Toch moeten we vermijden het geloof in de politieke kaste te ondermijnen

Na de onthullingen bij Publifin in het Luikse zijn ook in de Publipart-affaire flink wat vragen te stellen bij het gedrag van sommige politici. We moeten echter vermijden dat het geloof in de hele politieke kaste wordt ondermijnd.

Door Nicolas Bouteca, politicoloog UGent

Familiefeesten zijn voor politicologen vaak een harde confrontatie met hun bestaan. Zeker omdat de meest cynische nonkels en tantes, in doorgaans geanimeerde discussies, plots met de dooddoener voor de dag komen dat ‘politici zakkenvullers zijn’. Daar zit je dan met een mond vol tanden. Als iemand die het gedrag van het ‘schuim der aarde’ tot wetenschap heeft verheven en van de studie van dat gedrag zijn broodwinning heeft gemaakt. Echt vrolijk wordt een mens er niet van. De story Publipart in Gent van afgelopen weekend zal er wellicht niet toe bijdragen dat die gedachte snel uit de hoofden van mijn Tante Roos en Nonkel Claude verdwijnt.

Het vertrouwen van burgers in politici verdwijnt in containers maar moet met kruiwagens worden teruggebracht.

Daar ligt dan ook de echte betekenis van wat dezer dagen - in navolging van in Luik - in Gent gebeurt. Natuurlijk kan men vragen stellen bij de individuele gevallen Tom Balthazar en Christophe Peeters. Echt overtuigende argumenten voor de hoge vergoedingen die ze kregen bij Publipart werden niet geleverd. Ook de strategische gevolgen zijn razend interessant. Blijft het kartel met Groen overeind, en wat betekent de kwestie voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018?

Toch blijft op lange termijn vooral de vraag welk gevolg een en ander zal hebben voor het aanzien van de politiek in Vlaanderen en hoe men kan vermijden dat het bedje gespreid wordt voor populisten die teren op de onderbuikgevoelens die bij veel kiezers vrijkomen als gevolg van dit affairisme.

De Vlaamse politiek is in elk geval steeds gevoeliger voor het soort malversaties die onlangs aan het licht kwamen. Zowat iedereen pleit in de slipstream van het ontslag van Balthazar voor meer transparantie, maximumvergoedingen en een beperking van het aantal mandaten in intercommunales. Dezelfde empathie met de burger zagen we ook bij de discussies over hoge ontslagvergoedingen en de (weliswaar veel te trage) regeling van de pensioenleeftijd voor parlementsleden. De meeste politici zijn dus lang niet zo wereldvreemd als ze soms worden afgeschilderd Ze begrijpen de gevoeligheid van dat soort affaires. Alleen duurt het soms wat lang voor ze tot actie overgaan en draait men iets te gemakkelijk mee in historisch gegroeide systemen.

De politici zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het negatieve beeld dat aan hen kleeft. Niet alleen omdat ze soms te lang blind blijven voor de uitwassen van het systeem, maar ook omdat ze zelf die uitwassen in het uitstalraam zetten

De politici zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het negatieve beeld dat aan hen kleeft. Niet alleen omdat ze soms te lang blind blijven voor de uitwassen van het systeem, maar ook omdat ze zelf die uitwassen in het uitstalraam zetten. Dat doen parlements- of gemeenteraadsleden uiteraard - en terecht - vanuit hun controlerende functie en uit gemeende verontwaardiging, maar ze doen het zeker ook uit strategische overwegingen. Overtuiging en strategie gaan in de politiek vaak hand in hand. In het kader van electorale strategieën zetten ze dus ook elkaar weg als zakkenvullers. De commentaren afgelopen weekend vanuit de oppositie waren in dat opzicht niet mals. De reacties daarop evenmin. Zo gooien ze natuurlijk ook hun eigen ruiten in, en dat enkel om op korte termijn te scoren bij verkiezingen.

Tweesnijdend

Niet alleen de politici moeten zich eens bezinnen over dat tweesnijdend zwaard, ook de media (en wellicht ook de politicologen) staan hier voor moeilijke keuzes. Het is immers uiterst moeilijk om over deze kwesties evenwichtig en genuanceerd verslag uit te brengen zonder de kloof tussen burger en politiek nog verder uit te diepen. Media moeten als vierde macht hun rol spelen en deze uitwassen tot op het bot uitspitten. Ze pogen de affaires ook van veel duiding te voorzien.

Toch is de kans groot dat vooral het idee van politici als poenpakkers blijft hangen. En dat is problematisch want, om CD&V-voorzitter Wouter Beke te parafraseren, het vertrouwen van burgers in politici verdwijnt door kwesties als Publipart in containers, maar moet met kruiwagens worden teruggebracht.

Er bestaat van de politicus het romantische ideaalbeeld van iemand die de samenleving wil dienen. Kijk maar hoe PVDA-politici er een handelsmerk van trachten te maken om als parlementslid evenveel te verdienen als de doorsnee arbeider

De vragen bij het gedrag van sommige politici zijn dus terecht, maar via een breed debat moet men trachten te vermijden dat het geloof in de hele politieke kaste wordt ondermijnd. Politiek en geld is voor de kiezers een gevoelige combinatie. Het gaat om belastinggeld en er bestaat van de politicus het romantische ideaalbeeld van iemand die de samenleving wil dienen. Kijk maar hoe PVDA-politici er een handelsmerk van trachten te maken om als parlementslid evenveel te verdienen als de doorsnee arbeider.

Idealisme moet ook de drijfveer blijven, maar laten we niet blind zijn voor het feit dat we ook steeds kritischer zijn geworden voor politici. Zo krijgen parlementsleden elke legislatuur een rapport. We verwachten steeds meer van hen, maar zijn er als de kippen bij om onze meest kritische blik op te zetten als het over hun wedde gaat. Anonieme consultants die 1.000 euro per dag verdienen hebben het veel minder hard te verduren. Transparantie over lonen en vergoedingen is nodig, maar ook een zekere (financiële) appreciatie voor de politici die goed werk afleveren is op zijn plaats.