Trump experimenteert met een nieuwe bestuursvorm

Een week na de inauguratie van Donald Trump zien we al de kiemen van een nieuwe politiek-bestuurlijke cultuur, die de komende vier jaar zal leiden tot een andere verhouding tussen het Witte Huis en het ambtelijk overheidsapparaat.

Bram Verschuere professor overheidsmanagement UGent

Er zijn vorige week enkele knipperlichten beginnen te branden. Net zoals zijn voorganger Barack Obama schreef de nieuwe president Donald Trump snel en veel executive orders uit. Daarmee ‘beveelt’ de president aan de administratie hoe het beleid moet worden uitgevoerd. Hij heeft dat recht. Maar bij Trump gebeurt dat overduidelijk zonder de diensten te consulteren die de orders moeten uitvoeren, en dat is nieuw.

Of het nu gaat over de ontmanteling van de zorgverzekering Obamacare, over handelsverdragen, over de aanleg van de Keystone XL-pijplijn of over het bouwen van een muur, de instanties die de besluiten moeten uitvoeren zijn amper gehoord. De top van het US State Department - de belangrijkste overheidsdienst voor buitenlands beleid - heeft op eigen initiatief ontslag genomen, net zoals meerdere andere topambtenaren die niet onder Trump wilden blijven werken.

Sociale mediastilte

Sinds 20 januari zijn veel federale agentschappen beduidend minder actief op sociale media zoals Twitter. Het zou kunnen dat de administratie terughoudender is om te communiceren in de overgangsperiode naar de nieuwe regering. Ware het niet dat het opvalt dat agentschappen die in de campagne fors werden aangevallen, zoals het milieuagentschap Environmental Protection Agency (EPA), beduidend stiller zijn geworden - al dan niet gedwongen. Het toont dat de nieuwe machthebbers zich niet te veel willen laten hinderen door de ambtenaren in de administratie.

De spanning die ontstaat, is voor een groot deel te verklaren door wantrouwen: de overtuiging van het nieuwe Witte Huis dat het beleid fundamenteel anders moet, in combinatie met een gebrek aan vertrouwen in een administratie waarvan het denkt dat die een eigen agenda heeft.

Dat Trump het EPA in het vizier neemt, is geen toeval. Zijn dat niet die believers van de klimaatverandering? Vanuit politiek oogpunt is het functioneel om dat soort agentschappen te isoleren. Past ook in het rijtje: het weren van de stafchef van het leger en het hoofd van de inlichtingendiensten uit de Nationale Veiligheidsraad, ten gunste van politieke vertrouwelingen. Dat is ongezien. Het is stilaan zonneklaar dat Trump lak heeft aan ‘het systeem’, en dat hij graag zijn cowboylaarzen lapt aan het overlegmodel tussen de politiek en de administratie. Hij is als ondernemer meer de man van de improvisatie en de daadkracht en hij laat zich omringen door een kleine kring van politieke getrouwen.

Als die spanning tussen de politiek en de administratie aanhoudt of aanzwelt, komen we in de buurt van een functionele scheiding tussen het beleid (verkozen politici) en de beleidsuitvoering (ambtenaren in de overheidsdiensten). Sommigen pleiten daarvoor wegens de zuiverheid van dat model: verkozen politici beslissen, ambtenaren in overheidsdienst voeren uit. Dat is het ‘primaat van de politiek’. Toch is dat vanuit beleidsoogpunt noch wenselijk, noch realistisch.

Unieke expertise

Departementen en agentschappen zitten tjokvol met zorgvuldig opgebouwde expertise in bepaalde beleidsissues. Ambtenaren-experts kennen hun beleidsdomein vaak als geen ander, meer dan de verkozen politici die komen en gaan. Een politiek machthebber kan die expertise consulteren. Of links laten liggen en zelfs negeren. Bovendien hangen de kwaliteit, de haalbaarheid en zelfs de wettelijkheid van het beleid af van de mate waarin beleidsvoorstellen getoetst worden.

Zijn de pas ondertekende executive orders over immigratie - met bepalingen over de Mexicaanse muur, detentiecentra en deportatie - haalbaar en juridisch sluitend? Dat soort realitychecks kan je uitbesteden, maar ze gebeuren het best door de instanties die het beleid moeten uitvoeren.

Ook weet elk verstandig politicus dat je de administratie het best zo veel mogelijk te vriend houdt. Administraties zijn vaak machtig en kunnen het beleid manipuleren of tegenwerken. Om dat te voorkomen is een minimale vertrouwensband nodig. Een manier is het aanstellen van politieke vrienden in de administratie, wat niet ongebruikelijk is in het Amerikaanse systeem. Ik durf te voorspellen dat we de komende maanden een grote benoemingsgolf van political appointees zullen zien.

Wat de relatie met carrière-ambtenaren betreft, lijkt er een grotere haar in de boter. De experts in het EPA zijn not amused dat hun website over de klimaatverandering offline wordt gehaald. Wellicht broeden ze op andere manieren om hun job, de bevolking informeren op basis van wetenschappelijke kennis, te kunnen blijven doen.

De regering-Trump kan het experiment zijn dat anders nooit in een laboratorium na te bootsen valt: wat gebeurt er als het water tussen de politieke machthebbers en hun administratie zeer diep is? Zeker in de huidige politiek-bestuurlijke context: er is een machtige president die executive orders kan uitschrijven, geen rekening lijkt te houden met hoe de openbare sector gebruikelijk functioneert in een systeem van checks and balances, en dat in een meerderheidssysteem met een zwakke politieke oppositie. The winner takes it all.