Politici tegen de tobintaks luisteren enkel naar de financiële lobby

In de 15 jaar dat ik het dossier van de tobintaks of de financiëletransactietaks volg, keren dezelfde ondeugdelijke tegenargumenten steeds weer terug. Dat de politici - die hun oor alleen te luisteren leggen bij de financiële lobby - ze zomaar overnemen, maakt het des te erger.

Door Bogdan Vanden Berghe, directeur van 11.11.11

Voor N-VA-ondervoorzitter Sander Loones moet de stekker uit de tobintaks (De Tijd, 29 november). Hij vraagt coalitiepartner CD&V om daar snel werk van te maken. Zijn oproep kwam er kort nadat zowel Febelfin (de lobbygroep van de financiële sector, red.), het VBO als de federatie van pensioenfondsen Pensioplus de alarmbel luidden en de komst van de tobintaks zowat gelijkstelden met het einde van het bankwezen in België.

De tobintaks blijft een van de meest efficiënte belastingen die je maar kan bedenken. Met lage tarieven, een zeer brede basis en zeer weinig verstorend. Een taks die België ooit veel krediet opleverde op het inter- nationale toneel.

Persoonlijk volg ik het dossier al meer dan 15 jaar. Het is frustrerend dat steevast dezelfde argumenten terugkomen, ook nadat ze klaar en duidelijk - met een ‘overvloed aan theoretisch en empirisch onderzoek’ - zijn weerlegd. Maar het is extra pijnlijk dat ze zonder meer worden overgenomen door politici die hun oor alleen te luisteren leggen bij de financiële lobby.

Nieuw in het reeksje drogredenen is de timing. Die zou bijzonder slecht zijn, nu de naweeën van de brexit nog onvoldoende duidelijk zijn. Het Verenigd Koninkrijk zou immers alle financiële activiteiten in de deelnemende landen naar zich toezuigen.

Eiland

Die kans is klein, simpelweg omdat het ontwerp van de financiëletransactietaks er resistent tegen is gemaakt. Het VK zit wat dat betreft nu al op een eiland buiten de eurozone. De deelnemende landen - met reuzen als Duitsland, Frankrijk en Italië - zijn goed voor twee derde van de Europese economie of bijna 90 procent van die van de eurozone.

Omdat je de taks zowel aan de bron (bij uitgifte) als bij de monding (bij de aan- of de verkoop) van een financiële transactie moet betalen, zou een financiële instelling - als die aan de tobintaks wil ontsnappen - geen handel meer moeten drijven met het grootste deel van de Europese economie. Dat zie ik niet snel gebeuren.

Dat maakt meteen ook het grote verschil met de Zweedse transactietaks, die Sander Loones aanhaalt om het idee met de grond gelijk te maken. Dat Zweedse project, gestart in 1984, was simpelweg slecht ontworpen. De belasting lag met 0,5 procent vele malen hoger dan in het EU-voorstel dat voorligt (maximaal 0,1 procent). Buitenlandse spelers waren bovendien vrijgesteld, zodat alle Zweedse makelaars een bijkantoortje begonnen buiten Zweden. Massale ontwijking was daar dus wél mogelijk.

Stamp duty

Bovendien bestaat in veel landen al een transactietaks, vaak tot ieders tevredenheid. Zo past het Verenigd Koninkrijk - dat niet meteen bekend staat als regelneef wat betreft zijn financiële sector - sinds 1986 een taks op aandelen toe, de stamp duty. Die ligt vijf keer hoger dan het voorstel dat vandaag op tafel ligt. In 2009 bracht die stamp duty nog 4 miljard euro in de Britse schatkist, terwijl de Londense City nog altijd ligt waar ze ligt.

De tegenstanders vergeten ten slotte gemakshalve dat financiële onrust, als gevolg van speculatie, pas echt doorweegt. Volgens het Agentschap van de Schuld betekent een stijging van de rentevoeten met 10 basispunten een meerkostprijs voor de schatkist van 50 miljoen euro. Tijdens de crisis steeg die rente met 150 basispunten, goed voor 750 miljoen euro extra. Hetzelfde geldt voor pensioenfondsen, die een vijfde van hun waarde verloren tijdens de financiële crisis. De gemiddelde pensioenspaarder was toen zes jaar pensioen kwijt.

Enthousiast

In 2013 stapte de Belgische regering nog enthousiast mee in het project met elf lidstaten. Internationaal was ons land een voortrekker. Ook toen waarschuwde de financiële sector voor de impact. Febelfin en de Nationale Bank hadden het toen over een verlies van 8 miljard euro voor de Belgische banken. Febelfin gaf nadien toe dat de schatting van 11.11.11 (1,5 miljard) veel dichter bij de waarheid zat.

De regering bleef toen op haar punt. Ze zag de financiëletransactietaks als een zaak van elementaire rechtvaardigheid, zoals ook premier Charles Michel nog liet opmerken op de recentste algemene vergadering van de Verenigde Naties

Die schattingen zijn ondertussen trouwens ook passé, omdat de financiële producten waar het toen om ging ondertussen uit de taks zijn gehaald. Maar de paniek was gezaaid. Een groot verschil is dat de regering toen op haar punt bleef. Ze zag de financiëletransactietaks als een zaak van elementaire rechtvaardigheid, zoals ook premier Charles Michel nog liet opmerken op de recentste algemene vergadering van de Verenigde Naties.

De tobintaks - of financiëletransactietaks zoals hij vandaag heet - blijft een van de meest efficiënte belastingen die je maar kan bedenken. Met lage tarieven, een zeer brede basis en zeer weinig verstorend. Een taks die België ooit veel krediet opleverde op het internationale toneel. Dat krediet raken we volledig kwijt als we morgen de stekker eruit trekken. En daar blijft het niet bij, want volgens schattingen van de Europese Commissie lopen de inkomsten uit de taks op tot 1,3 miljard euro. Een Duitse denktank spreekt van 1,6 miljard. Enkel voor België. Wil België die centen niet? Het heeft er soms veel van weg.