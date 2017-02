Trump keldert de armoedebestrijding

Met één pennentrek door het TPP-akkoord heeft president Trump een einde gemaakt aan wat dit decennium een van de belangrijkste maatregelen voor armoedebestrijding zou zijn geweest.

Bjorn Lomborg directeur Copenhagen Consensus Center

De onderhandelingen voor het Trans-Pacific Partnership (TPP) namen bijna vijf jaar in beslag en besloegen 40 procent van de wereldeconomie. Terwijl het akkoord al min of meer ten dode opgeschreven was door het gebrek aan steun van het Amerikaans Congres, heeft het uitvoeringsbesluit van president Trump om de betrokkenheid van de VS in te trekken een duidelijk signaal gegeven over de handelsvisie van zijn regering.

Het TPP, dat werd gesteund door de presidenten Barack Obama en George Bush, zou uitermate positief zijn geweest voor zowel de VS als de rest van de wereld.

Voor elke natie die deelnam aan het TPP, inclusief de VS, zou dit akkoord volgens een onderzoek in opdracht van het Copenhagen Consensus Center een stimulans van 0,42 procent hebben betekend voor hun bbp. Het akkoord zou leiden tot een toename van 0,22 procent van het globaal bbp.

Het onderzoek toont aan dat de winst bijna 800 keer hoger zou uitvallen dan de kosten. De winst voor ontwikkelingslanden zou zelfs nog hoger hebben gelegen: minstens 1.800 keer hoger dan de kosten, en mogelijk zelfs 3.300 keer hoger.

De reactie tegen vrijhandel is vooral geuit door Trump in de VS, maar wordt gedeeld door kiezers en politici over de hele wereld. Natuurlijk zijn er ook kosten verbonden aan de vrije handel. Sommige mensen verliezen hun baan, en voor sommigen is het vervolgens lastig om nieuw werk te vinden. Eén recent onderzoek suggereerde dat vrije handel de inkomensongelijkheid zou doen toenemen, en dat de kosten van herdistributie 20 procent hoger kunnen uitvallen dan de winst.

Dat laat echter enkel zien dat we bereid zouden moeten zijn om ongeveer 20 procent van de handelswinst uit te geven aan het helpen van de verliezers van die handelsakkoorden, door beroepsopleidingen en tijdelijke sociale zekerheid ter beschikking te stellen om de risico’s te beperken. Maar het toont tevens aan dat 80 procent van de winst blijft waar die is. Isolationistisch beleid is in dit geval hetzelfde als het kind met het badwater weggooien.

Natuurlijk is het waar dat ondernemingen die minder efficiënte producten ontwikkelen hun voordeel kunnen doen met die handelsbeperkingen. Net als de werknemers van die bedrijven. Maar uiteindelijk zal iedereen verliezen als we niet produceren waar dat het efficiëntst kan gebeuren.

Meer koopkracht

In vergelijking met een wereld zonder vrijhandel verdient de Amerikaanse middenklasse meer dan een kwart van haar koopkracht uit buitenlandse handel.

In andere woorden, dankzij vrijhandel kan iedereen uit de Amerikaanse middenklasse 29 procent méér kopen voor elke dollar dan wanneer er geen handel zou zijn. Dat percentage ligt zelfs nog hoger voor de armste 10 procent van de consumenten, namelijk op 62 procent.

Meer economische globalisering verlaagt de kindersterfte en verhoogt de levensverwachting dankzij hogere inkomens en betere informatie.

Meer economische globalisering verlaagt de kindersterfte en verhoogt de levensverwachting dankzij hogere inkomens en betere informatie. Vrijhandel is goed voor het milieu: hogere inkomens zorgen voor betere technologie en zijn een stimulans voor strengere regelgeving, wat op zijn beurt weer vermindering van vervuiling tot gevolg heeft. Onderzoek laat zien dat een toename van 10 procent in inkomens leidt tot 10 procent minder vervuiling. Het is tevens bewezen dat vrije handel voor meer banen voor vrouwen, minder arbeidsdiscriminatie en betere omstandigheden van mensenrechten zorgt.

Ondanks de retoriek van politici maakt handel exporteurs juist sterker, efficiënter en productiever. Die voordelen worden bovendien gedeeld met de werknemers: de Amerikaanse Council of Economic Advisers (Raad van Economische Adviseurs) ontdekte dat bedrijven die intensief exporteren hun werknemers gemiddeld 18 procent meer betalen dan bedrijven die niet exporteren.

Het grootste probleem met het TPP was simpelweg dat het nog niet ver genoeg ging. Een nog betere manier om de wereld te helpen zou het maken van een werkelijk globaal handelsakkoord zijn, waar de hele planeet bij wordt betrokken.

Dat zou tot gevolg hebben dat het aantal mensen dat in armoede leeft met het ongelofelijke aantal van 145 miljoen in 15 jaar af zou nemen, zoals blijkt uit het onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van het Copenhagen Consensus Center. De wereld zou tegen het jaar 2030 elk jaar 11 biljoen dollar rijker worden. Die welvaartstoename is het equivalent van een extra 1.000 dollar per jaar voor iedereen in de ontwikkelingswereld in 2030. Er bestaat geen enkele andere beleidsvorm die iets soortgelijks zou kunnen bewerkstellingen.

Zonder de VS kunnen er geen échte globale handelsovereenkomsten worden gesloten. En dat is de tragedie van onze planeet.



(Vertaling: Merlijn Beeftink)