Staar u niet blind op ranglijsten van zakenscholen

Ranglijsten, ook van zakenscholen, leiden teveel tot uniformisering. Kiezen tussen zakenscholen is als moeten kiezen tussen je kinderen. Zelfs als ze helemaal anders zijn, kunnen ze toch allemaal excellent zijn in wat ze doen.

Door Luc Nijs, CEO van de investeringsmaatschappij The Talitha Group en practice professor international capital markets, banking & financial products aan de Universiteit Leiden. Alumnus van de zakenschool Instituto de Empresa in Madrid.

De Vlerick Business School krijgt in de jaarlijkse ranglijst van de beste 100 Europese zakenscholen van de Britse zakenkrant Financial Times een 15de plaats toebedeeld en een 2de plaats in de Benelux, na Rotterdam. Telkens vraag ik me het nut af van ranglijsten en telkens herinner ik me de professor die mij meer dan vijftien jaar geleden zei dat ‘ze’ negeren niet betekent dat ze verdwenen zijn.

Maar er is sindsdien toch behoorlijk wat veranderd. Het onderwijs is verder gecommercialiseerd, de groeiende groep internationale studenten zijn een groep met (geleend) geld waarop gejaagd moet worden, en alles wat universiteiten en zakenscholen doen moet functioneel zijn, met het oog op de ranglijsten. En het obscene bedrag dat ik twee decennia geleden betaalde aan een business school uit de wereldtoptien, is nu een schijntje.

Ranglijsten zeggen meer over de marktkapitalisatie van een zakenschool of universiteit dan over de kwaliteit. Toch als je naar de parameters kijkt. En als het academisch personeel zoveel tijd dient te besteden aan het najagen van de criteria is er minder ruimte voor eigenlijk onderwijs, iets wat je dan weer niet expliciet terugvindt in de ranglijsten. Allicht wegens subjectief en niet objectief meetbaar.

Maar daar zit het hem nu net. Kiezen tussen zakenscholen is als moeten kiezen tussen je kinderen. Zelfs als ze helemaal anders zijn, kunnen ze toch allemaal excellent zijn in wat ze doen. En dus is het een kwestie van wat je wil, en hoe dat kadert in je bredere levensvisie. Wie gewoon op zoek is naar een nieuwe en beter betaalde job (en dito netwerk) kan zich verlaten op de ranglijsten die hoog scoren voor het salaris na afstuderen. Anderen zijn verslingerd aan finance, marketing, operations of ondernemerschap.

En wat geldt voor mensen geldt ook voor zakenscholen: je kan niet steeds ‘omnipotent’ zijn in de pure zin van het woord. Dat maakt vergelijken niet alleen lastig maar ook zinloos. Kiezen op basis van ‘merkassociatie’ via de ranglijsten is dan een betreurenswaardig alternatief: ik koop mezelf een geclaimde merkkwaliteit en hoop dat die op me afstraalt.

Investering

En daar staat een realiteit tegenover. Studeren is een investering van tijd en geld. En met obscene inschrijfgelden loopt het rendement risico. Meer nog, de realiteit vertelt ons ook dat een MBA geen noodzaak is om door te stoten tot de toprangen van het zakenwezen.

In de Verenigde Staten, de bakermat van de MBA, heeft slechts 40 procent van de CEO’s uit de S&P 500 er een op zak, en volgens andere studies ligt dat cijfer zelfs lager (tot 29 procent). Daar staat tegenover dat steeds meer bedrijven eigen bedrijfs- en sectorspecifieke interne managementtrajecten hebben, waar ze vaak de voorkeur aan geven.

Het marketingpraatje dat een MBA degelijke algemeen gevormde managers aflevert, impliceert dat de wereld die zoekt. Dat is nog maar de vraag. Managers die zwalpen van postbedeling naar spoorwegen en van telecom naar retail zijn niet meer dan cijfergoochelaars die managen reduceren tot generiek sturen, vaak zonder echte industriekennis.

CEO's

Nochtans houden de CEO’s met industriekennis - al dan niet als ondernemer - het het langst vol, weten ze de balans te vinden tussen aandeelhoudersbelangen en investeren in de toekomst van de firma, weten ze innovatie te sturen voor de massa uit, durven ze experimenteren met organisatorische modellen en houden ze de pols van de maatschappij waarin ze functioneren.

Het is dan ook niet zonder reden dat in de bancaire industrie het CFA-certificaat (certified financial analyst) de MBA ver heeft overtroffen, ook op managementniveau. Het is goedkoper, flexibeler, meer gericht op inhoud, zwaar analytisch en gecentreerd rond investeren.

De tijd dat er nood was aan algemene managementopleidingen is voorbij en rechtvaardigt niet langer de investering van tijd en kapitaal. Managen is uiteindelijk alleen maar nodig - een bijproduct zou je kunnen zeggen - in de mate dat je organisatorisch model dat eist.

Curriculum

Bovendien onderbreken nog steeds essentiële kwaliteiten in het curriculum. Zo bleek uit een brede studie dat het ultieme tekort bij vele CEO’s nog steeds zit in de kundigheid om met mensen en de wereld te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk. Mijn eigen ervaringen sluiten daar trouwens bij aan.

We moeten beseffen dat diversiteit van zakenscholen een kracht is en geen nadeel.

Het is jammer dat men tegenwoordig - zowel in secundaire scholen, universiteiten als zakenscholen - jonge mensen minder de schoonheid laat ervaren van het geschreven en het gesproken woord. En als dat al gebeurt, dient het als PR en is het meer ‘framing’ dan communiceren. Nochtans kunnen managers enkel via communicatie andere medewerkers aanzetten tot grootse dingen en iets realiseren.

Het zou ons in België en Europa sieren als we eens wat minder naar die ranglijsten staren en meer aandacht schenken aan pure 'excellence’, niet meer gaan voor ‘ok’ maar alleen voor ‘het beste’, en beseffen dat diversiteit een kracht is en geen nadeel. Uniformiteit, en dat dringen ranglijsten toch op, is enkel een middel om onderwijs - traditioneel toch een publiek goed - te onderwerpen aan de marktlogica. Daar wordt niemand beter van.