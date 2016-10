Saneren én structureel hervormen is te hoog gegrepen

De regering-Michel ging de overheidsfinanciën opkuisen en structureel hervormen. Ze had beter een van beide als prioriteit genomen, want ze lijkt het met die onrealistische dubbele ambitie meer en meer te laten afweten.

Door Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Econopolis en auteur van Superstaat (2016)

De prioriteit van deze regering had vooral bij de noodzakelijke structurele hervormingen moeten liggen. Er werken simpelweg veel te weinig mensen in België, grote groepen worden uitgesloten van de arbeidsmarkt, de fiscaliteit ontmoedigt werken en ondernemen, onze sociale zekerheid is nog altijd niet voorbereid op de vergrijzing, ons onderwijs is niet afgestemd op een snel veranderende wereld en technologie, en onze transportinfrastructuur is zwaar overbelast. Dàt zijn de echte uitdagingen voor onze economie.

De weg naar een begrotingsevenwicht vergt op z’n minst nog een dikke 10 miljard aan inspanningen.

Al die structurele problemen zijn veel belangrijker voor het langetermijnpotentieel van onze economie dan een begrotingsevenwicht op korte termijn.

De begroting die vorige week uitgewerkt werd, maakt al duidelijk dat de opkuis van de overheidsfinanciën niet voor deze legislatuur zal zijn. De regering heeft alle zeilen moeten bijzetten om het tekort binnen de perken te houden in 2017. De weg naar een begrotingsevenwicht vergt op z’n minst nog een dikke 10 miljard euro aan budgettaire inspanningen. Met lokale verkiezingen in 2018 en federale verkiezingen in 2019 zal dat niet meer lukken.

Ter plaatse

Op het vlak van de overheidsfinanciën ziet het ernaar uit dat deze regering toch vooral ter plaatse zal trappelen. Op zich zou dat geen probleem zijn, mochten daartegenover verregaande structurele hervormingen staan. Maar ook daar blijft het rapport vrij mager.

Deze regering zette terecht in op mensen langer aan het werk houden en op een verlaging van de belastingdruk op arbeid, twee cruciale pijnpunten die onze economie al lang overschaduwen. De taxshift en de verhoging van de officiële pensioenleeftijd waren belangrijke stappen die in voorgaande regeringen onbespreekbaar leken.

Die maatregelen moesten het startschot zijn van een lange reeks hervormingen. De nieuwe beleidsverklaring illustreert evenwel dat ook op het vlak van de structurele hervormingen de dynamiek stilgevallen is.

De regering pakt wel weer uit met een aantal ingrepen. Zo is er de afbouw van enkele onwezenlijke uitzonderingen in de pensioenen (militairen en spoorlui kunnen niet langer op 56 en 55 jaar met pensioen), wordt er voor de krakkemikkige loonnorm eindelijk in een correctiemechanisme voorzien en worden tankkaarten fiscaal minder interessant. Nuttige bijsturingen, maar ook niet meer dan kleine stapjes die moeten kaderen in een breder beleid. Maar dat blijft uit.

Uitstapregelingen

Om mensen langer te laten werken moeten inderdaad de vele vervroegde uitstapregelingen worden afgebouwd. Er moet ook meer worden geïnvesteerd in opleiding voor ouderen en de link tussen loon en anciënniteit moet worden doorbroken. Zonder die aanpassingen lukt het niet om mensen langer aan het werk te houden, ongeacht wat de officiële pensioenleeftijd is.

Het nieuwe correctiemechanisme in de loonnorm is nuttig, maar de echte scheeftrekking wordt ongemoeid gelaten.

In de loonvorming is niet de loonnorm maar eerder de automatische loonindexering, die op die schaal enkel in België bestaat, het belangrijkste probleem. Het nieuwe correctiemechanisme in de loonnorm is nuttig, maar de echte scheeftrekking wordt ongemoeid gelaten.

Mobiliteitsbudget

Ook voor de mobiliteit blijven de hervormingen steken in minimale stapjes. Tankkaarten fiscaal minder interessant maken, lijkt vooral een budgettaire maatregel. En ook het mobiliteitsbudget kan op zich nooit het antwoord op de files zijn. Dat zeer reële en steeds erger wordende fileprobleem kan enkel worden aangepakt met een breed pakket maatregelen met als essentiële pijlers slim rekeningrijden en uitgebreide investeringen in infrastructuur. De salariswagen volledig vervangen door een evenwaardig fiscaal voordeel in cash maakt daar ook deel van uit. Een mobiliteitsbudget klinkt goed, maar zal op zich voor de files weinig verschil uitmaken.

Het heeft er alle schijn van dat in deze ronde de beperkte hervormingen eerder schaamlapjes zijn om de lastige begroting te verdoezelen.

Verregaand structureel hervormen had bovenaan moeten staan. Helaas heeft het er alle schijn van dat in deze ronde de beperkte hervormingen eerder schaamlapjes zijn om de lastige begroting te verdoezelen. De regering heeft nog tijd voor verdere hervormingen, onder meer in de fiscaliteit. Met de huidige sfeer tussen de regeringspartners en met de verkiezingen stilaan in zicht wordt dat erg moeilijk.

Moeilijk kan ook, maar als belangrijke verdere hervormingen niet meer lukken, dreigt het eindrapport van deze regering toch serieus te ontgoochelen.