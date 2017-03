Wanneer zet deze regering vaart achter de hervorming van de vennootschapsbelasting?

'En als dan toch een bedrag moet worden gevonden om het gat in de begroting te dichten? Aan u de keuze of u kansspelen wil belasten, dan wel ondernemers en investeerders.' © BELGA

Vervang de onbelaste winst in rang 1 bij Lotto en EuroMillions door een fiscaal kaalgeplukte kip, en het spel is minder aantrekkelijk. Hetzelfde effect hebben vennootschapsbelastingen en meerwaardebelastingen op ondernemen.

Ondanks talrijke oproepen van ondernemend en investerend België om vaart te zetten achter de hervorming van de vennootschapsbelasting en om een meerwaardebelasting definitief naar de prullenmand te verwijzen, blijven politici halsstarrig het eerste uitstellen en ballonnetjes oplaten om het tweede in te voeren.

Beseft de regering dat ze met vuur speelt door de laatste troef van ons fiscaal systeem onderuit te halen, in de hoop op een verwaarloosbare en hoogst onzekere opbrengst?

Alle aangehaalde rationele argumenten raken verstrikt in een web van stigmatisering, afgunst en hokjesdenken dat helaas bij het politieke spel hoort. Misschien kan een bewijs uit het ongerijmde de linkerzijde wel tot inzicht brengen? Vandaar dit alternatief voorstel, dat eenvoudig en risicovrij ingevoerd kan worden.

Stel dat we geen meerwaardebelasting invoeren, maar een belasting op de winsten die de Nationale Loterij vrij en onbelast uitkeert aan haar winnaars (830 miljoen euro in 2016). We doen dat volgens dezelfde filosofie: ‘geen belasting voor de kleintjes, de grote winnaars moeten het gelag betalen’. In onze afgunstcultuur willen we immers vermijden dat mensen ‘schandalig rijk’ worden, niet?

Laten we de winnaars in rang 1 van Lotto en EuroMillions belasten tegen het marginaal belastingtarief van 50 procent. Een derde van de in 2016 uitgekeerde winst, of 288 miljoen euro, komt dan in aanmerking. De maatregel zou de schatkist met één vingerknip dus 144 miljoen euro extra opleveren. Dat is aanzienlijk meer dan de verwachte opbrengst van de door CD&V voorgestelde meerwaardebelasting (nog geen 88 miljoen, volgens het Rekenhof).

Dit voorstel lijkt te mooi om waar te zijn: het laat toe om eenvoudig extra inkomsten te genereren, zonder economisch risico. Het vermijdt dat mensen ‘schandalig rijk’ worden - of toch een beetje minder - en het remt misschien de overdreven goklust af bij een aantal arme stakkers. Hoera op de banken van (centrum)links.

Jackpot

De realiteit is helaas complexer. Een kansspel trekt meer spelers aan naarmate hogere winsten voorgespiegeld worden. Spelers gaan voor gigantische winsten, ook al is de kans op winst heel klein. Bij EuroMillions is de kans om de jackpot binnen te halen slechts 1 op de 140 miljoen, maar vorig jaar slaagde een Belg er toch in om 168 miljoen onbelaste euro’s op te strijken. Dat zet spelers aan het dromen en overtuigt hen om verder te blijven spelen.

Ondernemers en investeerders worden - onder meer - gedreven door de kans om op het einde van de rit een riante beloning te krijgen voor hun geleverde inzet.

Vervang echter de hoofdvogel door een fiscaal kaalgeplukte kip, en de aantrekkelijkheid van het spel neemt af. Spelers trekken zich terug en het systeem stort als een kaartenhuisje in elkaar. Geen inkomsten meer om winsten uit te keren, maar ook niet meer om gulle subsidies, sponsoring en bijdragen aan de staat te betalen (320 miljoen euro in 2016). Alweer een goed draaiend systeem naar de bliksem.

Wel, in de bedrijfswereld gaat het (bijna) net zo. Ondernemers en investeerders worden - onder meer - gedreven door de kans om op het einde van de rit een riante beloning te krijgen voor hun geleverde inzet. Hoe rianter de voorgespiegelde beloning, hoe meer mensen in het ondernemerschap zullen stappen of zullen investeren. Daarom moet dat streven zo intact mogelijk blijven. Een fiscaal vriendelijke behandeling voor de gerealiseerde meerwaarde garanderen is daar een essentieel onderdeel van.

Coucke-status

De kans om als ondernemer de hoofdvogel af te schieten is niet zo heel groot. Hoeveel van de 88.419 startende ondernemingen in 2016 - de cijfers komen van de dataleverancier Graydon - zullen de ‘Coucke-status’ verwerven? Maar welke toegevoegde waarde zullen die ondernemingen op hun zoektocht naar succes creëren voor onze economie en de overheid via werkgelegenheid, producten, diensten, belastingen en sociale bijdragen?

Een meerwaardebelasting zou de droom doen verdampen, en zou de ondernemers- en investeerdersappetijt ernstige schade kunnen toebrengen.

Een meerwaardebelasting zou de droom doen verdampen, en zou de ondernemers- en investeerdersappetijt ernstige schade kunnen toebrengen. Vandaar mijn noodkreet: beseft de regering dat ze met vuur speelt, door de laatste troef van ons fiscaal systeem onderuit te halen in de hoop op een verwaarloosbare en hoogst onzekere opbrengst, gedreven door afgunst en partijbelang?

De legislatuur is meer dan halfweg. Hoog tijd om te bewijzen dat er nog staatsmanschap bestaat, zelfs als dat impliceert dat succesvolle ondernemers en investeerders hun droom mogen behouden om ‘schandalig beloond’ te worden voor hun bijdrage tot onze welvaart.

En als dan toch een bedrag moet worden gevonden om het gat in de begroting te dichten? Aan u de keuze of u kansspelen wil belasten, dan wel ondernemers en investeerders.