Voor Antwerpse Saeftinghedok begint mallemolen weer van voren af aan

De inspraak over de bouw van het Saeftinghedok in de Antwerpse haven is begonnen. De natuurbeweging heeft, met dank aan de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen, van de Antwerpse haven haar gedroomde hobbytuin gemaakt. Ze zet wel de toekomst van onze wereldhaven op het spel.

Door Eric Van Hooydonk, advocaat en professor in havenzaken UGent

Geïnteresseerde burgers kunnen een slordige 25 alternatieven rond het Antwerpse Saeftinghedok becommentariëren. Het ene al knotsgekker dan het andere, maar we moeten nu eenmaal zorgvuldig zijn.

De nieuwe administratieve circustournee start omdat de Raad van State en het EU-Hof het plan van Vlaanderen en de haven om eerst te investeren in ‘robuuste natuur’, zodat het dok geen milieuschade zou berokkenen, naar de prullenmand verwezen. Wegens schending van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen.

Het doorslaande excuus, een afgezaagd en vooral gemeen leugentje, is dat het oeverloze gesukkel met de Vogel- en Habitatrichtlijnen te wijten is aan de nationale overheden en de bedrijven zelf.

Alles begint dus van voren af aan. Het dokproject gaat nu de experimentele mallemolen van het ‘Decreet Complexe Projecten’ in. Misschien zal het eindbesluit aan de natuurrichtlijnen voldoen, misschien niet. We kijken met spanning uit naar de vonnissen en arresten.

Fitnesscheck

Toevallig besliste de Europese Commissie twee dagen eerder dat de Vogel- en Habitatrichtlijnen perfect in elkaar zitten en geen enkele verbetering behoeven. Ze deed dat na een zogenaamde ‘fitnesscheck’ van deze wetgeving, die bijna drie jaar in beslag nam.

De richtlijnen dateren uit 1979 en 1992. Ze hebben gezorgd voor de bescherming van waardevolle natuur, maar ook gigantische schade aangericht. Tien jaar geleden schreef ik voor de Commissie een studie die aantoonde dat ze waterweg- en havenoverheden en bedrijven in een onoverzienbare rechtsonzekerheid hebben gestort. Procedures lopen telkens weer in de soep, projecten raken hopeloos vertraagd, de bureaucratie is grotesk.

Ondanks minutieuze voorbereiding door horden consultants en legers advocaten blijven de rechters op vraag van actiegroepen nieuwe interpretaties bedenken. Zelfs deals met de milieubeweging beletten niet dat nimby-activisten de boel blokkeren naar hartenlust.

Tijdens de publieke consultatie voor de 'fitnesscheck' van de Vogel- en Habitatrichtlijnen bevestigde bijvoorbeeld ook het onverdachte Vlaamse Agentschap Natuur en Bos dat de rechtsonzekerheid niet meer te harden is.

De ‘fitnesscheck’ was een unieke kans om de problemen te benoemen en aan te pakken, door de richtlijnen te verduidelijken. Tijdens de publieke consultatie bevestigden niet alleen Voka, de Europese havenorganisatie ESPO, de Nederlandse Rijkswaterstaat en de haven van Rotterdam, maar bijvoorbeeld ook het onverdachte Vlaamse Agentschap Natuur en Bos dat de rechtsonzekerheid niet meer te harden is.

Heilige Boeken

Uiteraard ontstaken de natuurverenigingen in een hysterische woede. Met hun achterban bedolven ze Brussel onder meer dan vijfhonderdduizend (!) verontwaardigde reacties over deze ‘aanval’ op de Europese natuur. Toen ook nog wat bevriende adviesbureaus bevestigden dat met de richtlijnen niets aan de hand is, was het snel duidelijk wat de Commissie zou besluiten.

Het doorslaande excuus, een afgezaagd en vooral gemeen leugentje, is dat het oeverloze gesukkel met de Vogel- en Habitatrichtlijnen te wijten is aan de nationale overheden en de bedrijven zelf, die te dom zijn om deze Heilige Boeken eindelijk eens juist toe te passen. Eigen schuld, dikke bult! In het vervolg beter lezen!

Essentiële uitbreiding

Dankzij de Heilige Boeken heeft de natuurbeweging van de Antwerpse haven haar gedroomde hobbytuin gemaakt. Ongeacht de wettelijke afbakening van de expansiezone op Linkeroever in 1978, palmt ze er hectare na hectare superschaarse haven- en industriegrond in. Haar steeds opdringeriger Muppetshow zet de toekomst van onze wereldhaven op het spel, schuift een essentiële uitbreiding op de lange baan en verhindert de afwerking en ingebruikname van al bestaande dokken en terreinen.

Bedrijven die willen investeren en jobs creëren kunnen vaak geen kant meer uit. Zelfs windmolens voor groene energie zijn in de haven ongewenst. Er moest eens een vleermuisje tussen de wieken terechtkomen.

Het mooiste bewijs van de ineffectiviteit van de Vogel- en Habitatrichtlijnen is het gemak waarmee ze worden misbruikt door antihavenactievoerders die voor heel dit natuurgedoe het diepste misprijzen hebben.

Alleen verliezers

Zo draaide de ‘fitnesscheck’ van de Vogel- en Habitatrichtlijnen uit op een historische zwendel die alleen verliezers achterlaat. In de eerste plaats Europa, dat er weer eens in geslaagd is een probleem te dumpen in plaats van het op te lossen. Infrastructuurbeheerders en het bedrijfsleven hebben zich in dit in een taboesfeer badende non-debat nauwelijks gemanifesteerd en blijven nu zitten met de gebakken bioperen.

De haven kan niet anders dan zich gedwee te onderwerpen aan de Russische roulette van de complexeprojectenprocedure. En de milieubeweging, die heeft een pyrrusoverwinning geboekt, want haar extremisme brengt steeds meer mensen aan het twijfelen.