ook elke kans op herstel nadat de zoveelste crisis, recessie of tijdelijke terugslag achter de rug is. Het opwaartse potentieel laten ze aan wakkere beleggers die het inzicht, de moed, het relativeringsvermogen en het geduld hebben om hun beleggingshorizon over de crisisperiode te tillen.

2016 is daarvan een pijnlijke illustratie. De aandelenmarkten lieten de eerste twee maanden een scherpe neerwaartse beweging optekenen, na een hysterische reactie op het stijgingsritme van de Amerikaanse loonmassa en een toevallige snoekduik op de Chinese technologiebeurs. In beide gevallen zagen doemdenkers hun kans om de beleggersmeute te verwarren met onheilsberichten over de escalerende Amerikaanse rentetarieven en een imploderende Chinese economie. Maar de Amerikaanse langetermijnrente daalde nadrukkelijk in de daaropvolgende periode, terwijl de Chinese conjunctuur werd afgekoeld tot een houdbaar groeitempo, in overeenstemming met de toekomstige demografische uitdagingen.

De financiële markten gaven pas maanden later hun vergissing toe en herstelden na de publicatie van de sterk verbeterende Chinese conjunctuurcijfers en de gematigde looninflatie in de VS.

Niet fataal

De aanloop naar het brexitreferendum bracht meer van hetzelfde, maar gelouterd door de eerdere ervaringen herstelden de markten na enkele dagen. Het was weliswaar een politieke aardverschuiving, maar economisch was ze zeker niet van fatale orde en bood ze zelfs een kans om het Europese beleid bij te sturen.

Die trend zet ongetwijfeld door in 2017. De markten zullen zich niet meer laten leiden door de waan van de dag, maar door de stand van de financiële en economische parameters. Het verkiezingsjaar 2017 houdt ongetwijfeld politiek interessante ontwikkelingen in, maar enkel de Duitse uitslag en meer bepaald de positie van kanselier Angela Merkel zijn van fundamenteel belang. Zonder haar steun zal de Europese Centrale Bank (ECB) moeilijker het systematisch opkopen van Europese overheidsobligaties verantwoorden. De Europese monetaire politiek is grotendeels uitgestippeld op basis van een consensus zodat enkel de ontwikkelingen vanaf 2018 in vraag kunnen worden gesteld. We moeten ervan uitgaan dat de beoogde doelstellingen dan bereikt zijn.

De kranige houding van de ECB geeft voldoende stimulans aan de nog aarzelende eurozone. De kredietgroei is weliswaar onvoldoende, maar dat glas is intussen halfvol. De monetaire ondersteuning werkt, maar het beleid met extreem lage rentetarieven dient nog geruime tijd voortgezet te worden.

Onopgelost

Ook volgend jaar moeten we geen duidelijk antwoord verwachten op de vraag of de eurozone op langere termijn houdbaar is.

Op zich is dat niet onverwacht: elke muntzone van dat type drijft de werkgelegenheid in de richting van de efficiëntste producent. Dat resulteert in een verbeterde kwaliteit, lagere productiekosten, een dalende inflatie, stabiele rentevoeten en een versterkte positie op de internationale markten. Maar het gevolg is ook dat onder meer Italië en Spanje systematisch werkgelegenheid zien afvloeien, wat leidt tot toenemende budgettaire en sociale druk, tenzij een correctiemechanisme de situatie ombuigt.

Dat moet dan bestaan uit een systema-tische migratie in de richting van de efficiëntste producent, maar in de Europese context is dat geen evident gegeven. Een tweede correctie ontstaat door de doorgedreven loonstijgingen in Duitsland. Maar na hun onfortuinlijke wedervaren in de jaren 80 en 90 is dat geen bespreekbare optie voor Duitse politici en ondernemers. Vermits competitieve devaluaties in een muntunie per definitie uitgesloten zijn, rest als enige realistische optie enkel verregaande overheidsbesparingen door te voeren. In een eerste fase om de oplopende werkloosheidskosten op te vangen, in een tweede fase om de efficiëntiegraad ten opzichte van Duitsland te verhogen. De reële effectieve wisselkoersen stabiliseren sinds het dieptepunt van de crisis en geven aan dat er zich op korte termijn geen dringend probleem aankondigt.

De globale verbetering in de conjuncturele vooruitzichten, met weliswaar hogere rentetarieven, gecombineerd met het vooruitzicht van lagere risicopremies laten ook in 2017 een voorzichtige overweging van aandelen toe met een specifiek accent in Europese waarden en een marktgewogen positie in de VS.

Stefan Duchateau is docent economie aan KULeuven en UHasselt