Waar blijft het gemoderniseerde arbeidsrecht?

Twintig jaar na de sluiting van Renault Vilvoorde dringt de vraag zich op waar we vandaag staan op het vlak van bedrijfsherstructureringen.

Pieter De Koster, advocaat arbeidsrecht

De herinnering aan de sluiting van Renault Vilvoorde twintig jaar geleden noopt niet alleen tot een klassieke terugblik. Ze nodigt nadrukkelijk uit tot enkele bedenkingen over hoe we disruptieve verandering maatschappelijk verantwoord en duurzaam kunnen beheren en begeleiden. Meer dan zeven jaar geleden, na de financiële crisis van 2008-2009, hield ik op deze pagina’s (De Tijd, 3 november 2009) een kort pleidooi voor een nieuw sociaal contract tussen werkgevers, vakbonden en overheid, de drie relevante actoren. Maar waar staan we vandaag?

Vaststelling één: al sinds lang worden we gestaag geconfronteerd met sluitingen, herstructureringen, collectieve ontslagen en allerhande processen met aanzienlijk jobverlies. Officiële cijfers bevestigen dat dit geen conjunctuurgebonden verschijnsels zijn, maar veeleer een structureel gegeven met meervoudige oorzaken zoals globalisering, marktherschikking, consolidatie, digitalisering en technologieontwikkelingen. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat die tendens in de toekomst stopt of vertraagt, integendeel. Misschien veranderen de oorzaken voor die processen wel, maar de gevolgen dreigen zeker bestendig te zijn. (Disruptieve) verandering is een blijver.

Vaststelling twee: we hebben in West-Europa gelukkig een degelijk sociaal vangnet uitgebouwd waarmee we de impact en de wrangheid van zulke processen opvangen. Voor België geldt bovendien dat de disruptie en de conflicten die daaruit voortvloeien zelden tot irrationeel gedrag of geweld leiden. Vrijwel steeds wordt aan de onderhandelingstafel een oplossing gevonden.

Evenzeer stel ik vast dat we die onvermijdelijke transformaties in België nog altijd als erg negatief ervaren, ook in politieke kringen. Het trauma van het proces leidt nog vaak tot complexe, maandenlange, formalistische en zelfs cynische procedures van informatie, consultatie, snel schakelend naar collectieve onderhandelingen over vertrekpakketten. En dus kopen we die disruptie ook graag af. We geven een zak geld aan de getroffenen omdat de wet en de praktijk dat zo willen, en omdat de prijs van collectieve onderhandeling nu eenmaal in geld wordt uitgedrukt.

De kosten van een ontslag zijn bij wet uitsluitend gedreven door anciënniteit, een oubollig concept van loyaliteit. En niet door nood of behoefte, noch door potentieel, resultaat, productiviteit of werkkracht. Het collectieve aspect ervan vertaalt zich vaak in bijkomende financiële goodies, al dan niet ter - letterlijke - afkoop van bescherming tegen ontslag. Die goodies durven we ook - en soms erg assertief - fiscaal te optimaliseren.

Ten slotte sturen we oudere werknemers nog altijd graag snel naar huis, en hebben alle sociale partners er belang bij dat dit makkelijk, zachtjes en ook kostefficiënt verloopt. In herstructureringen kan het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) tot op vandaag nog altijd vanaf 56 jaar.

De kern van een herstructurerings - proces blijft tot van - daag veelal een zuiver financiële kwestie.

Er zijn lovenswaardige inspanningen van vele dienstverleners. En er zijn bemoedigende cijfers over de stijgende activiteitsgraad van 55-plussers. Maar desondanks lijken de activerende maatregelen sinds het Generatiepact van 2005 vrij marginale uitvoeringsmodaliteiten te zijn van een proces waarin het financiële luik van de afspraken centraal blijft staan, en waarin vooral de vakorganisaties zelden blijk geven van actieve verantwoordelijkheidszin. De kern van een herstructu-reringsproces blijft tot vandaag veelal een zuiver financiële kwestie, in tijd en optimaal geld.

Gemakkelijke win-win

De mismatch is duidelijk. Enerzijds zijn we in België - net als in de buurlanden - gedoemd nog lang de pijnlijke transformatie van vele bedrijfsactiviteiten te moeten aanzien en ondergaan. Anderzijds groeit in heel wat sectoren een stevige schaarste op de arbeidsmarkt, en moeten we sowieso allemaal langer aan de slag blijven. Waarom is het dan zo moeilijk die uitdaging ernstig en grondig aan te pakken? Waar blijft het gemoderniseerde arbeidsrecht op dit terrein, als reflectie van een modern arbeidsmarktbeleid, met passende aandacht voor langdurige en continue employability?

Er zijn voor de hand liggende maatregelen die zeker kunnen helpen. Om er enkele te noemen:

- De aanpak van mobiliteitsremmende regels (zoals anciënniteitsbarema’s en loyauteit als driver voor vertrekvergoedingen) of praktijken (het immobiliserende effect van zekere benefits).

- Het werk maken van ernstige, resultaatsgedreven opleidings- en herscholingsinspanningen via geëigende kanalen (sectoraal?), passende financiering (langs sociale zekerheid of incentivering van bedrijven?) en sanctionering,

- De uitbouw van het rugzak- en spaaridee voor een deel van de ontslagrechten, uit te keren of op te nemen bij begin van nieuwe tewerkstelling of als aanvullend pensioen.

- De activering van een herstructureringsbudget via wedertewerkstellingstrajecten.

Deze en andere gelijkgezinde maatregelen kunnen in een gemakkelijke win-win resulteren. Met voor de werknemers: meer kans op continue tewerkstelling en dus arbeidsinkomen. Voor de werkgevers: de opvang van (arbeids)schaarste en een verhoogde kostenefficiëntie van herstructureringen. Voor de vakbonden: een constructieve doorgroeirol. En voor de overheid: een écht activerend beleid.

Ondanks mooie precedenten in het buitenland, de herhaaldelijk aangekondigde modernisering van het arbeids-recht (in 2011 én 2014) en meerdere kansen tot hervorming van het ontslagrecht is van dat alles tot vandaag weinig gerealiseerd. En de imminente regelgeving rond ‘werkbaar en wendbaar werk’ noch de plannen van de minister van Werk voor de hervorming van de herstructureringsregels bieden veel hoop op beterschap en inzicht.

Ideeën met aandacht voor employability, opleiding, herscholing, stimulering tot ondernemerschap en actieve begeleiding naar een andere baan vinden op het terrein wel geleidelijk ingang bij herstructureringen. Maar ze blijven schaars, voluntaristisch en kleuren buiten - of liever boven op - de bestaande lijntjes. Gelet op de evidente win-winsituatie van die aanpak zou het echt zonde en zelfs onverantwoord zijn mocht een passende regelgevende ondersteuning uitblijven.

Het is daarom zaak om in deze regeerperiode verder op deze nagel te blijven slaan. De echo van flexicurity trilt nog na!