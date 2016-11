Quota voor bestuursmandaten maken van vrouwen een lijdend voorwerp

Ondernemingen moeten zich meer openstellen voor mensen met een frisse, andere insteek. Ze moeten ook meer aandacht besteden aan de doorgroei van vrouwelijk talent nog voor de top is bereikt.

Door Caroline Ven, econoom en bestuurder van vennootschappen

Vrouwen zijn in opmars in de raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen. Een op de vier bestuursmandaten wordt bekleed door een vrouw, meer dan een verdrievoudiging in acht jaar tijd (De Tijd, 24 november). Goed nieuws dus. De quota schijnen te werken. Het glazen plafond is doorbroken, of toch niet?

De opmars verhult de erg langzame doorgroei van vrouwen naar de top van het bedrijfsleven. Schoorvoetend zoeken ondernemingen naar vrouwelijke bestuurders om in regel te zijn met de wettelijk opgelegde quota.

Slechts 9 procent van de beursgenoteerde bedrijven heeft een vrouwelijke CEO. Dat weerspiegelt de echte genderkloof aan de top.

Ik ben niet zo’n voorstander van die quota. Ze herleiden dames te veel tot een lijdend voorwerp van een verplichting waar een bedrijf niet onderuit kan. De meerwaarde die een goede diversiteit, zowel qua gender, achtergrond als kennis, kan betekenen voor de kwaliteit van de strategische beslissingen wordt er onvoldoende door in de verf gezet.

Te veel bedrijven vissen ook in dezelfde vijver van vrouwelijke bestuurders. Want ze willen dames met bestuurservaring. Het is natuurlijk nogal moeilijk om die te vinden als vrouwen zwaar ondervertegenwoordigd zijn in de raden van bestuur en aan de top van het bedrijfsleven.

Meer lef

Ondernemingen zouden daarom meer lef mogen tonen om zich open te stellen voor mensen met een frisse, andere insteek, zonder naar bestuurservaring alleen te kijken.

Het zou de besluitvorming ten goede komen. Een teken aan de wand dat de inertie nog groot is, is het erg lage aantal vrouwelijke voorzitters van een raad van bestuur. Het onderzoek telde slechts vijf vrouwelijke voorzitters op 79 bedrijven.

Het aantal vrouwelijke CEO’s is al even schrijnend. Slechts 9 procent van de beursgenoteerde bedrijven heeft een vrouwelijke CEO. Die cijfers weerspiegelen de echte genderkloof aan de top van het bedrijfsleven. Daar gelden immers geen quota.

Maar hoe kan de opmars van vrouwen aan de top dan versnellen? De jongste jaren zijn heel wat initiatieven ontstaan om vrouwen meer aan het netwerken te krijgen. Ook bestaan er specifieke verenigingen om vrouwelijke bestuurders aan te prijzen.

Netwerken

Dat zijn allemaal goedbedoelde initiatieven. Maar ze hebben een groot nadeel: hun leden zijn doorgaans voornamelijk of uitsluitend vrouwen. Ik stel zelf vast dat vrouwen veel minder aanwezig zijn op netwerkevents voor ondernemers of bedrijfsleiders. Ik denk dat ze er goed aan doen om zich daar wat meer te tonen. Het geeft je toegang tot heel wat interessante contacten. Je blijft zo niet langer de nobele onbekende.

Vaak hebben vrouwen de rol moeten lossen op het niveau van het middle management. Het moment dat ze bijvoorbeeld even de pauzeknop moesten indrukken - of dat werd verondersteld - door gezinsuitbreiding. Hoeveel talent gaat zo niet verloren?

Maar nog belangrijker is de noodzaak voor ondernemingen om meer aandacht te besteden aan de doorgroei van vrouwelijk talent nog voor de top is bereikt. Het is te laat om vast te stellen dat het directiecomité alleen mannelijke kandidaat-CEO’s telt. Vaak hebben vrouwen de rol moeten lossen op het niveau van het middle management. Het moment dat ze bijvoorbeeld even de pauzeknop moesten indrukken - of dat werd verondersteld - door gezinsuitbreiding. Intussen worden ze bij cruciale bevorderingen voorbijgestoken. In een traditioneel hiërarchisch ondernemingsmodel valt dat nadien bijna niet in te halen. Hoeveel talent gaat zo niet verloren?

Ondernemingen die het echt menen met diversiteit aan de top verzorgen dus best al veel vroeger in de loopbaan van hun medewerkers de nodige talentontwikkeling en -ondersteuning. Anders blijft de pool van dames aan de top nog lang beperkt tot een klein kransje usual suspects.