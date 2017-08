We zijn niet bestand tegen een borrelende systeemcrisis

De markten verkeren nog altijd in opperbeste stemming. Het Europese zelfvertrouwen is terug en zelfs als de politiek een dramatisch spektakelstuk is - zoals in de VS - lijken politici weinig te kunnen doen om ze van de wijs te brengen. Zijn de markten blind geworden voor grote risico's?

De wapens om klappen op te vangen worden in elk geval steeds botter. De overheidsschulden zijn torenhoog, waardoor begrotingsruimte ontbreekt om tegenslagen op te vangen. Zeker de toekomstige plichten in aanmerking nemend: door de vergrijzing stijgen de zorgkosten en de pensioenuitgaven, terwijl de groei laag blijft.

Ook vanuit de centrale banken kan relatief weinig geschut meer komen. Rentes staan al extreem laag. De centrale banken hebben via kwantitatieve verruiming hun balansen tot historische proporties opgeblazen. De Fed is al zo bezorgd over de combinatie van zeer lage rente en het al acht jaar durende economisch herstel dat hij de rente graag hoger ziet om een buffer te creëren voor een recessie die statistisch gezien elk moment kan uitbreken.

Daarbij komt dat het vertrouwen in het politiek en economisch systeem beschadigd is. Burgers vragen zich af of overheden hen nog kunnen beschermen tegen economische en andere bedreigingen.

De immense vredes- en welvaartssprongen in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog waren mogelijk omdat landen inzagen dat ze baat hadden bij een internationale gemeenschap gebouwd op vertrouwen, regels, internationale instituties, vrijhandel en een - beperkte - solidariteit. De waarde van dat bouwwerk ontgaat Donald Trump. Of zoals professor internationale relaties Charles Kupchan het verwoordt: ‘‘America First’ betekent eigenlijk ‘America Only.’ Aan de horizon daagt geen wereld zonder het Westen, maar een Westen zonder de Verenigde Staten.’

Westers fort

Europa zou het westerse fort moeten bewaken, maar het is vaak gebleken dat Europa niet uitblinkt in de effectieve inzet van politieke en militaire macht. Economisch is Europa nog een reus. Maar de concurrentie nadert snel, terwijl de Europese productiviteit onder druk staat en de beroepsbevolking maar mondjesmaat toeneemt of zelfs daalt.

Na de Tweede Wereldoorlog werden ook reuzenpassen gezet doordat (langere) scholing voor veel meer mensen beschikbaar was. Verder werden landen ontsloten door de aanleg van autowegen, spoorwegen, kanalen en vliegvelden. Ook gingen vrouwen werken en kreeg vrijhandel een enorme boost. Vandaag is het laaghangende lang en breed geplukt. Voor vooruitgang zoals in die naoorlogse decennia is meer nodig dan verbeterde vrijhandelsakkoorden of autowegen.

In de eerste decennia na de oorlog was niet alleen sprake van een snelle economische en productiviteitsgroei, maar ook van de opbouw van de verzorgingsstaat. Maar door hoge werkloosheid, stagnerende lonen en andere tegenwinden kregen politici als Margaret Thatcher en Ronald Reagan voet aan de grond. Zij zetten de bijl in de verzorgingsstaatwortels. Vrijemarktdenken heerste en de productiviteit werd opgeschroefd, maar ten koste van sociale vangnetten en reële lonen. Bovendien kwam die productiviteitstoename niet meer in de buurt van die van de gouden periode van 1948-1973.

De stagnatie van productiviteit en de reële lonen wordt steeds problematischer, omdat onze economieën op schulden en een opgeblazen financiële sector zijn gebouwd. Wij zijn afhankelijk van verdere groei om de schulden houdbaar te maken.

Misschien nog zorgwekkender zijn de in de verdrukking zittende checks-and-balances die marktuitwassen moeten voorkomen. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn het verst doorgeschoten in hun marktdenken. Reagan en Thatcher hadden valide punten, maar zij schoten het doel voorbij. Latere leiders gingen op dezelfde voet verder. Dat is niet gek, omdat ze opgegroeid zijn met de problemen van het Westen in de jaren zeventig en de gigantische mislukking van het communisme.

De hedendaagse markten zijn veelal verre van eerlijk, in de zin dat de sociale mobiliteit enorm is afgenomen. Mensen vinden het geen probleem dat er rijken en armen zijn, wel dat het systeem onrechtvaardig is. Toenemende ongelijkheid, afnemende economische mobiliteit en afstandelijke technocratische bestuurders vormen een drieledige puzzel.

Daarbij wordt het moeilijker de internationale gemeenschap als geheel te mobiliseren voor oplossingen. Dat komt niet alleen door Trump. Dekolonisatie, vrouwenemancipatie, onderwijs en het internet hebben mensen losgemaakt van paternalisme en van de soms verstikkende macht van instituten zoals de kerk. Dat heeft veel goeds gebracht, maar het heeft ook de sociale cohesie verminderd, stelt de Duitse historicus Philipp Blom. Tegelijk verlangen mensen als tribale aapjes wel naar samenhang. Tribale aapjes die steeds banger zijn. En hoe banger de aapjes, hoe kleiner ze de stam willen houden.

Het wordt dus een helse klus om samenlevingen open én gelijk te houden. De borrelende systeemcrisis kan markten ontregelen. Ze ondermijnt direct veel grote spelers, plaatst vraagtekens bij het financiële systeem waarin kapitaal enorm bevoordeeld is tegenover arbeid, en vormt een gevaar voor de vrijhandel. Daarnaast zijn de met schulden overladen overheden en de opgeblazen centrale banken grotendeels uitgespeeld.

Het Westen davert niet van vandaag of morgen op zijn grondvesten. Maar het huidige marktoptimisme is op langere termijn overdreven.

Andy Langenkamp is senior politieke analist bij ECR Research