Texas heeft Europa nodig

De overwinning van Donald Trump moet niet leiden tot een groot protectionisme. Een staat als Texas heeft buitenlandse markten nodig.

Jo Detavernier Vicepresident en partner in Manzer Communications, Austin, Texas.

De voorbije Amerikaanse presidentiële verkiezingen leverden een winnaar op die slechts zeer weinigen voor mogelijk gehouden hadden twaalf maanden geleden. Een belangrijk onderdeel van het verkiezingsprogramma van Trump bestond uit voorstellen om Amerikaanse arbeiders te beschermen tegen jobverlies door middel van protectionistische maatregelen. Daarmee lijkt een decennialang Amerikaans beleid van promotie van vrije handel, uit welbegrepen eigenbelang, tot een abrupt einde te komen.

Het hoeft niet te verrassen dat de schrik de Europeanen, inclusief de Vlaamse ondernemers, snel om het hart sloeg. Die bezorgdheid is begrijpelijk, maar voorbarig. Laten we op de vooravond van het vertrek van een delegatie van 200 vertegenwoordigers van de zakenwereld en de federale en gewestelijke overheden op een economische missie naar Texas de toestand doorlichten.

Europeanen willen er zich wel eens op verkijken. Tenzij ze reeds met vakantie in het land geweest zijn en gemerkt hebben dat de btw in West Virginia anders berekend wordt dan de btw in New York. En dat de regeling voor het autorijbewijs er anders uitziet in New Mexico dan in Colorado. De meeste wetgeving die betrekking heeft op het functioneren van de bedrijven (vergunningen, arbeidsrelaties,...), wordt gestemd in de wetgevende kamers van de staten, niet in de hoofdstad. En die regelgeving varieert uiteraard zeer sterk tussen de staten.

De staten hebben geen formele inspraak in het Amerikaanse buitenlandse handelsbeleid. Federaal rechter Joseph Tauro was in 1999 formeel toen hij moest oordelen over een wet van Massachusetts die diende om de overheid te verbieden zaken te doen met bedrijven die handel dreven met Birma: ‘State interests, no matter how noble, do not trump the Federal Government’s exclusive foreign affairs power.’

Maar staten hebben wel hun vertegenwoordigers in beide huizen van het Congres natuurlijk. Staten beschikken ook over ‘soft power’. Door middel van resoluties en andere symbolische acties kunnen ze in het geweer gaan tegen federaal beleid. Tot nader order heeft de alt.right-beweging, die zo’n stuwende kracht was van de Trump-beweging, niet de controle verworven over het gros van de Republikeinse volksvertegenwoordiging. Verwacht kan worden dat er nog heel wat water bij de wijn gaat wanneer het straks tijd wordt om het handelsbeleid uit te stippelen. Zo vergaat het nu eenmaal alle presidenten: de wereld lijkt zo maakbaar, totdat je de eerste ochtendbriefing ontvangen hebt.

Legendarisch

Het Texaanse zelfvertrouwen is legendarisch. Everything is bigger in Texas. In de Texaanse psyche is er niks dat de verwezenlijkingen van de eigen staat overtreft. De uitdrukking bigger than Dallas die gebruikt wordt om aan te duiden wat van uitzonderlijk belang is, verraadt de maatstaf die gehanteerd wordt.

De buitenlandse handel is goed voor Texas. Correctie: hij is levensbelangrijk voor Texas. Meer dan een miljoen Amerikaanse banen hingen af van de export van Texas.

De Texaanse economische motor draait op volle toeren. Olie is en blijft belangrijk, maar uit de lessen van voorbije oliecrashes heeft de staat geleerd te diversifiëren. Texas heeft vandaag bijvoorbeeld een rijke medische sector, heel wat jobs in banken en verzekeringen, een goed ontwikkelde toeristische industrie en - last but not least - een van de belangrijkste (en door Vlaamse start-ups noch te vaak miskende) techstart-up hubs in de wereld in Austin. Mocht Texas een land zijn, dan zou het het twaalfde grootste land ter wereld zijn op basis van het bruto binnenlands product (bbp). Tot 2040 wordt een gemiddelde groei van het bbp van 3,35 procent per jaar verwacht. Texas kan evenwel niet zonder de wereld als het succesvol wil zijn.

Texas exporteerde in 2015 jaar zo’n 4,6 miljard dollar aan goederen naar België. De havens van Antwerpen en Houston zijn de as waarop die handelsstroom draait. De stroom vanuit België naar Texas was zo’n 1,6 miljard dollar waard. De buitenlandse handel is goed voor Texas. Correctie: hij is levensbelangrijk voor Texas. Meer dan een miljoen Amerikaanse banen hangen af van de export van Texas.

Texaanse welvaart en jobs op de helling zetten met hoge tarieven? Not so fast, Mr. President. Het Trump-kabinet mag flinke tegenwind uit eigen Republikeinse rangen verwachten. De huidige meerderheid in Kamer en Senaat is krap, en binnen twee jaar zijn er alweer verkiezingen. Europese bedrijfsleiders doen er goed aan het Amerikaanse politieke bestel goed te begrijpen. Die inzichten zullen hun kosten-batenanalyse voor de handel met en de investeringen in de VS verrijken, en zowel euforie als wanhoop temperen als ons nieuws uit de VS bereikt.