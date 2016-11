Test-Aankoop geeft fout advies over First A-rekening Ethias

De consumentenorganisatie Test-Aankoop (T-A) raadt Ethias-klanten met een First A-rekening aan om niet in te gaan op de uitstapregeling als ze hun geld de komende zeven jaar niet nodig hebben. Ethias zit echter in slechte papieren. T-A rept hier met geen woord over en vergeet dat wie niet uitstapte slechter af is mocht Ethias over kop gaan.

Door Johan Klaps, Kamerlid N-VA

Test-Aankoop prees in het verleden investeren aan in Fortis, een bank die toen in zware moeilijkheden vertoefde en die niet echt de ideale belegging bleek te zijn. Bij T-A staken ze achteraf de hand in eigen boezem, ‘maar niemand heeft een kristallen bol’.

Dat de First-rekening onder de staatsgarantie van 100.000 euro valt, verklaart vermoedelijk hun geruste houding. Maar dat is slechts één element in het verhaal

Die kristallen bol was ook handig geweest toen de consumentenorganisatie haar lezers en andere klanten in 2008 voor ogen hield dat de spaarrekening van de IJslandse bank Kaupthing steevast als beste uit de bus kwam. Niet veel later moest de bank worden genationaliseerd en werden de spaartegoeden geblokkeerd. ‘We hebben de klanten ook wel gewaarschuwd’, was toen het antwoord van woordvoerder Ivo Mechels. Een nuance waar men beter de nadruk had op gelegd.

In een persbericht niet veel later zei T-A geen directe inzage te hebben in de boeken en de rekeningen van de banken en dat het moet vertrouwen op de informatie van toezichthouders en de banken zelf om de solvabiliteit en liquiditeit van de bank in te schatten.

Wel, bij Ethias is die informatie eenduidig. De verzekeraar staat er niet goed voor en moet van Europa dringend af van de verstikkende First-rekeningen die een jaarlijks gegarandeerd rendement van 3,44% opleveren. Enkele weken geleden stond er nog een noodscenario op het bord toen staatsbank Belfius de verzekeraar wou overnemen.

Premie

Ethias kon sinds 2008 al 136.000 klanten overhalen om zich van hun First-rekening te ontdoen via een uitstapregeling. De resterende 26.000 klanten krijgen nu opnieuw een voorstel om de rekening op te zeggen. In ruil krijgen ze een premie van 25%, het rendement van ongeveer 7 jaar.

De consumentenorganisatie geeft haar lezers ook nuttige en evenwichtige adviezen. Maar hier gaat ze te kort door de bocht, met slipgevaar.

Net hierop staart T-A zich echter blind en schuift de klant een te eenzijdig verhaal voor. Ik wil de zwarte piet niet doorschuiven naar de consumentenorganisatie, want ze geeft haar lezers ook nuttige en evenwichtige adviezen. Maar hier gaat ze te kort door de bocht, met slipgevaar.

Want ook T-A weet dat Ethias in slechte papieren zit. In zijn advies rept het hier echter met geen woord over. Dat de First-rekening onder de staatsgarantie van 100.000 euro valt verklaart vermoedelijk hun geruste houding. Maar dat is slechts één element in het verhaal. T-A vergeet dat indien Ethias de komende zeven jaar over kop gaat, iedereen die geen gebruik heeft gemaakt van de uitstapregeling slechter af is. Deze nuance mag de consumentenorganisatie, met de informatie waarover ze beschikt, wel maken me dunkt.

Herbeleggen

Bovendien vergeet T-A dat wanneer klanten de uitstapregeling aanvaarden, hun kapitaal meteen met 25 procent verhoogt door de premie. Dit verhoogd kapitaal kan dan ook meteen herbelegd worden, wat betekent dat zelfs met de lagere rentes van vandaag na 7 jaar nog steeds een hoger eindbedrag op de rekening zal staan.

Ik pleit voor een meer genuanceerd en correct advies, zeker als het gaat om zuurverdiend spaargeld, en zeker wanneer een verzekeraar in slechte papieren zit. De mensen moeten zo veel mogelijk informatie krijgen eer ze beslissen. Jammer dat T-A, dat voldoende kennis en middelen heeft, dat in dit dossier heeft nagelaten.