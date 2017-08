Verhinderen van vervroegd pensioen alleen volstaat niet

Langer werken is nodig voor het behoud van de pensioenen en de gezondheidszorg. Maar de regering schijnt te denken dat het verhinderen van vervroegd pensioen volstaat. Dat is niet het geval.

Het is een feit dat als we de solidariteit tussen actieven onderling en tussen actieven en niet-actieven in stand willen houden, het draagvlak daarvoor groot genoeg moet blijven. De noden voor gezondheidszorg en pensioenen zullen trouwens enkel maar toenemen. Dat betekent dat we langer actief moeten blijven op de arbeidsmarkt.

De overheid schijnt echter te vinden dat het ‘verhinderen’ van vervroegd pensioen voor werknemers als maatregel volstaat. Dat naast het dichtdraaien van de kraan van het brugpensioen en het sluiten van de sluipweg van de (langdurige) ziekte. Men dient echter simultaan en parallel daarmee een beleid te ontwikkelen en te ondersteunen om langer werken ook echt mogelijk te maken. De maatregelen uit de wet-Peeters zijn een aanzet, maar zijn naar perceptie meer gericht op wendbaar dan wel werkbaar werk.

Het is echter opletten voor het gevaar van de eenheidsworstbenadering. Enerzijds is het al te makkelijk al de verworvenheden in stand te willen houden en de problemen over te laten aan de volgende generaties. Anderzijds is het een feit dat (individuele) situaties sterk kunnen verschillen. Lineaire maatregelen zijn dus uit den boze.

Bij de aankondiging van de pensioenhervorming stonden sommige werknemers vlak bij de eindmeet, rekenden ze op uitzonderingen wegens een ‘zwaar beroep’ of zaten/zitten ze in een functie die meer dan ooit onderhevig is aan de vierde industriële revolutie en de digitalisering. Reorganisaties en economische hoogconjunctuur liggen dikwijls in elkaars verlengde. Die groep van medewerkers voelt zich terecht in de kou gezet.

Zomerakkoord

Vreemd genoeg vond de overheid het nodig om simultaan maatregelen zoals landingsbanen sterk terug te schroeven, terwijl die langer werken precies draaglijk moeten maken. Ondertussen heeft men blijkbaar het licht gezien, want het Zomerakkoord spreekt over landingsbanen, waarvoor men het prijskaartje wel bij de werkgever heeft gelegd.

Als werkgevers om gedwongen ontslagen te vermijden maatregelen uitwerken om dat te doen zonder lasten te leggen op de gemeenschap - impliciet op vraag van de overheid! - schreeuwt diezelfde overheid ongenuanceerd moord en brand. Ze dreigt zelfs met sancties tegen al wie probeert te vermijden dat werkloosheidsvergoedingen moeten worden betaald.

Werknemers mogen niet de speelbal worden van steekvlampolitiek en van de boodschappenlijstjes van de politieke partijen.

Tegelijkertijd pakt men wel de werkloosheidsproblematiek van de 50-plussers aan. Let wel: de onderliggende strategie is ‘eerbaar’. Het is soms al te makkelijk oudere werknemers aan de deur te zetten zonder te willen nadenken over andere, creatieve oplossingen. In die zin is de maatregel verdedigbaar, maar wordt hij zoals zo dikwijls in dit land totaal verkeerd in de markt gezet. Men wil vooral ‘scoren’. Hopelijk keert het gezond verstand terug in de uitvoeringsmodaliteiten.

Werknemers mogen niet de speelbal worden van steekvlampolitiek en van de boodschappenlijstjes van de politieke partijen. Ze hebben, net zoals ondernemers recht hebben op fiscale stabiliteit, recht op sociaal-juridische stabiliteit. Het zal hen stimuleren de juiste keuzes te maken om een langere loopbaan mogelijk te maken zonder angst dat voortdurend wordt ingegrepen in gemaakte afspraken.

Dirk De Backere werknemersafgevaardigde voor LBC-NVK en Secretaris Ondernemingsraad in KBC