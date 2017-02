‘Vorsprung durch Technik' klinkt weinig overtuigend voor een Audi met Zuid-Koreaanse batterijen

Het hoofdkwartier van Opel in het Duitse Rüsselsheim. Zowel Berlijn als Parijs geven groen licht voor een overname van de autoproducent door zijn Franse concurrent PSA. © Getty Images

De geplande overname van het verlieslatende Opel door het tot recent ook nog sterk verlieslatende PSA is een nieuwe stap naar de onvermijdelijke herstructurering van de Europese auto-industrie. Europa heeft wel oog voor een dringende herindustrialisering, maar niet voor de problemen van de autosector.

Door Vic Heylen, analist bij het Flanders’ Centre for Automotive Research

Met uitzondering van de Duitse luxemerken en Volkswagen houden de volumeconstructeurs het hoofd moeilijk boven water. Met Europese marktaandelen kleiner dan 10 procent lijden ze onder de gevolgen van een bijzonder moeizaam herstel na de financiële en economische crisis, in een sector die nog steeds kampt met overcapaciteit. Sinds de crisis gingen 6 van de 125 Europese fabrieken dicht, waarvan twee in ons land.

Tijdens het overleg over het al dan niet sluiten van de fabriek in Genk hielden Ford-economen volgens insiders ernstig rekening met het risico van een Japansyndroom: de Japanse automarkt is nog steeds niet hersteld van de gevolgen van de Japanse economische crisis begin jaren negentig.

‘Samsung Inside’ op een elektrisch aangedreven BMW komt nogal negatief over.

De Europese volumeconstructeurs worden van twee kanten bedreigd. Aan de ene kant de stagnerende vraag, de overcapaciteit en de druk op de marges. Aan de andere kant de dreiging van de luxemerken met hun groeiend aanbod van kleinere en zuinigere modellen.

De grote herstructureringen komen voor een groot deel op rekening van een grotere Aziatische voetafdruk. Het Indiase Tata heeft Ford verlost van het verlieslatende Jaguar en Land Rover. Het Chinese Geely heeft zich ontfermd over Volvo. Ook de restanten van het sinds 2010 failliete Saab zijn als National Electric Vehicle Sweden in Chinese handen. Wat rest van de Engelse Rover Group zit als MG Motor UK bij het Chinese SAIC. Renault blijft Europees, maar wel onder de paraplu van een wereldgroep met Nissan, Dacia, Samsung Motors en het Russische Avtovaz.

PSA, bekend van Peugeot en Citroën, moest verleden jaar in extremis van het faillissement worden gered met kapitaal van Dongfeng. Zonder dat Chinese geld zou van een redding van Opel door PSA vandaag geen sprake zijn.

De Europese Commissie heeft wel oog voor de dringende herindustrialisering van Europa, maar blijft voor de autoindustrie in staat van ontkenning. Ze erkent de autosector als een ‘cruciale sector’ in de overgang van klassieke naar duurzamere aandrijfsystemen, maar kijkt naast de moeilijke concurrentiële omgeving.

Batterijen

Voor die overgang ziet de Commissie geen structurele problemen. Dat Europa geen eigen batterijproductie heeft, is een structureel probleem en een enorme strategische handicap. De batterij is het hart van elke elektrische wagen en is goed voor bijna 60 procent van de toegevoegde waarde. Batterijen bepalen de algemene concurrentiële positie van het model waar ze worden ingebouwd.

Voor een Europese batterijproductie moeten we van het Europese industriebeleid niet veel verwachten.

Batterijen moeten worden aangekocht bij Aziatische producenten. Die controleren de wereldmarkt en zodoende aanbod en prijs. Voor Europese autobouwers en niet het minst de Duitse, wordt het met uit Azië ingevoerde batterijen moeilijk een wereldwijd ‘autobahngeprüft’ imago en technologisch sterke concurrentiepositie in stand te houden. ‘Vorsprung durch Technik’ klinkt weinig overtuigend voor een Audi met Zuid-Koreaanse batterijen. Het in de computerindustrie werkbare ‘brand borrowing’-marketingtool lijkt bovendien moeilijk overdraagbaar op de marketing van elektrische wagens. ‘Samsung Inside’ op een elektrisch aangedreven BMW komt nogal negatief over. Vergelijk dat eens met ‘Intel Inside’ op een computer.

Het batterijenprobleem roept herinneringen op aan de halfgeleidercrisis uit de jaren tachtig. Europa had toen geen eigen chipproductie om te voldoen aan de sterk stijgende vraag naar auto-elektronica. Geen enkel Europees bedrijf stond in de top tien van micro-elektronicabedrijven. Europese autobouwers hingen voor levering en prijzen volledig af van hoofdzakelijk Japanse elektronicareuzen.

Dat leidde toen tot JESSI (Joint European Submicron Silicon Initiative), een Europees project met een budget van omgerekend 3,4 miljard euro om het verloren terrein op de Japanners goed te maken. Uiteindelijk zijn chips geëvolueerd naar een universeel gestandaardiseerd goed zonder veel strategische waarde.

Volkswagen

Pogingen voor een Europese batterijproductie blijven tot nu toe zonder resultaat. Verleden week keurde de ondernemingsraad bij Volkswagen een ‘toekomstpact’ goed. Een toekomstpact dat neerkomt op een verlies van 23.000 Duitse jobs. Het is een gevolg van de lagere eigen toegevoegde waarde en verminderde verticale integratie bij de omschakeling naar een grotere productie van elektrische wagens. Aan vakbondszijde wordt begrijpelijk aangedrongen op eigen productie van batterijen, ‘voor zover economisch haalbaar’. Wat het waarschijnlijk niet is. Een wereldmarkt met een overaanbod en dalende prijzen is geen aantrekkelijk investeringsklimaat voor potentiële nieuwkomers.

Het transport van zware batterijen is duur en is gebonden aan strenge veiligheidsvoorschriften wegens brandgevaar. Enkele Aziatische producenten hebben hun eerste plannen voor een Europese investering al bekendgemaakt.

Vandaar het recente defensieve standpunt: ondanks hun strategisch belang moeten batterijen best zo gunstig mogelijk worden ingekocht. Het concurrentieel voordeel moet dan worden gezocht in randapparatuur en in het ontwerpen van eigen modellen rond de batterij. Een andere optie zijn invoerrechten, zoals op Chinese zonnepanelen. Ook al gaat het uiteindelijk over een extra belasting op milieuvriendelijke goederen.

Voor een Europese batterijproductie moeten we van het Europese industriebeleid niet veel verwachten. Dat wil dat de autosector zijn concurrentiepositie versterkt door meer nadruk op milieuvriendelijker modellen, desnoods opgejaagd door strengere normen. Al is een massale invasie van Chinese investeringen naar Japans en Zuid-Koreaans model blijkbaar niet aan de orde, het sluipend verwerven van een stuk Europese auto-industrie is dat wel.