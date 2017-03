Robotisering gematigd belasten is verdedigbaar

Een taks heffen op robots is vanzelfsprekend in een beleid dat de toenemende ongelijkheid wil aanpakken.

Het lijkt wel of alleen Bill Gates zich achter voorstellen voor een robottaks schaart. Toch zou ik het idee niet zomaar in de prullenmand keilen. Alleen al het voorbije jaar hebben Google Home en Amazon Echo Dot (Alexa) zich fors verspreid. Beide toestellen vervangen bepaalde aspecten van huishoudelijke hulp. In Singapore beginnen de zelfrijdende taxi’s van Delphi en nuTonomy de taxi’s met chauffeur te vervangen. En Doordash vervangt met zelfrijdende miniatuurwagens mensen die restaurantmaaltijden thuisbezorgen.

De inkomsten uit een robottaks gebruiken om mensen die worden uitgerangeerd door nieuwe technologie te helpen overschakelen naar een nieuwe carrière, zou stroken met ons rechtvaardigheidsgevoel.

Als de innovaties die arbeid verdringen doorzetten, zal de roep om ze te belasten steeds luider klinken. Want er zullen problemen komen als mensen hun job verliezen, vaak jobs waarmee ze zich identificeren en waarvoor ze jaren opleiding volgden. Optimisten wijzen erop dat er altijd al nieuwe jobs zijn gekomen voor mensen die vervangen werden door technologie. Naarmate de robotrevolutie versnelt, nemen de twijfels echter toe. Een robottaks, hopen de voorstanders, kan dit misschien tijdelijk afremmen en inkomsten opleveren om de herscholing voor uitgerangeerde werknemers te financieren.

Zo’n programma’s zullen misschien net zo onontbeerlijk zijn als arbeid voor een gezond leven. In zijn boek Rewarding Work (1999) benadrukte Edmund Phelps het belang van het behouden van ‘je plek in de maatschappij, een roeping’. Wanneer velen niet langer werk vinden om een gezin te onderhouden ‘ondergraaft dat de hele gemeenschap’. En dus heeft robotica negatieve effecten die toch een overheidstussenkomst rechtvaardigen.

Productiviteit

Volgens de tegenstanders van een robottaks bemoeilijkt de vraag wàt een ‘robot’ is het bepalen van de belastbare basis voor de taks. Ze wijzen ook op de enorme, onloochenbare voordelen van robots voor de productiviteitsgroei.

Toch zou ik een (minstens) bescheiden robottaks tijdens de overgang naar een andere wereld van arbeid niet zomaar uitsluiten. Al zou die taks dan moeten passen in een breder plan om de gevolgen van de robotrevolutie te beheersen.

Voor activiteiten met negatieve effecten zou een hoger belastingtarief kunnen gelden

Alle belastingen verstoren de economie, met uitzondering van een vlaktaks. Maar geen enkele regering kan zo’n vlaktaks - eenzelfde belasting voor iedereen, onafhankelijk van inkomen of uitgaven - invoeren. Die taks zou mensen met weinig inkomen het zwaarst treffen en de armen al helemaal onderuit halen, als ze de taks al kunnen betalen. Belastingen moeten betrekking hebben op een activiteit waarop belastingen kunnen worden betaald.

Voor activiteiten met negatieve effecten zou een hoger belastingtarief kunnen gelden. Zo zijn bijvoorbeeld heffingen op alcoholische dranken wijdverspreid. Alcoholisme is dan ook een groot probleem. Het vernietigt relaties, gezinnen en levens. Van 1920 tot 1933 probeerde de VS een veel drastischer interventie: een volledig verbod op alcohol. Het alcoholverbruik bleek echter niet uit te roeien. De alcoholtaks na de Prohibition was een mildere vorm van afrading.

Het debat over een robottaks moet ook gaan over welke alternatieven we hebben om de toenemende ongelijkheid aan te pakken. Het zou logisch zijn om een meer progressieve inkomstenbelasting en een basisinkomen te overwegen. Die maatregelen genieten echter weinig steun, en dan is zo’n belasting geen lang leven beschoren.

Politiek aanvaardbaar

Wanneer de belastingen op hoge inkomens worden verhoogd - meestal in oorlogstijd - blijkt dat ook maar tijdelijk te zijn. Uiteindelijk vinden de meesten dat succesrijke mensen belasten ten voordele van minder succesrijke mensen vernederend is voor die laatsten, en zelfs de ontvangers van die aalmoes moeten er vaak niet van weten. Politici beseffen dat: ze voeren doorgaans geen campagne met voorstellen om hoge inkomens te confisceren en lage inkomens te pamperen.

Het kan politiek aanvaardbaarder zijn, en dus houdbaarder, om robots te belasten in plaats van enkel de hoge inkomens.

Taksen moeten dus worden herbekeken om iets te doen aan de inkomensongelijkheid door robotisering. Het kan politiek aanvaardbaarder zijn, en dus houdbaarder, om robots te belasten in plaats van enkel de hoge inkomens. En alhoewel dit het individuele menselijke succes niet zou belasten - zoals inkomensbelastingen wèl doen - zou het wel kunnen inhouden dat er lichtjes hogere belastingen worden geheven op hogere inkomens, als die verdiend worden met activiteiten die mensen vervangen door robots.

Een gematigde belasting op robotten, zelfs een tijdelijke die louter het inzetten van disruptieve technologie wat vertraagt, lijkt me een vanzelfsprekende component voor een beleid dat de stijgende ongelijkheid wil aanpakken. De inkomsten daaruit kunnen worden aangewend voor een verzekering tegen loonverlies, om de mensen die uitgerangeerd worden door nieuwe technologie de overgang te helpen maken naar een andere carrière. Het zou stroken met ons rechtvaardigheidsgevoel, en dus wellicht een lang leven beschoren zijn.

Copyright Project Syndicate