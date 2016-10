Verzelfstandiging ING-kantoren heeft heikel punt

Zelfstandige bankiers vallen niet onder de wet op de precontractuele informatieplicht bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Dat kan een heikel punt zijn bij de verzelfstandiging van ING-bankkantoren.

Door Johan Klaps, Kamerlid (N-VA)

In plaats van massale sluiting zien we ook in het geval van ING dat een aantal kantoren verzelfstandigd wordt. Een bediende wordt zelfstandige en neemt zelf het nodige personeel aan, in lagere loonbarema's dan de grootbank.

De vrees bestaat dat een bank die haar sociaal passief wil verkleinen eerst overgaat tot verzelfstandiging en het vervolgens de kantoorhouder onmogelijk maakt om nog rendabel te zijn, waardoor deze zelf de handdoek in de ring gooit.

Op zich is daar veel voor te zeggen, en deze trend is al lang gaande. Vooral de kleinere banken (zoals Argenta, Axa en Crelan) hebben een netwerk van zelfstandige kantoren. Over het algemeen ligt de klantentevredenheid zeer hoog in dergelijke kantoren, wat niet verwonderlijk is. Als een klant vertrekt, heeft dat immers een rechtstreekse invloed op het inkomen van de bankagent in kwestie.

Toch blijft er een heikel punt bij deze verzelfstandiging. In tegenstelling tot andere beroepscategorieën worden zelfstandige bankiers uitgesloten van de wet op de precontractuele informatieplicht bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. En dat vormt in de praktijk toch wel een probleem.

Deze wet is er immers gekomen om de zwakste partij te beschermen in onderhandelingen en is van toepassing op franchisenemers. Ze verplicht de franchisegever om essentiële gegevens over te maken, om zo de slaagkansen voor de ondernemer beter te kunnen inschatten. Denk hierbij aan logische informatie over de historiek van het agentschap, marktvooruitzichten en details over kosten en investeringen.

Investeren

Kan een kandidaat-bankagent dan geen businessplan opmaken, zult u vragen. Uiteraard wel, maar je zal maar net een klantenportefeuille hebben overgenomen (lees gekocht) en dan doodleuk het bericht krijgen dat er opnieuw in informatica moet geïnvesteerd worden, het agentschap een nieuwe look moet krijgen, de bank plots beslist om pakweg geen investeringskredieten meer aan te bieden, of nog erger: dat er 500 meter verder nóg een agentschap wordt geopend. Al deze gevallen zijn vandaag perfect mogelijk.

Tot nader order is er geen reden om aan te nemen dat ING dit in gedachten heeft, maar door de uitsluiting in de wet is het wel perfect mogelijk.

Ik roep minister Peeters dan ook op om deze uitsluiting te schrappen. Arbeiders en bedienden worden in ons land goed beschermd bij collectief ontslag. De minister wil hiervoor zelfs een herstructureringsfonds oprichten, wat ik toejuich. Zelfstandigen zijn van oudsher bijna niet beschermd. Moeten we daar ook niet dringend werk van maken?