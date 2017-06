Vlaamse eenhoorns hoeven geen mythe te blijven

Smile Invest, het nieuwe Vlaamse industriële groeifonds op initiatief van Urbain Vandeurzen, is een stap in de goede richting voor groeikapitaal voor start-ups. Vlaamse miljardenbedrijven kunnen een realiteit worden.

Door Michel Casselman, algemeen manager van PMV, de investeringsmaatschappij van de Vlaamse overheid

Een twintigtal Vlaamse topondernemers heeft 250 miljoen euro veil voor een nieuw investeringsfonds voor beloftevolle groeibedrijven (De Tijd, 1 juni). Het doel is starters de kans te geven door te groeien. Misschien wel tot unicorns, start-ups die dankzij private investeringen een marktwaarde van 1 miljard dollar hebben bereikt.

Eenhoorns zijn prachtige wezens, althans voor wie er ooit eentje heeft gezien. In 2009 werden er vier gespot. In 2015 waren dat er al 124, voornamelijk in de VS. Ook bij ons maken we stilaan kennis met het fenomeen. Op recepties met risicokapitalisten zie je weleens mannen met het glas in de hand straffe verhalen opdissen. Laatst nog over hoe iemand verwachtte nog ‘een Punchke’ te doen. Daarbij verwees hij naar het Limburgse bedrijf Punch Powertrain, dat in maart 2016 voor 1 miljard euro werd verkocht aan de Chinese groep Yinyi.

Zo’n Vlaamse eenhoorn smaakt naar meer. Dat miljard kan immers opnieuw worden gebruikt om jonge groeiers te stimuleren. Maar dergelijke eenhoorns genereren ook prestige, wat ambitieuze ondernemers kan prikkelen. En ze creëren jobs. Uit onderzoek van onder meer de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de Kauffman Foundation en Nesta blijkt dat bedrijven die doorgroeien (scale-ups) proportioneel veel meer jobcreatie realiseren. Waar starters voorzichtig aanwerven, zoeken zij werknemers per dozijn.

Maar wat is er in Vlaanderen nodig opdat starters zich ontpoppen tot eenhoorns? In de eerste plaats moeten meer mensen starten met een eigen bedrijf. Het aantal starters neemt wel toe. Zo was er in 2016 een recordaantal starters in onze regio. In tien jaar tijd steeg het aantal beginnende bedrijven in Vlaanderen met 31 procent, van 68.571 tot 89.777.

Dynamiek

Maar de concurrentie is groot, en in andere landen is de dynamiek nog groter. Zo werden in 2014 in België slechts 2,5 ondernemingen per 1.000 inwoners opgericht, een pak minder dan het EU-gemiddelde van 6,6. En ook het Midden-Oosten, Azië en Afrika laten zich niet onbetuigd.

Goede hersenen, uitstekend onderwijs, gerenommeerde onderzoeksinstellingen, een groeiende groep ondernemers en meer middelen dan vroeger moeten nog meer starters kunnen opleveren.

Starters moeten echter ook groeien. Uit gegevens van Eurostat blijkt dan wel dat onze starters hoge slaagpercentages kennen na vijf jaar, volgens Startup.be groeit slechts 10 procent van de starters door en blijft het overgrote deel klein en lokaal. Om te groeien is immers voldoende doorgroeikapitaal nodig. Extra investeringen in doorgroeifondsen zijn dan ook noodzakelijk. Smile Invest is alvast een stap in de goede richting. Verzekeraars en pensioenfondsen motiveren om een deel van hun middelen te kanaliseren naar de succesbedrijven van morgen is ook een goed denkspoor.

Zonder de ambitie om de wereld te veroveren, met respect voor de winnaars én voor de verliezers, zullen Vlaamse eenhoorns mythisch blijven. Daar schort het vaak

Maar wat baten ideeën en geld als de goesting er niet is? Zonder de ambitie om de wereld te veroveren, met respect voor de winnaars én voor de verliezers, zullen Vlaamse eenhoorns mythisch blijven. Daar schort het vaak. Misschien komt het omdat Vlaanderen eeuwenlang onder de voet is gelopen dat de grote ambitie hier ontbreekt. Misschien is ons ideaal wel om stilletjes gelukkig te zijn. Om unicorns te stimuleren, is een cultuurverandering nodig.

Ik geloof er alvast in. Vlaamse topmanagers zoals Paul Bulcke (Nestlé), Patrick De Maeseneire (Adecco en Barry Callebaut), Dirk Van de Put (McCain Foods), Ronnie Leten (Atlas Copco) of Jean-François van Boxmeer (Heineken) bewijzen nu al wat Belgen kunnen realiseren bij internationale bedrijven.

Ook bij onze startende bedrijven is toptalent aanwezig. En laat ons niet vergeten dat woorden wekken, maar voorbeelden trekken. Een paar Vlaamse unicorns kunnen de stemming keren en de goesting aanwakkeren. Etherna, Itineris, Luxexcel, Showpad, Sparkcentral, Teamleader,… wie wordt de eerstvolgende unicorn?

Overigens, wie dacht dat eenhoorns niet meer zijn dan een mythe, lijkt het bij het verkeerde eind te hebben. In Kazachstan werd een fossiel opgegraven dat met enige fantasie lijkt op het mythische wezen. Nu in Vlaanderen nog.