Terughalen van industriejobs is gedoemd te mislukken

Donald Trump wil jobs in de Amerikaanse industrie terughalen, dat is gedoemd te mislukken.

Koen De Leus is chief economist BNP Paribas Fortis

De inauguratie van Donald Trump als president van de Verenigde Staten geeft het startschot van een nieuw tijdperk. Het grootste gevaar van zijn beleid schuilt in de wil om industriële jobs terug te halen naar de VS. Die doelstelling is, net zoals zou gelden voor Europa, gedoemd te mislukken. Tal van industriële jobs hebben de Westerse landen trouwens nooit verlaten. Het zijn enkel andere, meer complexe jobs geworden.

Werken in onder meer de auto- en staalindustrie zorgde een kwarteeuw geleden voor een mooi inkomen. Die goedbetaalde jobs gingen daarenboven naar burgers in de geïndustrialiseerde landen met lage tot middelmatige vaardigheden. Dat is niet langer het geval. Zoals professor Richard Baldwin beschrijft in zijn boek ‘The Great Convergence’ zijn als gevolg van de ICT-revolutie van de jaren 80 de meest arbeidsintensieve fabrieksjobs richting de opkomende landen gegaan. De daling van de communicatiekost zorgde voor een ontbundeling van de productieproces in verschillende stukken. Grote happen verhuisden naar China en vooral Zuidoost Aziatische groeilanden.

Volgens de UN Industrial Development Organisation nam het aantal industriële jobs in de opkomende landen over de periode 1991-2014 toe van 234 miljoen tot 304 miljoen jobs. In de VS halveerde de voorbije dertig jaar het aandeel van de industriële tewerkstelling van bijna 33 procent naar 17 procent ten voordele van de dienstenindustrie. Het totaal aantal arbeiders in de geïndustrialiseerde landen is teruggevallen naar 63 miljoen arbeiders.

Maar niettegenstaande de industriële tewerkstelling amper 1/5de is van die in de groeilanden, staat de Westerse industrie in voor 2/3de van de gerealiseerde toegevoegde waarde. Die zit niet langer in het in elkaar vijzen van de verschillende componenten, zeg maar het échte productieproces. Die zit in het produceren van hoogtechnologische componenten, in O&O en het ontwerp van producten, in het beheer van de complexe aanvoerketen en in de recyclage aan het einde van de levensduur. Dat zijn de hoogwaardige diensten vóór en ná het echte fabrieksproces. Dit levert zeer goed betaalde jobs op, maar minder, en voor meer gespecialiseerd werknemers.

Met protectionisme schiet Trump zich in de eigen voet.

Trump is het te doen om het terughalen van miljoenen echte fabrieksjobs. Daar zit ook een deel van zijn kiespubliek. Die poging is gedoemd tot mislukking. Westerse technologie en hoge lonen zijn geen partij voor de combinatie Westerse technologie – lage lonen in de groeilanden. En vermits de grootste exporteurs in de VS vaak ook behoren tot de grootste importeurs, leidt het invoeren van importtarieven alleen maar tot hogere productiekosten voor de binnenlandse industrie. Met protectionisme schiet Trump zich in de eigen voet.

Industrieel beleid

Een industrieel beleid vandaag – en België en Europa spitsen beter ook de oren – houdt in te focussen op zaken die ‘sticky’ zijn, die niet zomaar naar het buitenland kunnen verhuizen. Vaardigheden opbouwen is de belangrijkste. Het uitbouwen van steden, van ecosystemen, van productiehubs waar innovatie gedijt en topdiensten beschikbaar zijn, maakt eveneens deel uit van zo’n strategie. Stop te denken in termen van goederen producerende sectoren maar focus op de goede (diensten)sectoren. En het enige juiste antwoord op het verlies van de échte industriële jobs uit het verleden, is het hertrainen en begeleiden van de industriearbeiders van weleer. Terugkeren naar het industriemodel van een kwarteeuw geleden, is gedoemd tot mislukking.