We moeten Europese modus operandi bij handelsakkoorden in vraag stellen

Wallonië en Brussel hebben de Europese modus operandi rond handelsakkoorden dooreengeschud na een sterk inhoudelijk debat en weerstand van het middenveld. Gelukkig maar.

Door Marc Leemans en Marie-Hélène Ska, voorzitter en algemeen secretaris van de christelijke vakbond ACV

Wat weinigen mogelijk achtten, is maandagavond toch gebeurd. De deadline die de Europese Commissie voor de ondertekening van het Europees-Canadese vrijhandelsakkoord CETA had opgelegd, is verstreken door het verzet van Wallonië en Brussel. Verbijstering alom in de politieke en de zakensalons. Daarna volgde de ene overdrijving na de andere.

De kern van het verzet tegen CETA en TTIP is de uitzonderingsrechtspraak voor multinationals. De Europese Commissie deed een verdienstelijke poging om die bij te sturen, maar haar alternatief bevat nog te veel knelpunten.

Maar het middenveld, van consumentenorganisaties over mutualiteiten en vakbonden tot milieubewegingen, slaakt een zucht van opluchting. Jaren van analyse en actie rond CETA en zijn grote broer TTIP (het beoogde handelsverdrag tussen de Verenigde Staten en Europa, red.) hebben eindelijk resultaat opgeleverd.

De kern van het verzet tegen CETA en TTIP is de uitzonderingsrechtspraak voor multinationals. Die kunnen via uitzonderingsrechtbanken de gewone rechtspraak passeren om via een internationale investeringsrechtbank hun gram te halen tegenover overheden.

Rechters

De Europese Commissie deed weliswaar een verdienstelijke poging om dat mechanisme bij te sturen, maar haar alternatief bevat nog te veel knelpunten. De onafhankelijkheid van de rechters moet beter en de mogelijkheid dat multinationals een financiële compensatie eisen voor de regelgeving die hun nadelig uitkomt, is niet uitgesloten. Bovendien moeten multinationals die van die uitzonderingsrechtspraak gebruik willen maken niet eerst de gewone wettelijke procedures volgen.

De Europese Commissie deed een verdienstelijke poging om bij te sturen, maar haar alternatief bevat nog te veel knelpunten

Machtige multinationale groepen nog meer privileges geven, is niet echt een slim idee. Sterker nog, het is niet op zijn plaats in een handelsakkoord tussen geavanceerde economieën met een onafhankelijk rechtssysteem.

In de onderhandelingen met Canada had de Europese Commissie ook voor de eerste keer te maken met een onderhandelingspartner die, net zoals de Verenigde Staten, een traditie heeft om te werken met afdwingbare, sanctioneerbare duurzaamheidsclausules in handelsakkoorden.

Sancties

In de Amerikaanse traditie zijn sancties het ultieme sluitstuk als de clausules geschonden worden. Die sancties kunnen bestaan uit het opschorten van handelsvoordelen of het opleggen van financiële boetes. Die worden gebruikt om het toezicht op de naleving van de arbeidswetgeving in het partnerland te versterken. De VS gebruiken momenteel dat sanctiemechanisme om Guatemala te dwingen de vrijheid van vakverenigingen beter te respecteren.

De uitdrukkelijke vraag van de vakbonden aan de Europese Commissie om te kiezen voor een benaderingswijze met afdwingbare clausules voor de CETA-onderhandelingen, viel evenwel op een koude steen.

Het is ten overvloede bewezen dat softe overlegprocedures bij een schending van de milieu-, de arbeids- of de mensenrechtenclausules niet werken.

Ook daarin ontgoochelt de Europese Commissie sterk. Het is ten overvloede bewezen dat softe overlegprocedures bij een schending van de milieu-, de arbeids- of de mensenrechtenclausules niet werken. Het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Zuid-Korea is een goede illustratie.

Zuid-Korea heeft de acht fundamentele conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) geratificeerd, maar vervolgt tot vandaag vakbondsleiders. Het verbiedt vakbonden die te kritisch zijn voor de regering of voor de economische conglomeraten.

Het Europees Vakverbond kon de Commissie tot nog toe niet eens overtuigen om die kwestie met Zuid-Korea op het hoogste politieke niveau aan te kaarten, ondanks de ronkende taal in het vrijhandelsakkoord.

De beste Europese exportproducten zijn de democratie en het respect voor de arbeids-, de mensen- en de milieurechten. De zorg daarvoor was tot nu toe eerder een verpakking rond een handelsakkoord dan een integraal onderdeel ervan.

De beste Europese exportproducten zijn de democratie en het respect voor de arbeids-, de mensen- en de milieurechten. De zorg daarvoor was tot nu toe eerder een verpakking rond een handelsakkoord dan een integraal onderdeel ervan.

Dankzij het sterke debat ten gronde en de alarmkreten van het middenveld, vooral in Oostenrijk, Duitsland en België wordt deze Europese business as usual voor handels- en investeringsakkoorden nu door Wallonië en Brussel dooreengeschud.