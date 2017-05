Vermijd onrust in de rusthuissector

Voldoende en degelijke dienstverlening in de woonzorgcentra is een van de grootste uitdagingen van de vergrijzing. Niet alleen in België, maar in de hele wereld.

De overheid kan een goede dienstverlening in de woonzorgcentra niet alleen aan. De private sector speelt vandaag een cruciale rol, naast de social profit en de OCMW’s. Dat zal alleen maar toenemen. Ook in de wereld van de rusthuizen is er plaats voor gedurfd ondernemerschap. Chapeau voor ondernemers die in tien jaar tijd een groep met meer dan 2.000 werknemers en meer dan 3.000 residenten uitbouwden, niet alleen in België. Zeker omdat hun zorgrapporten, die de kwaliteit van de dienstverlening in de rusthuizen meten, ook goed zijn.

De rusthuissector heeft nood aan een gezonde en transparante financiering, zowel bij de OCMW’s, de social profit als in de private sector.

De rusthuissector zal de komende decennia zeer belangrijk zijn. Het is een arbeidsintensieve sector en een belangrijke bron van lokale tewerkstelling. Het verzorgen van een kwetsbare groep in onze samenleving zal niet door robotten worden vervangen. Die zullen in het beste geval een hulpmiddel zijn. De rusthuissector is ook zeer kapitaalintensief. Rusthuisvastgoed vraagt soms een investering van 100.000 euro per bed. Een budget van 10 à 15 miljoen euro voor de bouw van een rusthuis is vrij normaal.

De Belg, privaat en institutioneel, is bereid in rusthuizen te investeren. Kijk naar het gemak waarmee Aedifica en Cofinimmo honderden miljoenen euro’s ophaalden. Ook verzekeraars doen maar al te graag mee. Waarom zou de overheid de Belg er niet toe aanzetten?

Het is vreemd dat een groep als Senior Assist er in België nauwelijks of niet in slaagt krediet te krijgen. Mogelijk heeft dat te maken met haar gedurfde exotische businessmodel. Senior Assist heeft rusthuizen in België, maar ook ambities van Chili tot Turkije. Dat model maakt het extra moeilijk om op korte termijn te rendabiliseren, met zelfs afbetalingsplannen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) tot gevolg. De RSZ als noodfinancier, niet echt een ideale situatie.

Exotische financiering

Mogelijk heeft het ook te maken met de exotische financiering. Het is niet evident dat Monegaskische Belgen zich financieren via Luxemburg, de Britse Maagdeneilanden, Barbados, Panama en de beurs van Dublin voor een uitgesproken lokale dienstverlening. De aangekondigde instap van een nieuwe aandeelhouder is misschien een gelegenheid om orde op zaken te stellen en een en ander te verduidelijken.

De rusthuissector heeft nood aan een gezonde en transparante financiering, zowel bij de OCMW’s, de social profit als in de private sector. De overheid mag en moet die financiering van nabij opvolgen. Ze erkent de rusthuisbedden (waardoor die op de private markt veel geld waard zijn). Ze steekt via het RIZIV een massa geld in de verzorging van de residenten, ook in de private rusthuizen.

De overheid moet al het mogelijke doen om te voorkomen dat er onrust ontstaat bij residenten en hun families, door onzekerheid, gebrek aan transparantie over de financiële gezondheid van de instelling of een onverantwoord financieel beleid. Dat is ze dat bijzonder kwetsbare deel van de bevolking verschuldigd.