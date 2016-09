Verzekeringsmakelaars muteren maar verdwijnen niet

'Zoals de grote investeringsgolf in insurtech een voorbode is van wat er in de verzekeringssector staat te gebeuren, zo is ook het gedrag van de generation Y en de millennials, jongeren die in 1984 of later geboren zijn, een voorbode.' © Jaco Klamer / HH

De verzekeringsmakelaar zal meer dan ooit een verzekeringsconsultant moeten zijn. Makelaars kunnen zich in het tijdperk van de digitalisering bewijzen door de onvermijdelijk ingewikkelde verzekeringsvraagstukken te vereenvoudigen. Expertise zal de doorslag geven.

Door Pedro Matthynssens, gedelegeerd bestuurder Vanbreda Risk & Benefits

De onheilsberichten rond Belgische verzekeringsmaatschappijen waren de voorbije weken niet uit het nieuws weg te slaan. AXA schrapt 650 banen tegen 2020, P&V 300 banen. Ethias zet CEO Bernard Thiry aan de deur. En ook bij ING heerst er sociale onrust omdat de vakbonden vrezen voor een ontslagronde.

Ik ben ervan overtuigd dat mijn zonen, alle drie Y-generatie, voor hun privéverzekeringen nooit meer het kantoor van een traditionele makelaar zullen binnenlopen.

Deze nieuwsberichten zijn een sociaal drama voor iedereen die er van dichtbij mee te maken heeft. Maar hoe erg het ook is: ze mogen ons niet blind maken voor de realiteit die achter deze bedrijfsbeslissingen schuilgaat. En die realiteit is dat de verzekeringsindustrie op relatief korte tijd grondig dooreengeschud gaat worden.

Insurtech

Grote investeerders smullen als nooit tevoren van bedrijven die het verkopen van verzekeringen innoveren met webtechnologie. Online vergelijkingswebsites en online makelaars vinden gemakkelijker dan ooit de weg naar kapitaal.

In 2015 werd er maar liefst 2,65 miljard dollar geïnvesteerd in verzekeringstechnologie, ook wel insurtech genoemd. Het jaar ervoor was dat ‘slechts’ 800 miljoen dollar. En deze trend zet zich razendsnel door.

Bovendien investeren niet alleen venture capitalists en private equity-firma’s meer en meer in digitale verzekeringsstart-ups, maar ook de verzekeraars zelf. Ze richten hiervoor vaak aparte vehikels op, zoals Allianz Digital Corporate Ventures en AXA Strategic Ventures.

De verzekeringssector staat op een kantelpunt. Als grote investeerders miljarden dollars gaan investeren in insurtech mag je er gif op innemen dat deze technologie onze sector disruptief gaat veranderen.

Y-generatie en millenials

Maar niet alleen de industrie zelf verandert. Ook de consument krijgt andere wensen en verwachtingen.

Zoals de grote investeringsgolf in insurtech een voorbode is van wat er in de verzekeringssector staat te gebeuren, zo is ook het gedrag van de generation Y en de millennials, jongeren die in 1984 of later geboren zijn, een voorbode.

Het succes van de Nederlandse website Independer, waarop al een miljoen Nederlanders hun verzekeringen vergelijken, moet ons niet afschrikken maar wakker schudden.

Deze generaties vergelijken zowat álles op internet vooraleer het te kopen: schoenen, elektronische apparaten, hotelkamers, restaurants, muziek, smartphones, vliegtuigtickets en zelfs vastgoed. Daarna doen ze ook hun aankoop het liefst via het web. Dankzij de performante online betalingsmogelijkheden en de goede thuisleveringsdiensten van vandaag, is deze vorm van consumptie veel makkelijker in hun drukke leven in te passen dan fysiek de deur uit te moeten om een winkel te bezoeken.

Het succes van de Nederlandse website Independer, waarop vandaag de dag al een miljoen Nederlanders hun verzekeringen vergelijken, moet ons niet afschrikken maar wakker schudden. Het staat in de sterren geschreven dat binnenkort ook eenvoudige verzekeringsproducten zoals auto- of zorgverzekeringen online gekocht zullen worden. Alleen al logistiek is het bovendien veel eenvoudiger om via internet verzekeringspolissen te verhandelen dan bijvoorbeeld stofzuigers of wasmachines.

Digitale makelaar

Ik ben ervan overtuigd dat mijn zonen, alle drie Y-generatie, voor hun privéverzekeringen nooit meer het kantoor van een traditionele makelaar zullen binnenlopen. Ze zullen net zoals hun generatiegenoten een beroep doen op de digitale makelaar.

Ook voor bedrijfsverzekeringen komt de ‘digitale’ makelaar op

In Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Nederland zijn er vandaag al volwassen bedrijven die als makelaar online verzekeringen verkopen aan particulieren. In België, dat voor de verzekeringsmakelaardij eerder traditioneel is, zijn er nog geen makelaars die dit doen. Voorlopig.

Maar ook voor bedrijfsverzekeringen komt de ‘digitale’ makelaar op. Start-ups in de VS en Engeland bieden startende ondernemingen een ‘bundel’ van bedrijfsverzekeringen aan. Het gaat uiteraard om ‘eenvoudige’ polissen, zoals een standaard aansprakelijkheidsverzekering. Maar dat neemt niet weg dat ook deze markt zich ontwikkelt.

Levensverzekering

Is er door de opkomst van de digitale makelaar dan geen toekomst meer voor de traditionele makelaar? Ik ben overtuigd van wel. Maar die traditionele makelaar is wel zelf verantwoordelijk voor zijn eigen levensverzekering.

Gaan we het verschil maken met het aanbieden van eenvoudige verzekeringen aan consumenten of startende ondernemingen alleen? Ik geloof het niet. De opkomst van insurtech holt deze markt razendsnel uit.

De nood en behoefte aan kennis en expertise rond complexe verzekeringsvraagstukken en regeling van schade is voor makelaars de levensader.

We kunnen wél het verschil maken bij het verminderen van de complexiteit die verzekeringsvraagstukken altijd met zich zullen meebrengen. Meer dan ooit zal de verzekeringsmakelaar een verzekeringsconsultant zijn. Geen verkoper, maar een raadgever. Geen aanbieder van een product, maar een garantie voor een correcte risico-inschatting, een goede verzekeringsoplossing en een correcte schaderegeling.

Uiteraard zijn investeringen in digitalisering cruciaal. We mogen als makelaar niet blind zijn voor de verandering van onze sector. Maar we mogen ook niet voorbijgaan aan onze eigen kracht: expertise.

Zal internet straks ziekenhuizen en gespecialiseerde artsen voorzien van een verzekering medische aansprakelijkheid, één van de meest complexe en gevoelige verzekeringsvraagstukken? Bestelt een producent van diepvriesgroenten zijn brandverzekering, van levensbelang voor het overleven van dit soort bedrijven in geval van een ramp, straks online?

Neen. De nood en behoefte aan kennis en expertise rond complexe verzekeringsvraagstukken en regeling van schade is voor makelaars de levensader. Aan hen om dit elke dag opnieuw te bewijzen aan hun klanten en aan de klanten en de bedrijfsleiders van morgen.