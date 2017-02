Vervang het brugpensioen door modern loopbaanbeleid

Meer ouderen aan de slag krijgen vergt een ander loopbaanbeleid, waarbij het wegwerken van de loonspanning tussen jonge en oudere werknemers alle aandacht moet krijgen.

Door Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka

Vlaams Minister van Werk, Philippe Muyters, stelt voor om het brugpensioen af te schaffen. Door deze maatregel wil hij meer 55+’ers aan de slag krijgen, want de cijfers van hun tewerkstelling zijn dramatisch. Van de ruim 3.300 bruggepensioneerden in 2015 waren er nauwelijks 80 aan het werk na 6 maanden.

'Het loon van een 60-jarige ligt soms tot dubbel zo hoog dan dat van een 20-jarige, afhankelijk van de sector.'

Toch is enkel het afschaffen van het brugpensioen niet voldoende: willen we echt meer ouderen aan de slag krijgen, dan moeten we werk maken van een modern loopbaanbeleid. Daarbij moet het wegwerken van de loonspanning tussen jong en oud centraal staan, want vaak is dit de enige en echte drempel voor hertewerkstelling.

Ons loonbeleid is vandaag verouderd en dringend aan herziening toe. Daarbij moeten we heilige huisjes uit het verleden durven in vraag stellen. Is het nog van deze tijd dat leeftijd en anciënniteit zo’n belangrijke factoren zijn voor een hoger loon? Laat ons werk maken van een loopbaanbeleid waarbij lonen een afspiegeling zijn van prestaties, competenties en productiviteit. Vandaag zit ons land bij de internationale top inzake loonspanning, de verhouding van het loon van ouderen tegenover dat van jongeren. Het loon van een 60-jarige ligt soms tot dubbel zo hoog dan dat van een 20-jarige, afhankelijk van de sector.

Niet alleen is dit op termijn onhoudbaar, het leidt daarenboven tot zeer perverse effecten. Ouderen duwen zichzelf de arbeidsmarkt uit, zitten gevangen in een gouden kooi, stellen te hoge loonverwachtingen bij sollicitaties of zijn niet bereid een stapje terug te zetten. Ze vormen daarmee de geviseerde groep bij herstructurering. De werkgever staat immers vaak voor een moeilijke keuze: een jongere werknemer of een oudere werknemer, die zelfs met een bedrijfstoeslag nog véél duurder is. Zolang we ons loopbaanbeleid niet in vraag durven stellen, blijft het dweilen met de kraan open.

Kunnen we leren uit het verleden? Amper. Het brugpensioen had eigenlijk al jaren geleden moeten zijn stopgezet. Zeker in deze tijden van vacaturegroei en krapte op de arbeidsmarkt valt dit systeem niet meer te verdedigen. Toch hebben onze politici, met instemming van de sociale partners, gekozen voor een andere weg: ingewikkelde regelgeving waar niemand nog helder in ziet.

Kunnen we leren uit het verleden? Amper. Het brugpensioen had eigenlijk al jaren geleden moeten zijn stopgezet.

Het brugpensioen werd vervangen door SWT met bedrijfstoeslag en de regels rond werk zoeken werden hervormd. Sommige oudere werklozen zijn vrijgesteld (en worden in de regel niet meer aangeworven), of ze zijn passief beschikbaar (ze moeten ingaan op een aanbod maar niet zelf solliciteren), of actief beschikbaar (ze moeten reageren op jobaanbiedingen én zelf zoeken). Tot slot is er een tussenliggende categorie, die van de ‘aangepast beschikbaren’.

Bent u nog mee? Op het terrein is het bij momenten één en al verwarring en slagen VDAB en RVA er niet steeds in om de ‘status’ van een oudere snel vast te stellen. Tijd gaat intussen verloren. Ook de regelgeving rond passende jobs is hopeloos verouderd.

De federale regering engageerde zich in het regeerakkoord om werk te maken van een modern loopbaanbeleid. Men kan zich dus afvragen: waar wacht ze op?

Ondernemers én werknemers zien vaak door de bomen het bos niet meer. Tijd dus om echt werk te maken van een modern loopbaanbeleid. Die complexe regelgeving ontwarren en terug bij de tijd brengen is een gedeelde Vlaamse en federale bevoegdheid. Evolueren naar een loopbaanbeleid met minder loonspanning en meer ontwikkelingskansen in deze tijden van disruptie, digitalisering en vele openstaande vacatures, is een taak van vooral de sociale partners.

Het vraagt een andere ingesteldheid, die kan versneld worden als ook al onze overheden tegelijk zeer klare taal spreken en regelgeving maken. De federale regering engageerde zich in het regeerakkoord om werk te maken van een modern loopbaanbeleid. Men kan zich dus afvragen: waar wacht ze op?