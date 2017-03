Openheid versus geslotenheid: 1-0 na de kwartfinale

In de grote politieke strijd haalt openheid het voorlopig van geslotenheid. Veel grote, grensoverschrijdende trends kunnen Europa echter nog makkelijk doen struikelen.

Door Andy Langenkamp, senior politiek analist bij ECR Research in Utrecht

De eerste populismedominosteen van 2017 is overeind blijven staan. Na de brexit-stem en de verkiezingsoverwinning van Donald Trump werd gevreesd dat Europa ten prooi zou vallen aan eurosceptische, nationalistische, protectionistische politici. Nederland was de eerste thermometer voor de populistische temperatuur.

De in Nederland beroemde speech van de toenmalige sociaaldemocratische premier Wim Kok uit 1995 is actueler dan ooit.

Of zoals Mark Rutte het zei: de Nederlandse verkiezingen zijn de kwartfinale in de strijd tegen het verkeerde populisme. Daarna volgt de halve finale in Frankrijk en in september de Duitse finale.

Die kwartfinale is gespeeld. Met de voorlopige uitslag in de hand lijken de hoogspanning en de hype vooraf overdreven. Wilders’ fractie wordt veel kleiner dan voorspeld. Het moet raar lopen wil de VVD niet ook het komende centrumrechtse kabinet leiden, aangezien de partij met afstand de grootste is.

Je zou voorzichtig kunnen gewagen van een anti-Trump-golf, met eerst de presidentsverkiezingen in Oostenrijk - waar de groene kandidaat uiteindelijk won van een rechtse populist - en nu Nederland. Daarnaast staat Alternative für Deutschland onder grote druk in de Duitse peilingen en lijkt Marine Le Pen het te moeten afleggen tegen Emmanuel Macron, de Franse variant van de Nederlandse GroenLinkse politicus Jesse Klaver en van de Canadese premier Justin Trudeau.

Voorloper

Als de Nederlandse verkiezingsuitslag richtinggevend is voor de rest van het electorale jaar, is de grote politieke strijd tussen openheid en geslotenheid (dat lijkt het nieuwe links-rechts te zijn) voorlopig beslist in het voordeel van het eerste. Vergeet niet dat Nederland al vaker voorloper was in Europese trends. Twee jaar voor de Parijse protesten van mei 1968 gingen Nederlanders al de straat op. De Nederlandse sociaal-democratische premier Wim Kok zette eerder stappen op de derde weg dan Tony Blair en Gerhard Schröder. En je zou kunnen stellen dat Nederland en Frankrijk in 2005 het euroscepticisme in gang zetten met hun stem tegen de Europese grondwet.

Begin mei weten we of Nederland en Frankrijk ook in 2017 weer samen optrekken in hun politieke voorkeuren.

Begin mei weten we of Nederland en Frankrijk ook in 2017 weer samen optrekken in hun politieke voorkeuren. De Nederlandse verkiezingsuitslag maakt de grote Europese doelen voor de komende jaren iets makkelijker realiseerbaar: de liberale democratie in Europa beschermen en versterken, de directe bedreigingen voor de veiligheid van Europa afwenden, de EU en de eurozone bijeen houden en voorkomen dat de internationale veiligheids- en economische orde te veel afbrokkelt.

Maar we moeten niet te veel waarde hechten aan de verkiezingsuitslag van een landje met 17 miljoen inwoners. Veel grote, grensoverschrijdende trends kunnen Europa nog makkelijk doen struikelen.

Het wegvagen van de PvdA past bijvoorbeeld in een internationale ontwikkeling: op veel plekken hebben de sociaaldemocraten het moeilijk. In Nederland hebben de drie linkse partijen - de PvdA, GroenLinks en de Socialistische Partij - samen 37 van de 150 zetels. Dat is één minder dan de PvdA bij de vorige verkiezingen in zijn eentje won. Het is zeer de vraag of de PvdA weer de brede volkspartij kan worden die ze claimt te zijn. De sociaaldemocraten hebben 13 van de recentste 19 nationale verkiezingen in Europa verloren.

Beleggers en investeerders moeten in het achterhoofd houden dat de pijlers van de westerse economie minder robuust zijn dan de markten denken.

Al zeker sinds de jaren negentig maken mensen zich zorgen over de uitwassen van de globalisering en over de toenemende onzekerheid. Lees er de in Nederland beroemde speech van toenmalig premier Wim Kok uit 1995 maar op na. ‘Natievorming, nationalisme… etnische tegenstellingen… bepalen het beeld van een turbulente wereld. Het westers bondgenootschap onder leiding van de VS probeert zijn nieuwe functie te definiëren… [terwijl] Europa - door fragmentatie, verlies aan draagvlak en groeiend patriottisme - in zwaar weer is gekomen… Het grenzeloos verleggen van grenzen en het gepassioneerd vasthouden aan grenzen tekenen het beeld van onze tijd.’

Tweeëntwintig jaar geleden uitgesproken, maar nu uiterst relevant. Ook omdat juist in de jaren negentig en daarna de sociaal-democraten en liberalen steeds minder duidelijk van elkaar te onderscheiden waren. Politici van verschillende kleur hadden meer met elkaar gemeen dan met hun achterban.

Te achteloos

Ze sprongen te achteloos om met de politieke, economische en sociale aardverschuivingen onder hun voeten: wegvallende ideologieën die decennialang bepalend waren voor het beleid en het kiezersgedrag, verregaande individualisering, verschuivende macht van het Westen naar ‘de rest’, afbrokkelende internationale samenwerkingsverbanden. Er was ook de toenemende kloof tussen de politiek en de kiezer en de technologische revoluties die onder meer leiden tot de ongefilterde en ongekend snelle verspreiding van onwaarheden, angst, haat en populisme.

Als politici de Nederlandse verkiezingsuitslag als vrijbrief zien om op de oude manier voort te gaan, kunnen die pijlers sneller afbrokkelen dan menigeen vermoedt.

In Nederland heeft het ‘open’ kamp voorlopig gewonnen van het ‘gesloten’ kamp, maar politiek-maatschappelijke trends blijven knagen aan de economische fundamenten. Het huis zal niet meteen instorten, maar beleggers en investeerders moeten in het achterhoofd houden dat de pijlers van de westerse economie minder robuust zijn dan de markten denken.

Als politici de Nederlandse verkiezingsuitslag als vrijbrief zien om op de oude manier voort te gaan, kunnen die pijlers sneller afbrokkelen dan menigeen vermoedt. Zeker als de sociaaldemocratie lamgeslagen is en geen gezond tegenwicht kan bieden aan de conservatief-liberale krachten.