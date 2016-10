Voor een meerwaardebelasting volstaat het de wet toe te passen

Steek in de bestaande wet objectieve criteria, zorg voor effectieve controles, en je krijgt een efficiënte belasting.

Door Anton van Zantbeek, advocaat bij Rivus en professor KU Leuven en FHS Brussel

Het voorstel van CD&V voor een meerwaardebelasting op aandelen was slecht. Onwerkbaar, te technisch en te complex. De inspanningen voor de vereenvoudiging van de belastingen zouden in een klap verloren zijn geweest. Met de debacles van de speculatietaks en de rijkentaks verwacht je dat soort voorstellen niet.

Doordat de wet niet wordt toegepast en gecontroleerd, is de mythe ontstaan dat de meerwaarden algemeen zijn vrijgesteld. Met effectieve controles wordt die mythe snel doorprikt.

Nu moet de impasse worden doorbroken. En dat kan, door de bestaande wet gewoon toe te passen. De wet bepaalt vandaag al dat meerwaarden belast zijn (aan een tarief van 33 procent). Er is wel één uitzondering: meerwaarden die een ‘goed huisvader belegger’ realiseert.

Doordat de wet niet wordt toegepast en gecontroleerd, is de mythe ontstaan dat de meerwaarden algemeen zijn vrijgesteld. Met effectieve controles wordt die mythe snel doorprikt. Vroeger kon dat niet efficiënt gebeuren, maar nu wel.

Criteria

Er bestaat sinds kort een databank van alle binnen- en buitenlandse rekeningen. Ook in het buitenland kan men zich niet meer verschuilen. Landen spelen elkaar automatisch rekeningstanden door (‘common reporting standard’). Naast controleren moeten de banken hun klanten sensibiliseren. Nu laten zij dat speculatief gedrag oogluikend toe.

Die controles mogen uiteraard niet ontaarden in een fiscale heksenjacht op beleggers. Beleggers hebben recht op rechtszekerheid. De wetgever moet dus bepalen wanneer iemand een ‘goed huisvader belegger’ is. In de wet moeten objectieve criteria komen. Zodra aan een aantal criteria niet is voldaan, is men geen ‘goed huisvader belegger’ meer en zijn de meerwaarden belast.

Werkbare criteria kunnen zijn: aantal aan- en verkopen, het volume van de transacties ten aanzien van de waarde van de portefeuille, wendt men speculatieve strategieën aan, wat is de gemiddelde houdperiode van aandelen, beheert men zelf of vraagt men het aan de bank, leent men om te beleggen, enzovoort.

Koterij

Door het concept ‘goed huisvader belegger’ concreet te maken, wordt de lat voor iedereen gelijkgelegd, van Aarlen tot Oostende. Dat vermijdt landelijke verschillen. In individuele dossiers wordt willekeur vermeden. Meer fiscale rechtszekerheid en rechtvaardigheid dus. De administratieve rompslomp verhoogt voor de meesten niet en er komt geen nieuwe fiscale koterij. En dit zou ook een effectieve belasting zijn, in die zin dat effectief geld in het laatje komt.

Iedereen winnaar! Behalve zij die meerwaardebelasting moeten betalen. Maar laat dat nu net de bedoeling zijn.

Hierrond zou een politiek compromis mogelijk moeten zijn. Iedereen kan dan met opgeheven hoofd de onderhandelingstafel verlaten. CD&V heeft haar meerwaardebelasting en MR, Open VLD en de N-VA hebben ze niet ingevoerd. Iedereen winnaar! Behalve zij die meerwaardebelasting moeten betalen. Maar laat dat nu net de bedoeling zijn.