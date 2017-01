Te weinig bedrijven beseffen hoe snel de digitalisering nadert

De nieuwe digitale concurrentie gaat niet weg en onze bedrijven moeten in actie schieten. Dat besef dringt maar langzaam tot de Belgische ondernemingen door.

Door Koen De Leus, hoofdeconoom BNP Paribas Fortis

De Chinese internetgigant Alibaba sluit een megaalliantie met de Deense containerreus Maersk. Met de expediteurs komt de zoveelste dienstensector in het vizier van de technologiereuzen. Overspoelt de digitale vloedgolf alle sectoren?

De alliantie tussen Maersk en Alibaba is het zoveelste schot voor de boeg.

De bedreiging van de vierde industriële revolutie komt niet uit het niets. ‘Na zes decennia computerrevolutie, vier decennia sinds de uitvinding van de microprocessor en twee decennia sinds de opkomst van het internet, werkt eindelijk alle technologie die nodig is om industrieën via software om te vormen én kan die op globale schaal geleverd worden,’ schreef durfkapitalist Marc Andreessen in The Wall Street Journal.

‘Combineer dat met het feit dat over enkele jaren wereldwijd 5 miljard mensen over een smartphone beschikken en op elk moment van de dag met elkaar verbonden zijn. Voeg daar nog aan toe dat het nooit zo goedkoop geweest is om een onlinebedrijfje op te starten. Die cocktail maakt dat zakendoen nooit meer zal zijn zoals vroeger. En er is geen ontkomen aan.’

Andreessens opiniestuk ‘Software is eating the world’ is van 2011. We zijn nu vijf jaar later. De technologie vreet aan steeds meer sectoren. De traditionele muziekindustrie is van de kaart geveegd door iTunes en Spotify. Reisbureaus zijn uit het straatbeeld verdwenen en vervangen door onlineagentschappen als Tripadvisor en Booking.com. De grootste videohandelaar is Netflix. Het grootste marketingplatform is Google. Het grootste recruteringsbureau is LinkedIn.

De softwarebedrijven verspreiden zich als een olievlek. Langzaam begeven ze zich ook op offlineterrein. De Chinese internetgigant Alibaba bood eergisteren 2,6 miljard dollar voor Intime Retail Group, een warenhuisketen die 29 warenhuizen en 17 winkelcentra in China beheert. Amazon.com, begonnen als een onlineboekenverkoper, steekt vandaag Wal Mart naar de kroon en investeert langzaam in bakstenen winkels. Wie komt als winnaar uit de bus?

De grenzen tussen de verschillende industrieën vervagen in de digitale bedrijfsomgeving. De softwarereuzen blijven niet meer binnen hun afgelijnde sector.

Het aandeel van Amazon.com noteert sinds 2015 met een winst van 157 procent (uitgedrukt in dollar) tegenover 10 procent voor de S&P 500-index. Wal Mart zakte over die periode met 21 procent. GAP en Macy’s noteren 44 en 54 procent lager. ‘Voor bakstenen winkels is de keuze duidelijk: evolueer of krimp’, concludeert The Economist.

De internetreuzen breiden hun activiteiten ook steeds verder uit. Naast cloud-opslagcapaciteit - de grootste ter wereld - biedt Amazon ook Netflix. Het huurt sinds vorig jaar 20 vliegtuigen om pakjes te leveren. De grenzen tussen de verschillende industrieën vervagen in de digitale bedrijfsomgeving. De softwarereuzen blijven niet meer binnen hun afgelijnde sector.

Cocon

De offline-ondernemingen treden het best ook uit hun cocon. Als anderen binnendringen in jouw productieketen, zijn er voor jou ook mogelijkheden om in andere waardeketens binnen te dringen. In welke activiteit behoor jij tot de beste? Welke troeven heb je? Ga daarmee aan de slag, bied die aan en verbind je voor bepaalde projecten met de beste op dat gebied. Per project een ander team. Wie het beste netwerk heeft, wint. Dat wordt de toekomst.

Ook de wetgever wordt in snelheid gepakt. Maar de nieuwe spelers verbieden is niet de oplossing

In een digitale wereld bestaan geen grenzen. Je gaat voor de beste digitale dienst. Die wordt vandaag geboden door de huidige digitale spelers. Klanten verwachten van jou niets minder. Voor bedrijven betekent dat meer transparantie, een betere en meer persoonlijke ondersteuning, een snelle terugkoppeling en nieuwe diensten. Met de komst van Uber hebben de taxibedrijven een opfrissingscursus in optimale dienstverlening gekregen. De andere bedrijven moeten volgen.

De nieuwe concurrenten tegenhouden lukt niet. Zelfs al kan voor sommige platformbedrijven de vraag gesteld worden of er geen concurrentievervalsing is: geen btw moeten betalen voor een Uber-rit, of hele appartementsblokken verhuren onder het fiscaal gunstigere Airbnb-regime. Ook de wetgever wordt in snelheid gepakt. Maar de nieuwe spelers verbieden is niet de oplossing. Zij hebben verstarde, overgereguleerde en overbeschermde sectoren wakker geschud. De consument vaart er wel bij. De wetgeving moet bekeken worden en waar nodig aangepast.

Enquête

De nieuwe concurrentie gaat niet weg. Dat dringt maar langzaam door, leert mijn enquête bij 32 beursgenoteerde Belgische ondernemingen. Van de dienstenbedrijven heeft de helft al een plan geïmplementeerd. Bij nog eens een derde ligt er een klaar. In de industrie meent een derde geen plan nodig te hebben! Maar ook in de industrie worden aanpassen, digitaliseren via het internet of things en partnerships cruciaal.

De alliantie tussen Maersk en Alibaba is het zoveelste schot voor de boeg. De digitale revolutie is volop aan de gang is. Software is de wereld aan het veroveren. Dat wil niet zeggen dat alles nu plots in elkaar zal storten. Je hebt genoeg tijd om de transformatie te doen. ‘Bereid je voor en ga er dan langzaam in mee’, zegt een expert. ‘Maar aan de onverschilligheid ga je dood.’