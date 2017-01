Waalse werknemers aantrekken is mogelijk

West-Vlaanderen schreeuwt om arbeidskrachten maar kan maar weinig Walen overtuigen. De 'Tour de Wallonie' van het Voka is lovenswaardig, maar het is misschien geen slecht idee om in België zelf een speciaal statuut voor taalgrensarbeid in te voeren.

Door Jan Longeval, lid directiecomité Bank Degroof Petercam

De zoveelste noodkreet van een West-Vlaamse onderneming (Westvlees, De Tijd 25 januari) om bijkomende arbeidskrachten te vinden wordt zoals steeds teruggekaatst door een muur van onwil. Dat Waalse werklozen te weinig de weg vinden naar West-Vlaamse ondernemingen wisten we al. Hetzelfde fenomeen zien we trouwens ook tussen sommige Vlaamse provincies.

Fransen steken de landsgrens niet over uit liefde voor de West-Vlamingen of voor potjesvleesch en babbeluten, maar omdat ze genieten van een fiscaal gunstregime

De redenen zijn bekend. Clichés. Taal (en het dialect op de werkvloer voor sommige Vlamingen) is een evidente barrière. Hopen dat de kennis van de andere landstaal zal verbeteren is futiel. De Vlaamse jeugd keert zich af van het Frans en kiest resoluut voor het Engels. De keuze voor het Vlaams onderwijs is enkel praktisch haalbaar voor een deel van de Franstalige Brusselse jeugd, niet voor het diepe Wallonië.

En wordt het belang van de taalbarrière niet overschat? Ze houdt in elk geval de Fransen niet tegen om massaal de grens over te steken. Ze zijn bij Westvlees zo talrijk dat de voertaal in de ateliers Frans is geworden, maar zelfs dan geven Waalse kandidaten niet thuis. Drie vierden van de vacatures in Vlaanderen eisen trouwens niet dat de werknemer Nederlands kan.

Cultuurbarrière

De cultuurbarrière is wellicht veel belangrijker. Walen vrezen in een omgeving terecht te komen waar op hen wordt neergekeken. Om die vooringenomenheid te slopen, zijn er tal van goedbedoelde en op zich lovenswaardige initiatieven aan beide zijden van de taalgrens, zoals het nieuwe Voka-initiatief ‘Tour de Wallonie’. Westvlees maakt zich sterk de Walen van zijn goede intenties te kunnen overtuigen. Het is echter zeer twijfelachtig of dit veel zoden aan de dijk zal brengen.

Als de berg niet naar Mozes komt, moet Mozes maar naar de berg gaan. Een vestiging in Wallonië of in een andere Vlaamse provincie openen is wellicht de meest zekere oplossing, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan voor een productiebedrijf dat maximale productiviteit, onlosmakelijk verbonden met schaalgrootte, nodig heeft om de concurrentie aan te kunnen. Dit is ook enkel weggelegd voor de grotere ondernemingen, niet voor een familiale kmo met 15 werknemers.

Motivator

Een fris idee is om in België zelf een speciaal statuut voor taalgrensarbeid in te voeren. Fransen steken de landsgrens niet over uit liefde voor de West-Vlamingen of voor potjesvleesch en babbeluten, maar omdat ze genieten van een fiscaal gunstregime, dat weliswaar in 2034 uitdooft. Vandaag is het verschil tussen de werkloosheidsuitkering - aangevuld met voordelen allerhande - en het nettoloon uit arbeid te klein als motivator om de taalgrens over te steken. Maak het voordeel voor de werkloze/werknemer dan groot genoeg door het oversteken van de taalgrens fiscaal aan te moedigen in de personenbelasting en op het vlak van registratierechten.

Om arbeidsmobiliteit in Vlaanderen zelf aan te moedigen, kan men fiscale voordelen toekennen aan werklozen die bereid zijn een bepaalde afstand binnen Vlaanderen te overbruggen om te werken. Er is per definitie forse budgettaire ruimte voor: deze is minstens gelijk aan de kost van de werkloosheidsuitkering. Er zal wat juridische creativiteit nodig zijn, maar waar een wil is, is een weg.

Wet

Indien deze positieve stimulus niet helpt, volstaat het om de wet toe te passen. Wie in een straal van 60 kilometer rond zijn woonplaats een passende betrekking krijgt aangeboden, mag deze niet weigeren. Uit de feiten blijkt dat deze maatregel niet genoeg wordt afgedwongen, anders waren er fors meer Walen aan het werk in Vlaanderen.

Hoe meer Walen zullen getuigen over hun positieve werkervaring in Vlaanderen, hoe meer Walen zelf ook de stap zullen zetten.

Positieve motivering is steeds te verkiezen boven negatieve, maar in dit geval kan negatieve motivering uiteindelijk uitmonden in positieve. Eenmaal aan de slag in Vlaanderen zullen Waalse werknemers vlug ontdekken dat ze verwelkomd en gewaardeerd worden. ‘People's minds are changed by demonstration, not by argument’. Wie heeft zelf al niet ondervonden bij een verre reis naar een onbekend land dat de meeste vooroordelen onjuist zijn? Hoe meer Walen zullen getuigen over hun positieve werkervaring in Vlaanderen, hoe meer Walen zelf ook de stap zullen zetten.