'VBO, kom uit de wurggreep van de lobbyisten'

Wie haalt politici, lobbyisten, werkgeversorganisaties en andere vakbonden uit de wurggreep van de ecocheques waar ze elkaar in houden?

Door Ruben Peumans, CEO van ASAP HR Group en bestuurslid Voka - Kamer van Koophandel Limburg

Volgende week ligt het wetsvoorstel op tafel om de fameuze ecocheques af te voeren. Als ondernemer denk je dan: prima. Een perfect rationele keuze die een overbodige structuur en dito administratie elimineert.

Gooi al die kunstmatige systemen zoals ecocheques eindelijk eens overboord.

Maar dat is buiten de geoliede lobbymachine gerekend. Plotsklaps lijkt het wetsvoorstel in de prullenbak te belanden omdat politici en bepaalde werkgeversorganisaties - om het VBO en Federgon niet bij naam te noemen - dreigen te bezwijken onder de druk van een handvol uitgiftebedrijven.

‘Ruben, moet je je daar als ondernemer nu echt zo druk om maken?’, hoor ik u denken. Neen, want er zijn ongetwijfeld andere katten te geselen die meer impact hebben op onze economie. Maar ook volmondig ja, want het gehakketak rond de ecocheques is symptomatisch voor de vastgeroeste structuren in ons land.

De oplossing is verdacht simpel: vorm de ecocheque om tot een gegarandeerde nettovergoeding (dus zonder te morrelen aan de fiscale behandeling). Zo stijgt het loon van de werkende Belg zonder dat de loonkosten van de ondernemende Belg verder exploderen.

Nodeloze aankopen

Onze werknemers hoeven dan niet langer uit te pluizen in welke winkel ze die vreemde cheques kunnen verzilveren, om daar vervolgens (nodeloze) aankopen te doen. Integendeel, iedereen kan het geld naar eigen inzicht besteden. Gebruik je het geld voor de kinderopvang, om op restaurant te gaan, of om je huis af te betalen? Of spendeer je het liever aan een product met een (licht)groene schijn?

Ondertekenaars Gert Bervoets (CEO transportbedrijf Essers)

Erik Keijers (NV Grizaco)

Karin Van de Velde (Callexcell)

Bart Balis (Brouwland)

Els Paesmans (Globachem)

Cerina Marchetta (Marchetta Bouwgroep)

Peter Vavedin (Ambiorix)

Jean Pierre Wuytack (Vandersanden Group)

Frank Vanbrabant (Infrax)

Paola Pagnotta (Garage Pagnotta)

Nadia Jansen (Building Group Jansen)

Jorg Trippaers (Trippaers Transport)

Mieke Neven (Burocad)

Luc Jeurissen (Trixxo)

Myriam Schepers (Prefamac)

Isabelle Vermeire (Carrosseriegroep Vecarro)

Pieter Van Hemele (Talentus)

Koen Vlayen (Actief Interim)

Benoit Klinkers (Klinkers schilderwerken)

Rudy Evens (Tectum Group)

Bart De Witte (De Witte Communicatie)

Jan Maurissen (Van Havermaet)

Eduard Rutten (Metes)

Johan Maris (Maris)

Bert de Brabandere (Brouwerij de Brabandere)

Francis Wanten (Comfort Energy)

Karlien De Turck (Kaasbrik)

Luc Driessen (Move Intermodal)

Bernard Hallemans (Aperam)

Marita Mertens (Belfort International)

Tatjana Vranken (Servicenet)

Joris Peumans (Prato)

Walter De Roey (Mensura)

En het bedrijfsleven is verlost van nodeloos papierwerk, met name de administratie voor de werkgever én de winkelier, die de cheque incasseert. Door een vehikel af te schaffen met als enige functie om met cheques te strooien, draait de knarsende papiermolen een tandje lager.

Daarenboven is het oorspronkelijke groene idee van de ecocheque al helemaal achterhaald. De consument koopt en denkt al heel wat groener dan pakweg tien jaar geleden, onder meer dankzij allerlei overheidsmaatregelen.

Waarom de afschaffing dan toch op de helling staat? Politici, lobbyisten, werkgeversorganisaties en andere vakbonden houden elkaar dermate in een wurggreep dat niemand nog kan of wil bewegen. Wie op een evenwichtsbalk staat en constant schrik heeft om te vallen, zet nooit een stap vooruit.

Twister

Hebt u ooit het behendigheidsspel Twister gespeeld? Onze gestelde lichamen lijken het eindeloos te doen. We botsen op de grenzen van ons geroemde democratische model. Verkozen politici horen ons, burgers, te vertegenwoordigen. Werkgeversorganisaties moeten de standpunten van ons, ondernemers, uitdragen.

Als zij dienst weigeren, neem ik als ondernemer zelf de handschoen op. Want de verontwaardiging is enorm. De reacties op een rondvraag in mijn netwerk waren razendsnel en unaniem furieus.

Gooi al die kunstmatige systemen zoals maaltijdcheques en bedrijfswagen nu eindelijk eens overboord en vereenvoudig onze complexe loonkostenregeling. Als je een kleurrijke pleister op een vuile wonde plakt, zal het litteken achteraf niet kleiner zijn. In plaats van de hoge loonkosten te verzachten met losstaande initiatieven moeten we de fiscaliteit structureel durven te herzien.

De jonge generatie wil eenvoudige, toekomstgerichte systemen, geen ouderwetse cheques. Het wordt tijd dat onze democratische vertegenwoordigers zich losrukken uit hun schier eindeloze politieke houdgreep en terug met de voeten in de klei komen te staan. De ecocheques afschaffen is alvast een goed begin.