Pleidooi voor de onvolmaaktheden van de vrijheid

Het is vandaag bon ton om gemeenschappelijke vijanden te benoemen: de vreemdelingen, de moslims, de rijken of de elite. Meestal gaat dat gepaard met een emotie van uitsluiting of achteruitgang. Wordt dat versterkt door politieke leiders die hun focus richten op wat hen verdeelt?

Populisten van rechts en links profileren zich als degenen die begrepen hebben wat ‘de mensen’ willen: negativiteit en schuldigen. Ze leven bij de gratie van angst en onheil, maar bieden geen perspectief. Ze sakkeren op elementen die ze misprijzen, maar komen niet verder dan dat. Hun bijdrage aan de samenleving is nihil.

Dat leidt tot een uitholling van het publieke debat, bij gebrek aan een wervend en verbindend verhaal. Politieke en middenveldleiders tonen geen pad meer naar een nieuwe toekomst en naar een evenwicht na veel turbulenties. De economische transformatie, de digitale disruptie en de superdiversiteit creëren onzekerheid en onbehagen. Ze destabiliseren de oude zekerheden, zodat de opinie vatbaar is voor een geloof in achteruitgang en nostalgie. Moet echt leiderschap die dimensie niet overstijgen? Hoe kan begeestering wijken voor onbehagen in de welvarendste regio van de wereld? Hoe komt het dat populisten, die zich spiegelen aan de Amerikaanse president-elect Donald Trump, in de peilingen 10 procent stijgen in Vlaanderen en dat de propagandisten van het communisme naar 18 procent stijgen in Wallonië?

Meer, meer, meer

Populisme kan ook leiden tot meer politiek bewustzijn, meer debat en meer opportuniteiten om zaken te benoemen die werden verzwegen. Eerder dan te kankeren op politieke grote monden of af te geven op kiezers die het niet begrepen hebben, kunnen politici met leiderschap de signalen oppikken en rottende dossiers echt aanpakken, met een zeker democratisch voluntarisme. Er is tijd genoeg verloren met gekibbel en getalm.

We onderschatten de vrijheden die we kennen en spreken er niet meer over. Dat stemt tot nadenken, want slechts 14 procent van de wereldbevolking leeft in landen die de fundamentele mensenrechten eerbiedigen en die als een rechtsstaat bestuurd worden. In een meerderheid van die landen is er onbehagen, verwarring en een overtuiging van achteruitgang.

De kerntaak van de politieke besluitvorming is om een ambitieniveau over tien jaar te definiëren. Bijvoorbeeld: dat België in 2026 niet langer rond de 20ste plaats in de competitiviteitsindexen staat, maar op de 5de plaats, bij Nederland en Duitsland. Dat het een modern efficiënt overheidsapparaat en een knap openbaar vervoer heeft, met de forse ondersteuning van het middenveld en de vakorganisaties. Zou daar oppositie tegen te bedenken zijn? Het zou een flexibele arbeidswetgeving inhouden die jobs creëert in plaats van ze te vernietigen, met performante en fiere openbare diensten, een moderne fiscaliteit en een correct uitgavenbeheer, zodat de samenleving het ondernemersinitiatief echt bevordert. Dat zijn de voorwaarden voor het behoud van de samenhang en de solidariteit. Zou daar echt iemand tegen zijn?

Democratie is moeilijk en moeizaam, ze vergt voortdurende aandacht en onderhoud en rust op een breed en rationeel debat, over alle meningsverschillen heen. Dat kan maar in een breder kader waarover mensen het eens blijven. Dat kader niet benoemen is een blunder van formaat. Het kader rust op een fundamentele visie over menselijke gelijkheid. Het is de basis van de universele mensenrechten die aan iedereen toekomen, ongeacht de mogelijk verschillen. Misschien reageren we te snel en te emotioneel vanuit een verschil dat ons identitair definieert?

We benoemen de voordelen van ons samenlevingsmodel onvoldoende en verdedigen het te weinig als het onder druk komt. Alleen met een doordacht wervend verhaal en een efficiënt beleid kan de negatieve atmosfeer wijken en kan je mensen mobiliseren rond een positief en toekomstgericht project. We moeten de vaak aangeklaagde imperfecties van de vrijheid verkiezen boven de imperfecties van de onvrijheid. Vrijheid ligt aan de basis van een democratische rechtsstaat. Een goed bestuur is een kwestie van goede wil. Het zijn de voorwaarden voor de restauratie van het maatschappelijk vertrouwen en voor de verdere opbouw van een rechtvaardige welvaart.

Leo Neels is algemeen directeur van de denktank Itinera