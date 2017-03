Regering heeft weinig verdienste aan verlaging begrotingstekort

Het lagere begrotingstekort is grotendeels te danken aan de gedaalde rente en is maar beperkt op het conto te schrijven van de huidige regering. Dit maskeert de zwakke begrotingsdiscipline en ondermijnt de bezuinigingsdruk.

Door Sebastiaan Wijsman, econoom aan de KU Leuven

De euforie over het Belgische begrotingswerk is misplaatst. Door de lat steeds lager te leggen, valt de begrotingscontrole ieder jaar weer mee. Terwijl de regering in 2014 nog een begrotingsoverschot van 0,6% van het bbp over 2017 ambieerde, is deze doelstelling inmiddels bijgesteld naar een tekort van 1,7%.

Ik ga nog een stap verder: de regering nam wel bezuinigingsmaatregelen, maar de lagere rentestand is ook grotendeels verantwoordelijk voor het dalende begrotingstekort en dat is zorgwekkend.

Rentebonus

Het begrotingstekort daalde de afgelopen jaren van 3% van het bbp in 2013 naar 2,2% in 2017. Hiermee verlaat het tekort de gevarenzone dicht bij de 3%-begrotingsnorm zoals de Europese Unie voorschrijft. De daling van 0,8 procentpunt is maar beperkt te danken aan de Belgische regering. Ook haar rente-uitgaven zijn in deze periode immers sterk gedaald en zijn mee verantwoordelijk voor het verbeterde begrotingssaldo.

België is zeker niet het enige Europese land waar de dalende rente de begroting oppoetst.

In deze periode (2013-2017) daalden de rente-uitgaven van de Belgische overheid van 3,3% naar 2,4% van het bbp. Dat is een meevaller van 0,9 procentpunt. Hiermee is die meevaller verantwoordelijk voor de volledige daling van het begrotingstekort. Dit zou geen probleem zijn mochten de lagere rente-uitgaven een structurele verbetering zijn, bijvoorbeeld door een afgenomen schuldenberg. Helaas is de schuld tussen 2013 en 2017 alleen maar verder toegenomen en moet de werkelijke oorzaak buiten de invloedsferen van de Belgische overheid worden gezocht.

Dalende rente

De lagere rente-uitgaven komen daarentegen door de gedaalde rente. Terwijl de Belgische overheid begin 2013 nog leende tegen 2,31% bereikte de rente in augustus 2016 haar dieptepunt van 0,15%. Door de dalende rente kon de Belgische overheid steeds goedkoper geld lenen en met dit geld oudere en duurdere leningen aflossen. Hierdoor werd het begrotingstekort kunstmatig gedrukt. De Hoge Raad van Financiën waarschuwde hier in juli voor en ook de Europese Commissie vermeldde deze ontwikkeling vorige maand in haar rapport.

De situatie in Italië lijkt het zorgwekkendst.

Op haar beurt heeft de dalende rente verschillende oorzaken. Allereerst beschouwen investeerders in tijden van crisissen en lage economische groei staatsobligaties als veilige haven voor hun geld. In plaats van te investeren in aandelen zoeken ze stabiliteit bij staatsobligaties. Daarnaast verlaagt ook het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB) de rente. De ECB begon in maart 2015 met het opkopen van staatsobligaties om meer geld in de economie te steken en daarmee groei te stimuleren. Tot op heden werd hiermee 1.600 miljard euro gecreëerd.

Buitenland

België is zeker niet het enige Europese land waar de dalende rente de begroting oppoetst. Tussen 2013 en 2017 daalden begrotingstekorten en rentestanden in nagenoeg de hele eurozone. De situatie in Italië lijkt het zorgwekkendst. Zonder de rentedaling zou daar het begrotingssaldo niet zijn verbeterd met 0,3 procentpunt, maar verslechterd met 0,6 procentpunt. Frankrijk dankt ongeveer de helft van zijn begrotingsverbetering aan de lagere rentelasten.

De Belgische economie trekt aan en er is reden voor optimisme, maar dit mag niet omslaan in vroegtijdige genoegzaamheid.

Dat niet het regeringsbeleid maar de lagere rentestand grotendeels verantwoordelijk is voor het dalende begrotingstekort is zorgwekkend. Het gebrek aan échte bezuinigingen wordt hierdoor gemaskeerd, terwijl de bezuinigingsdruk wel eens zou kunnen verstommen. Dat mag absoluut niet de bedoeling zijn. De Belgische economie trekt aan en er is reden voor optimisme, maar dit mag niet omslaan in vroegtijdige genoegzaamheid. Het lagere begrotingstekort is zo eerder een Trojaans paard dan een verdienste van de regering.