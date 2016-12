Politici moeten niet investeren in socialemediacampagnes maar in vertrouwen en burgerschap

Niet de 'activistische' rechters, maar de dominantie van de regering en de politieke partijen holt de scheiding der machten uit.

Door Patrice Viaene en Werner Vandenbruwaene. Zijn respectievelijk advocaat te Brussel (schrijvend in eigen naam) en postdoctoraal onderzoeker FWO bij de onderzoeksgroep Overheid en Recht van de Universiteit Antwerpen.

De visumpolemiek van de jongste dagen heeft alvast een positief neveneffect. Er is een verhoogde aandacht voor politieke filosofie. Velen halen Charles de Montesquieu (1689-1755) aan met zijn beroemde visie op de trias politica als wegbereider van onze huidige rechtsstaat en als referentiepunt om het conflict te becommentariëren.

Volgens sommigen ondergraven de ‘activistische’ rechters de democratische rechtsstaat, terwijl anderen de overijverige politici met de vinger wijzen.

Politieke partijen zouden beter meer investeren in burgerschap en vertrouwen, de particratie verzwakken en het stedelijk beleid versterken.

Het is jammer dat de meeste commentatoren niet verder gaan dan de ‘scheiding der machten’, woorden die Montesquieu trouwens nooit in de mond heeft genomen. Zijn innovatie was net dat hij meerdere vingers op de democratische wonde legde.

De Fransman had het in zijn ‘De l’esprit des lois’ (1748) eerder over een evenwicht in macht of een verdeling der machten. Dat principe was allerminst origineel. De vernieuwing van Montesquieu was dat de ‘scheiding’ der machten zeker geen wederzijdse controle van de ene macht op de andere uitsloot, maar integendeel dat veronderstelde en aanmoedigde. Voor Montesquieu neemt de rechterlijke macht bovendien een zeer belangrijke plaats in, als beschermer van de individuele vrijheid.

Daarnaast zou Montesquieu, mocht hij vandaag in Vlaanderen leven, wellicht oordelen dat de scheiding der ‎machten niet aangetast wordt door te activistische rechters, maar door andere tendensen en factoren.

De overgang van een liberale rechtsstaat naar de huidige sociale welvaartsstaat in België heeft de controlerende rol van de wetgever geleidelijk teruggedrongen. In de plaats kwam een flexibele uitvoerende macht, gestuurd vanuit kabinetten en intelligente administraties die makkelijk kunnen inspelen op de versplinterde behoeftes van verschillende belangengroepen.

Daarbovenop zwaaien de partijen (en dan voornamelijk hun voorzitters) nu de plak in het parlement als een soort ‘politieke corporaties’ gedreven door hun eigen politieke cashflow en niet langer door het algemeen belang. Die feitelijke dominantie van de regering en de politieke partijen erodeert de scheiding der machten.

Ook de rol van de rechter is er de jongste decennia niet makkelijker op geworden. De aanzwellende sliert wetten en administratieve regels die de twee andere machten hebben gecreëerd, leidt ertoe dat de rechterlijke macht zich vaak noodgedwongen op het politieke terrein moet begeven.

Brullende politici

Ten slotte zou Montesquieu zich ook afkeren van brullende politici die hun macht en invloed overschatten. Volgens hem is het principe van de ‘gematigdheid’ een essentieel bestanddeel van de democratische rechtsstaat.

Hij bedoelde daarmee dat politieke vrijheid enkel mogelijk is als er geen misbruik van wordt gemaakt en als de verkozenen des volks zich niet sterker en belangrijker opstellen dan mogelijk en nodig. Politici moeten hun feilbaarheid erkennen en rekening houden met de ‘pouvoirs intermediairs’, zoals verenigingen, scholen en steden, bij uitstek tegenmachten die een democratie versterken.

In plaats van de politieke cashflow aan socialemediacampagnes te besteden, lijkt het meer aangewezen om te investeren in burgerschap en vertrouwen, bijvoorbeeld door een vak grondwettelijk recht in het middelbaar onderwijs, door het verzwakken van de particratie in België en het versterken van het gedecentraliseerd stedelijk beleid.

Macht toont zich vaak in haar bescheidenheid en morele burgerlijke waarden zijn vaak belangrijker dan pure politieke macht. Of zoals de grote filosoof het verwoordde: ‘Wil men de zeden en gewoonten veranderen, dan moet men dat niet met wetten trachten te bereiken.’