Unia en overheden moeten motiveren, niet polariseren

Je samenleving matrakkeren met racisme- en discriminatieverwijten helpt niet. Een gedeelde wil om er samen iets van te maken opbouwen vergt bedachtzame ministers, staatssecretarissen en instituties die het publiek debat zorgzaam en opbouwend voeden, en rolmodellen van burgerschap en ethische inspiratie

Door Leo Neels, algemeen directeur van Itinera. Co-auteur met Tinneke Beeckman, Marc De Vos en Ivan Van de Cloot van ‘De Verlichting uit Evenwicht? Over waarden en normen, vrije meningsuiting en dominante religies’

Het gelijkekansencentrum Unia moest fataal een deel van het probleem worden, en heeft het moeilijk om eerder een deel van de oplossing te zijn. Dat is immers het vraagstuk van elke instelling die maar één objectief voor ogen moet houden: de verleiding om te radicaliseren is groot. Er is niets tegen een radicale opstelling tegen discriminatie, maar een publieke overheidsinstelling die zulke vraagstukken moet ‘politioneren’ werkt zich dan in de problemen.

We zijn tegen discriminatie. Het is een ambitieus objectief. Zeker wanneer je aankijkt tegen 40 jaar zonder migratiebeleid en zonder integratiebeleid. We keken liever de andere kant op.

Unia moét zich wapenen tegen het risico om een Geistesministerium te worden, het heeft de plicht om te vermijden de replica te worden van het iconische Ministry of Truth uit ‘1984’ van George Orwell. Er is nogal wat intelligentie en discipline nodig om dat te vermijden, en het is de vraag of Unia en haar bevoegde ministers en staatssecretarissen zich voldoende voor dit risico hebben behoed. De vraag stellen is ze beantwoorden.

Falend integratiebeleid

De discriminatiewet regelt discriminerend gedrag en discriminerende handelingen. We willen niet dat personen anders worden behandeld omwille van hun huidskleur, herkomst, religie, afkomst - samen liefst 19 criteria, ook nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid, vermogen, leeftijd of gezondheidstoestand. Er is ook nog taalgelijkheid, maar daar gaat Unia dan weer niet over, en gelijkheid van man en vrouw, maar daarvoor hebben we een apart centrum. Dat is al redelijk chaotisch. Zoals de intercommunale wereld kan en moet dit bestuurlijk eenvoudig en beter worden ingericht.

We zijn tegen discriminatie, dat is één van de lessen van de Verlichting: héél verschillende mensen toch gelijk behandelen, dat was nogal wat. Het is een ambitieus objectief. Zeker wanneer je aankijkt tegen 40 jaar zonder migratiebeleid en zonder integratiebeleid. We keken liever de andere kant op, het probleem zou zich oplossen zoals het gekomen was. Niet dus (Bilal Benyaich, Vijf voor Twaalf, Itinera/Koning Boudewijn Stichting, 2014).

Uitingsvrijheid

De rechtspraak heeft het probleem groter gemaakt, toen het toepassingsgebied van de discriminatiewet werd uitgebreid naar uitingen en meningen. Dat was niet het oogmerk van de wet, gelet op het bijzonder grondwettelijk statuut van uitingsvrijheid. Dat wil dat meningen vrij zijn, ook wanneer ze radicaal zijn of extreem, onfatsoenlijk of respectloos (Bilal Benyaich, Radicalisme, Extremisme, Terrorisme, Itinera/Van Halewyck, 2015). Slechte meningen leren we bestrijden met betere meningen, met méér debat en niet met verboden en minder debat. Dat is nochtans wat het Hof van Cassatie aanrichtte in een vlaag van rechterlijk activisme.

Dààr ligt de valkuil van zulke ‘single-issue-instellingen’ zoals Unia, en ze heeft zich ook ontwikkeld tot een regulator van de juiste, niet-discriminerende mening. De les is dat je een goed en rijk publiek debat moet onderhouden in de samenleving, zeker over onfatsoenlijke of respectloze meningen - onder meer dus alle discriminerende meningen. Maar als je die politioneel gaat behandelen, schaats je op het dunne ijs van Waarheidsministeries, en die horen niet thuis in een democratische rechtsstaat.

We hadden eerder al een andere stommiteit op dat vlak, de nevenwerking namelijk van het zogenaamde ‘cordon sanitaire’. Allemaal allicht even goedbedoeld, maar de nevenwerking werd wel dat we geen publiek debat leerden voeren over verschillen inzake herkomst, raciale kenmerken, huidskleur, religieuze symbolen en dergelijke. Een democratie zonder goed gevoed en goed gevoerd publiek debat werkt evenwel niet. Men kàn die biomerker van democratische rechtsstaten niet vervangen door administraties, ongeacht of ze met 100 man werken en over een miljoenenbudget beschikken.

En burgerschap?

En één opdracht, zelfs een morele plicht die autoriteiten en burgers wél hebben, is uit het oog verloren. Wij komen niet uit voor ons samenlevingsmodel, we belijden het niet, we leggen het niet uit en we bepleiten er de voordelen niet van. We laten iedereen participeren aan de materiële voordelen maar wekken - het is een gekend nadeel van verzorgingsstaten - de indruk dat daar niets tegenover staat. We roepen niet op tot burgerschap, tot verantwoorde en verantwoordelijke attitude, of toch minstens veel te weinig.

En op een keer loopt dat mis. Je hebt dan te laat ingezet op integratie, te weinig ingezet op burgerschap, en te veel op zijn beloop gelaten. Je kan met straffen en procedures geen burgerschap afdwingen. Dat duurt enkele generaties. Vijftig jaar achterstand maak je niet goed met gedachtenpolitie of valkuilen van betrapping, dat vergt langdurig werk aan de publieke moraliteit van de samenleving.

Samenleven

Samenleven is een opdracht met een belangrijke ethische dimensie. Het gebeurt niet vanzelf en verdampt wanneer er niet aan gewerkt wordt. Op dit vlak hebben we een verwaarloosde samenleving, met een zekere apartheid van etnische, nationale en religieuze groepen. We leerden geen multiculturele attitude, noch de enen noch de anderen - om eens polariserende taal te gebruiken.

Je samenleving dan matrakkeren met racisme- en discriminatieverwijten helpt niet. Je moet een nieuwe verbondenheid, een authentieke betrokkenheid, een gedeelde wil om er samen iets van te maken kunnen opbouwen. Dat vergt bedachtzame ministers, staatssecretarissen en instituties - die het publiek debat zorgzaam en opbouwend voeden - rolmodellen van burgerschap en ethische inspiratie. De samen-leving heeft daar recht op.