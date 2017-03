Politieke leiders moeten een verbindend verhaal brengen

Een echte samenleving beschouwt haar mix van autochtone en allochtone burgers als een rijkdom voor haar gezamenlijke toekomst.

De aanslagen in Brussel vonden net een jaar geleden plaats. 32 doden en talloze zwaargewonden zijn het waanzinnige resultaat van een al even waanzinnig motief: terreur met een dubieuze laag religieus vernis, wraak voor tien eeuwen geschiedenis, of voor een ongelukkige jeugd. Gepleegd door gek geworden jongeren - meer crimineeltjes dan terroristen - wier ouders of grootouders naar ons land kwamen om hun een betere toekomst te geven. Wereldconflicten globaliseerden plots tot in het hart van ons land en ons leven.

Na de schok van de aanslagen moeten we ieders energie en moed mobiliseren om een betere samenleving te worden.

De schok bracht meer alertheid, professionaliteit en doeltreffendheid in onze veiligheidsdiensten en het besef dat totale preventie niet bestaat. De nabijheid van terreur desoriënteerde ook en confronteerde ons met de gevolgen van 60 jaar onzorgvuldig migratiebeleid. We werden een multidiverse samenleving, maar ook het slachtoffer van onze klassieke naïviteit: denkend in de vertrouwde schema’s van wat eens was, zagen we onze toekomst als een herhaling van het gekende verleden.

We stootten op ons gebrek aan ervaring om zorgvuldig met ons samenlevingsmodel om te gaan en het te propageren. Bij gebrek aan visie en onder druk van populisten polariseerden we sneller dan we integreerden. Zo wreekt zich 60 jaar van aarzelende integratie.

Anders dan Frankrijk blijven we - gelukkig - opereren op basis van de verworvenheden van de rechtsstaat, al is er onwennigheid. Groot is de neiging om de grenzen af te tasten van wat oorbaar is. De vraag hoeveel rechten en vrijheden je kan of moet inperken of opgeven om je rechten en vrijheden te verdedigen, is niet langer vrijblijvend.

Dat de meest repressieve aanpak, het uitroepen van de noodtoestand en een militarisering, succesvoller zijn, is niet aantoonbaar. Maar wie tegen die neigingen ingaat, wordt onheus geresponsabiliseerd voor een volgende aanslag.

Sereen

We leren maar langzaam om een sereen publiek debat te voeren over de waarden van ons samenlevingsmodel. De terreuraanslagen maakten het noodzakelijker dan ooit, maar die weerzinwekkende moorden brachten niet veel zin voor nuance en sereniteit bij. Het hielp evenmin dat inmiddels weer grote etterbuilen van misbruik en corruptie zijn opengebarsten in de politieke kern van onze instituties. Zal dat ditmaal wel leiden tot een catharsis en de grondige innovatie van politieke en bestuursprocessen?

We werden emotionele handelaren in valse debatten en verkeerde oplossingen. Is een grondwettelijke preambule (een inleiding over onze grondwaarden) - die zogezegd nodig is om de seculiere staat te verankeren - niet even overbodig als nutteloos? Is het geen louter symbolisch resultaat van urenlang beraad over een aangelegenheid zonder daadwerkelijk belang?

Partijen als bakens

Wat verhindert partijen om de bakens te worden waarnaar de bevolking kan opkijken voor een wervend perspectief voor de toekomst? Wat belet politieke leiders om het alledaagse geschilletje met hun opponent te overstijgen met een verbindend verhaal van vooruitgang, bezieling en hoop?

Wat belet ze om over de quote in journaal of krant heen te kijken, nu ze toch weten dat een waarachtig toekomstplan iets meer vergt dan 140 tekens, twee journaalminuten, of drie onderbroken antwoorden in een talkshow? Gedoogden we niet te lang dat onze instellingen degradeerden tot de bezette gebieden van partijen en hun oligarchieën?

Na de schok van de aanslagen moeten we ieders energie en moed mobiliseren om te leren een betere samenleving te worden. Een samen-leving dus, die haar mix van autochtone en allochtone burgers, van wie de meerderheid hier is geboren en onze nationaliteit heeft, beschouwt als een rijkdom voor haar gezamenlijke toekomst.

Een samenleving die opnieuw leert vooruit te kijken, naar een topplaats voor competitiviteit, forse schoolresultaten voor alle kinderen, een hoge activiteitsgraad, een gewenste diversiteit en de warme inclusie van allen.

Dan worden we opnieuw de fiere burgers, de oude met de nieuwe Belgen, die samen bouwen aan de toekomst. Dan delen we de waarden die ons dierbaar zijn en die onze toekomstige welvaart schragen.