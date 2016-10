Verzet Magnette tegen CETA even erg als brexit en Trump

14 oktober 2016. Tijdens een debat in het Waals Parlement in Namen verdedigt Waals minister-president Paul Magnette zijn veto tegen het vrijhandelsverdrag CETA © Photo News

Ideologische verstarring is voor de Waalse regering belangrijker dan de welvaart van 500 miljoen Europeanen.

Door Maurits Vande Reyde, voorzitter Jong VLD

Met de weigering om het Europees-Canadese handelsverdrag (CETA) goed te keuren, haalt Waals minister-president Paul Magnette net als Donald Trump en de brexiteers de brug op voor de boze buitenwereld. Dat kan desastreuze gevolgen hebben.

We kunnen enkel hopen dat regeringsleiders de open samenleving blijven verdedigen. Helaas brokkelt die defensielijn af.

Officieel blijft het gissen naar de drijfveren. Met het gebrek aan transparantie waarmee de Waalse regering schermt hadden de 27 andere EU-lidstaten die het verdrag al goedkeurden minder last. Zelfs de extreem-linkse Griekse regeringsleider Alexis Tsipras niet. Het CETA-overleg loopt al sinds 2009. Nooit eerder kwam er bezwaar aan Franstalige kant. Net zomin als eerdere akkoorden met regimes in Egypte, Zimbabwe en Vietnam voor problemen zorgden. Daar geen vrees dat het sociale standaarden naar beneden zou halen. Bij het land van Justin Trudeau blijkbaar plots wel.

Regulering

De echte reden ligt helaas veel dieper. Handelsverdragen in de 21ste eeuw gaan niet meer over tarieven, wel over regulering. CETA is gericht op wederzijdse erkenning: wat bedrijven en burgers kunnen doen in Canada, zou niet gek veel mogen verschillen van wat er in Europa mogelijk is. De Europese Unie zou er de facto een 29ste lidstaat bij krijgen. Weliswaar eentje met een economisch potentieel dat groter is dan dat van 25 van de huidige landen samen.

Magnette en co schermen graag met Nobelprijswinnaar Paul Krugman om hun flinterdunne politieke slogans kracht bij te zetten. Het zou geen kwaad kunnen mochten ze effectief een boek over vrije handel van hem lezen. Waarom zijn we een halve eeuw voorstander geweest van Europese integratie om nu plots het gigantisch potentieel van CETA af te schieten?

Het antwoord is simpel: angst. Veel mensen vrezen dat ‘gemene’ bedrijven een vrijgeleide krijgen om jobs te vernietigen en sociale standaarden onderuit te halen. Massale sluitingen zoals bij Caterpillar voeden dat gevoel.

Eenvoudiger

We kunnen dan enkel hopen dat regeringsleiders de open samenleving blijven verdedigen. Helaas brokkelt die defensielijn af. Het is eenvoudiger om het geval Caterpillar op de boze buitenwereld te steken in plaats van op falend binnenlands beleid en miljoenen verloren overheidssubsidies.

Van migratie tot vrije handel: de brug ophalen is definitief het nieuwe populisme

Eerder deden Trump en de brexiteers dat al met succes. Magnette plaatst zich nu op dezelfde lijn. Van migratie tot vrije handel: de brug ophalen is definitief het nieuwe populisme. Tot voor kort schuilde dat nog in de donkere kantjes van de parlementaire halfronden. Nu is het tot in de kern van ons beleid geslopen.

Waarschijnlijk is het Gallisch verzet tegen CETA maar van korte duur. Toch is het populisme van Magnette niet zo nietig als het lijkt. De weerstand tegen vrije handel en open markten breidt steeds verder uit. Het is alsof Pegida-marsen zouden uitmonden in een effectieve migratiestop met bepaalde landen. Voorstanders verliezen de moed om nog tegen de stroom van angst in te gaan. Zoals zo vaak in de geschiedenis, gaan we wat ons decennia lang welvaart bezorgde opnieuw teniet doen.