Waar ligt de toekomst van Europa?

De zoektocht naar Europese eenheid na de brexit is niet eenvoudig. De interne verdeeldheid bemoeilijkt de zaken.

Steven Van Hecke docent Europese en vergelijkendepolitiek aan de KU Leuven

De staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie hebben er hun derde therapeutische sessie op zitten. Sinds de Britten midden 2016 via een referendum hebben laten weten dat ze uit de Unie willen en iedereen in Europa naar adem deden happen, zijn de overige 27 lidstaten dringend op zoek naar wat extra zuurstof.

Op verplaatsing nadenken over een toekomst van de EU zonder het Verenigd Koninkrijk kan blijkbaar bijdragen tot de verbeeldingskracht, want de eerste twee sessies zonder de Britse premier Theresa May vonden plaats in Bratislava en La Valetta, de hoofdstad van Malta. Wonderen zijn evenwel in het oosten en het zuiden van de Unie niet geschied en dus heeft men gisteren gewoon in Brussel vergaderd. De werkplek was weliswaar nieuw, want voor het eerst vond de Europese Raad plaats in het gloednieuwe ‘Europagebouw’.

De inspiratie die Europa broodnodig heeft, is dus alleszins niet verloren gegaan aan de naamkeuze van het nieuwe optrekje van de EU-chefs. De meningen over het gebouw en het interieur zijn trouwens verdeeld. Hoe zou het ook anders? Per slot van rekening is ‘eenheid in verscheidenheid’ - vandaag heet dat diversiteit - het onofficiële motto van de Unie. Het nakende vertrek van de Britten zal daar weinig of niets aan veranderen, zo bleek.

Want de derde bijeenkomst waarin de Europese Raad op zoek gaat naar een nieuwe bezieling voor het Europese project is niet zonder slag of stoot gelopen. Zoals dat bij therapiesessies gaat, komt men zichzelf als eens tegen. En dat is de voorbije dagen duidelijk gebeurd. De aanleiding was het verzet van de Poolse regering tegen de verlenging van het mandaat van Donald Tusk aan het hoofd van de Europese Raad. De overige 27 regeringen, de Britse inbegrepen, hebben Tusk weliswaar opnieuw op het schild gehesen zodat hij tot het najaar van 2019 zijn werk kan verderzetten maar van de verhoopte eensgezindheid - het antwoord van Brussel op de brexit - kwam bitter weinig in huis.

Nog voor het perfide Albion de deur achter zich heeft dichtgetrokken, slaagt het Europese continent er niet in zijn eigen verdeeldheid binnen de perken te houden. De prijs van die nederlaag zal in de eerste plaats door Warschau worden betaald. Door zich halsstarrig op te stellen in een zaak die al bij al te herleiden valt tot het europeaniseren van een binnenlands politiek gevecht, heeft Polen zich volledig van de rest van de Unie geïsoleerd.

Maar de gevolgen zijn tegelijk verstrekkender. Een publiek vernederd Polen zal nog minder dan vroeger bereid zijn zich inschikkelijk op te stellen tegenover Brussel. Het begon trouwens al met de weigering om de conclusies van de top goed te keuren. Politiek-juridisch maakt dat weinig uit. In tegenstelling tot het Parlement of de Ministerraad beslist de Europese Raad niet. Het zet politiek alleen de grote lijnen uit, wat betekent dat het Poolse verzet vooral symbolisch is.

Het idee dat een Unie zonder de dwarse Britten plots tot een toonbeeld van eensgezindheid zou uitgroeien, ligt al meteen aan diggelen.

Maar onschuldig is het niet. Dat een EU zonder de dwarse Britten plots tot een toonbeeld van eensgezindheid zou uitgroeien, dat idee ligt al meteen aan diggelen. Het blijkt veeleer een wensdroom. Er staat immers al een nieuw VK klaar, en het luistert naar de naam Polen.

Veel tijd om de zaak te laten bekoelen zonder blazen is er niet. Over twee weken wordt de zestigste verjaardag van de verdragen van Rome gevierd en wil de Europese Raad uitpakken met een heuse verklaring over de toekomst van de Unie. Nog afgezien van de Polen, die alsnog de rekening aan Tusk willen presenteren en stokken in de wielen steken, wordt het alleszins geen eindpunt van de post-brexittherapie. Daarvoor is het nog veel te vroeg, en is de eensgezindheid nog te veel een zaak van vage bewoordingen op geduldig papier.

In het beste scenario is het een constructieve tussenstap naar een herlancering van het integratieproces tegen het einde van het jaar. Vóór de uitslag van de Duitse verkiezingen en de samenstelling van de nieuwe bondsregering in Berlijn bekend is, zullen immers geen knopen worden doorgehakt. Tot dan is het pappen en nathouden, en proberen om iedereen aan boord te houden. Precies wat Tusk sinds het begin van zijn mandaat heeft gedaan en waarvan hij de komende maanden en jaren kan tonen dat hij daar erg in beslagen is.