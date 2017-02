Stop de uitverkoop van onze voetbalclubs

Als de verkoop van voetbalclub Oud-Heverlee Leuven aan een Chinese investeerder doorgaat is OHL de achtste profclub die in buitenlandse handen overgaat: drie uit eerste klasse en 5 uit tweede. En er staan helaas nog clubs te koop. Deze bijzonder verontrustende evolutie moet worden gestopt.

Door Ivo Belet, Europees parlementslid (CD&V)

Het gaat om een kwalijke evolutie, omdat het in bijna alle gevallen om schimmige overnemers gaat. Over ‘Shanghai Naisi Investment Management Center’, dat OHL dus wil overnemen, is weinig of niets bekend. Dat roept slechte herinneringen op, het gebeurt vaker in het voetbal.

Kijk naar wat er met Ado Den Haag is gebeurd: een mooie voetbalclub met een rijke traditie, die na overname door een Chinees bedrijf aan de rand van de afgrond bungelt wegens wanbeheer. De overnemers gebruiken hun nieuwe aanwinst doorgaans als uitstalraam om er zoveel mogelijk buitenlandse spelers te stallen, en die vervolgens zo snel mogelijk met zoveel mogelijk winst verder te verkopen.

De profclubs in ons land moeten weten dat deze situatie bedreigend is voor hun eigen toekomst. Als ze geen maatregelen nemen, slaan ze zelf het draagvlak weg onder de royale fiscale steun die ze nu krijgen van de Belgische overheid (vrijstelling van 80% van de bedrijfsvoorheffing).

Fiscale voordelen

Het zijn precies deze fiscale voordelen die buitenlandse investeerders ook aantrekken. De fiscale voordelen voor de clubs zijn bedoeld om de clubs te stimuleren om extra te investeren in eigen talent; nu dreigt precies het omgekeerde te gebeuren. Daarom moet er nu worden ingegrepen, door de overheid en door de Pro League.

Eerst en vooral moeten de minimumlonen voor voetballers die van buiten de EU komen, drastisch worden opgetrokken. Vandaag ligt dat minimumloon in België op 75.000 euro per jaar. In Nederland ligt dat minimum vijf keer hoger. Met deze maatregel worden clubs indirect verplicht om meer te investeren in jongeren die ze zelf opleiden. Deze bevoegdheid zit momenteel bij het Vlaamse parlement. Niks hoeft minister van Sport Muyters tegen te houden om hiervan snel werk te maken.

Ten tweede: de Pro League moet een robuuste en strakke ‘Fit and Proper test’ invoeren. Concreet: potentiële overnemers moeten eerst grondig worden doorgelicht door een auditkantoor; dat wil zeggen dat schimmige bedrijven, waarvan niet duidelijk is waar hun middelen vandaag komen en of ze financieel sterk genoeg zijn om voor continuïteit te zorgen, dat die er niet in komen.

Laten we niet uit het oog verliezen dat de meeste overnemers uit China direct of indirect een band hebben met de Chinese overheid. Dat betekent dat onze clubs indirect in handen komen van de Chinese overheid. Het is hoog tijd dat we daar paal en perk aan stellen.

Homegrown

Ten derde: de Pro League moet het verplichte aantal homegrown spelers optrekken, clubs verplichten dus om het aantal spelers die opgeleid zijn in de club of in de Belgische competitie, op te trekken. Momenteel moet maar een 1/3de van de spelers op het scheidsrechtersblad opgeleid zijn in de Belgische competitie. Dat moet worden opgetrokken naar de helft. We zullen dat ook op het Europese niveau en bij de UEFA aankaarten.

In het federale parlement moet de bestaande fiscale regeling voor profclubs worden geëvalueerd en in deze zin bijgestuurd. Het is tegelijk een prima gelegenheid om de clubs ertoe aan te zetten om de inbreng van de supporters - de belangrijkste ‘aandeelhouders’ van elke voetbalclub - veel nauwer bij het bestuur van hun club te betrekken en ze ook echt zeggenschap te geven.

En tot slot: de verdeling van de tv-inkomsten tussen eerste en tweede klasse moet grondig worden herschikt. 1ste klasse B is voor veel clubs vandaag een sterfhuis. Het wel en wee van heel ons voetbal staat of valt ook met de leefbaarheid van 1B. De Pro League moet zich daarom dringend beraden over een herschikking van de inkomsten uit televisie.

De Facebookgroep OHL op Dreef, die de voorbije dagen is gelanceerd om de uitverkoop van OHL aan de Chinezen alsnog tegen te houden, verdient alle steun. Het is meer dan een wanhoopspoging, want er staan gezaghebbende en ook kapitaalkrachtige personen achter. OHL op Dreef kan een keerpunt betekenen en de uitverkoop van onze clubs een halt toeroepen. We moeten er alles aan doen opdat hun opzet slaagt, want hier staat veel meer op het spel dan enkel de toekomst van OHL.