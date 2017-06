Trump is de vroedvrouw voor een nieuw Europa

Door de Amerikaanse president beseft Europa dat de geopolitieke belangen van Brussel en Washington niet noodzakelijk met elkaar stroken. De pionnen op het geopolitieke schaakbord beginnen te bewegen.

Europa zal in de toekomst niet langer of niet meer volledig kunnen rekenen op de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Duits bondskanselier Angela Merkel trok die verregaande geopolitieke conclusie uit de gefaalde NAVO- en G7-topbijeenkomsten.

Voor Poetin is dit een opportuniteit. Een zelfstandiger Europa is misschien een dat minder de waterdrager van Washington speelt.

Gefaald, omdat Donald Trump weigerde een onvoorwaardelijke veiligheidsgarantie voor Europa uit te spreken op de NAVO-bijeenkomst. De Europese leiders moesten als schoolkinderen zijn donderspeech over hun ‘lage’ defensie-uitgaven doorstaan, terwijl de rest van zijn buitenlandse reis impliciet vooral draaide om nieuwe wapendeals.

Twee keer gefaald, omdat Trump op het vlak van klimaatbeleid soloslim wil spelen. De geopolitieke conclusie van de Duitse buitenlandminister Sigmar Gabriel ging nog een stapje verder dan die van Merkel. ‘Wie de klimaatverandering door minder milieubescherming versnelt, wie meer wapens in crisisgebieden verkoopt en wie religieuze conflicten niet politiek wil oplossen, brengt de vrede in Europa in gevaar’, zei hij.

Slaap

Trump lijkt de Duitse reus uit zijn decennialange geopolitieke slaap te doen ontwaken. Het tijdperk van Selbstbeschränkung, zelfbeperking om historische redenen, ligt weldra achter ons. Merkel wordt steeds vaker gezien als de nieuwe mondiale verdediger van een open, liberale wereld, die geopolitiek erg onder druk is komen te staan de afgelopen jaren.

Tegelijk ontstond een nieuw geopolitiek krachtveld door de verkiezing van Emmanuel Macron als Frans president. Zijn dynamisme heeft Merkel overtuigd dat je met een pro-Europese visie wel degelijk verkiezingen kan winnen, iets dat de kanselier kan gebruiken om haar leiderschap nieuw leven in te blazen. De Frans-Duitse as lijkt heruitgevonden. Berlijn neemt in Europa het socio-economische leiderschap waar, terwijl Parijs de lead neemt inzake de veiligheidspolitiek.

De Amerikaans-Duitse geopolitieke spanningen vertalen zich ook meteen geo-economisch. Als Europa meer moet spenderen aan defensie, is het misschien beter om belastinggeld uit te geven aan een geherstructureerde Europese defensie-industrie dan al die middelen ‘weg te laten lekken’ naar de Amerikaanse economie.

Barsten

Trump tweette in een reactie op Merkel opnieuw dat de Duitse auto-industrie de zwakke euro gebruikt als middel om haar producten goedkoper op de Amerikaanse markt af te zetten. De bondskanselier lijkt al te anticiperen op een volgende Amerikaanse zet, door in één week Indiase en Chinese leiders in Berlijn te ontvangen.

Bevindt Europa zich in een geo-economische oorlog met de VS? De Amerikaans-Europese alliantie van na 1945 bestond uit een impliciete deal: toegang tot Marshall-geld en economische verwevenheid in ruil voor een onvoorwaardelijk veiligheidsverbond.

Trump versnelt het besef in Europa dat we ons eigen Europees lot (‘unser Schicksal’) zelf in handen moeten nemen.

In de alliantie lijken nu serieuze barsten gekomen. Onder Trumps voorganger Barack Obama was al een soortgelijke dynamiek bezig, waarbij de VS geostrategisch meer interesse hadden in Azië. Trump versnelt het besef in Europa dat we ons eigen Europees lot (‘unser Schicksal’) zelf in handen moeten nemen.

Niet toevallig testte Macron maandag het water. Hij nodigde Poetin uit naar aanleiding van een tentoonstelling over de ontmoeting, exact 300 jaar geleden, tussen de Russische tsaar Peter de Grote en Lodewijk XV in Frankrijk. Die ontmoeting leidde tot de uitbouw van de Frans-Russische diplomatieke betrekkingen.

Vacuüm

Voor Poetin is dit een opportuniteit. Een zelfstandiger Europa is misschien een dat veel minder de waterdrager van Washington wordt. Denk aan de Oekraïnecrisis waarbij ook de Amerikaanse inlichtingendiensten een rol achter de schermen speelden. Of aan de NAVO-tactiek in de jaren 90 om de strategische zwakte van de Russische federatie te gebruiken om Ruslands veilige bufferzone weg te nemen.

Een zelfstandige herintrede van Europa in de wereldpolitiek zal evenwel een generatie duren.

Misschien valt met een nieuw Europa een gentlemen’s agreement af te sluiten? Macron zal weldra een initiatief nemen om het geweld in Oost-Oekraïne te laten ‘de-escaleren’. En mogelijk ergens in of na de zomer implodeert IS in Syrië en Irak. Dan zal met Rusland moeten worden afgesproken hoe dat geopolitieke vacuüm wordt opgevuld. Brussel zal betekenisvolle stappen moeten zetten in die dossiers, net als Moskou. Anders is de diplomatieke kans op een entente met Rusland verkeken.

Trump helpt Europa te beseffen dat de geopolitieke belangen van Brussel en Washington niet noodzakelijk gelijklopen. De brexit neemt dan weer een historische rem op een Europese veiligheidsintegratie weg. Een zelfstandige herintrede van Europa in de wereldpolitiek zal evenwel een generatie duren.