Vermijd dat de supplementitis in de gezondheidszorg etterende proporties aanneemt

Het systeem van supplementen op de erelonen van de artsen moet dringend bijgestuurd worden. Dat blijkt nog maar eens uit de polemiek rond de supplementen die men toepast bij borstreconstructies met eigen weefsel.

Door Lieven Annemans, professor gezondheidseconomie (UGent) en auteur van ‘Je geld of je leven in de gezondheidszorg’ (2016).

Alle eer aan dokter Dirk Van Duppen, die de term supplementitis bedacht. Of hoe een systeem dat ooit als bijkomstig (supplementair) in het leven werd geroepen uitgroeide tot een systematisch toegepast vehikel waarop een steeds groter deel van de inkomens van artsen gebaseerd is.

De supplementen op de erelonen van de artsen deden al flink wat inkt vloeien en klavieren verslijten. Het principe is eenvoudig. In de ziekenhuizen kunnen artsen boven op hun gebruikelijke vergoeding een extra bedrag aanrekenen - 200 procent boven op het normale tarief is zeer gebruikelijk -, op voorwaarde dat de patiënt in een eenpersoonskamer verblijft. Als u een hospitalisatieverzekering hebt, komt die tussenbeide om het supplement deels of volledig te betalen.

Akkoorden

Buiten het ziekenhuis kunnen ook supplementen (op consultaties, onderzoeken,…) toegepast worden, maar enkel door artsen die niet ‘geconventioneerd’ zijn. Dat zijn artsen die de akkoorden over de tarieven niet onderschrijven.

In sommige gevallen heb ik begrip voor die artsen. De verdeling van de tarieven is de loop der jaren niet erg eerlijk verlopen en sommige disciplines verdienen veel minder dan andere, en eigenlijk veel te weinig voor een arts. Men deconventioneert zich dan deels uit protest en deels om via supplementen toch aan een degelijk inkomen te geraken.

Dat was lange tijd ook de argumentatie van de plastisch chirurgen: de techniek met eigen weefsel wordt onvoldoende vergoed, dus moeten we via supplementen de leegte vullen.

Je zal het als vrouw maar meemaken. Je krijgt de diagnose van kanker, je verliest een borst, je leven ziet er voortaan sowieso anders uit, en dan blijkt dat je voor de beste techniek voor een reconstructie hoge supplementen moet betalen - 4.000 euro is geen uitzondering - zodat de chirurg een verloning krijgt die meer in lijn is met de verwachtingen.

Eerbaar bedrag

Daar moest iets aan gedaan worden. In het Riziv werd naar een oplossing gezocht. Er kwamen berekeningen aan te pas van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheid (KCE) om na te gaan wat zo’n ingreep mag kosten. Vervolgens stelde men aan de plastisch chirurgen een zeer eerbaar bedrag voor, dat uiteindelijk zelfs boven de berekeningen van het KCE lag.

Maar voor sommigen is meer dan genoeg nog lang niet voldoende, en ze blijven lustig doorgaan met het aanrekenen van supplementen.

Zelfs dr. Marc Moens, voorzitter van een van de artsensyndicaten en rabiaat pleitbezorger van supplementen, wijst de plastisch chirurgen met de vinger. Het is duidelijk waarom. De vrees is groot dat door fratsen zoals deze het hele systeem van de supplementen op de schop gaat.

Hotel

Toch is dat nu net nodig. Dat een patiënt in een ziekenhuis meer betaalt voor ‘een kamer alleen’ is evident. Als je in een hotel een betere kamer wil, moet je ook meer geld op tafel leggen. Maar waarom moet je extra betalen voor een behandeling?

Het ergste is dat dat tot ronduit schrijnende toestanden kan leiden, waarbij patiënten in een eenpersoonskamer terechtkomen ondanks onduidelijkheid rond hun verzekeringstoestand en nadien duizenden euro’s moeten betalen. De ‘supplementitis’ begint dan toch wel etterende proporties aan te nemen.

Sommige artsen, zoals chirurgen en gynaecologen, halen ongeveer 35 procent van hun inkomen uit supplementen.

Maar het probleem is natuurlijk dat die supplementen een belangrijk deel van de inkomsten van de artsen zijn geworden. Gemiddeld loopt dat op tot ongeveer 10 procent. Sommigen, zoals chirurgen en gynaecologen, halen er ongeveer 35 procent van hun inkomen uit.

Toch is een oplossing mogelijk. Die ligt in de geplande hervorming van de tarieven van de artsen. Men zou die hervorming kunnen aangrijpen om het inkomen van de artsen zodanig te bepalen dat supplementen niet meer nodig zijn. Dat zou pas een omwenteling zijn.