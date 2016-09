We moeten beter scoren op het afvinklijstje van multinationals

Simpel is het niet, als Belgisch filiaal niet altijd bovenaan op de lijst van te sluiten filialen belanden.

Door Stijn Decock, hoofdeconoom Voka

Het regent herstructureringen. Al meer dan 4.000 jobs zijn gesneuveld bij onder meer Caterpillar, Douwe Egberts, AXA, P&V… Vooral de ontslagen bij Caterpillar en Douwe Egberts zijn te betreuren en tonen dat bij een herstructurering de Belgische vestiging te vaak bovenaan op de lijst met te sluiten filialen prijkt.

Zeker Caterpillar Charleroi had qua stakingsbereidheid geen al te beste reputatie.

Er tekenen zich twee herstructureringsverhalen af. Er is de financiële sector die kampt met digitalisering en lage rentes. De ontslagrondes zijn pijnlijk voor de betrokken mensen, maar zijn niet uniek voor België. Ook in het buitenland zetten financiële spelers het mes in hun personeel en kantoren. Die ontslagen zijn niet echt te vermijden.

Caterpillar en Douwe Egberts zijn een ander verhaal. Ze passen in een trieste lange rij waarin ook Ford Genk, Opel Antwerpen, Arcelor Luik en Renault Vilvoorde passen. Telkenmale gaan honderden tot duizenden jobs in België verloren in sectoren die níét gedoemd zijn om naar lagelonenlanden te verhuizen. De productie van Ford ging naar Spanje en die van Caterpillar (gedeeltelijk) naar Frankrijk.

Het scenario is bijna altijd hetzelfde. Het gaat telkens om internationale bedrijven die kampen met overcapaciteit. Om die overcapaciteit te bestrijden moet men productievestigingen sluiten. De duurste, minst flexibele of minst strategische gaan dan als eerste dicht. Helaas komt dan vaak de Belgische afdeling bovenaan op de lijst te staan, zeker omdat we vaak de duurste zijn en soms ook omdat we niet echt flexibel zijn. Daardoor zijn we dan ook meestal niet zo strategisch.

Strategisch

De oplossing is eenvoudig: garandeer dat je als Belgisch filiaal niet altijd bovenaan op de lijst van te sluiten filialen staat. Door niet de duurste te zijn, door te excelleren in productiviteit, of door strategisch belangrijk te zijn in een groep (zoals door de verwevenheid met een sterke onderzoeksafdeling). Met brutolonen die 10 tot 20 procent hoger zijn voor een gelijkaardig arbeidersprofiel in Frankrijk of Duitsland zijn we in arbeidsintensieve sectoren bijna altijd de duurste. Alleen activiteiten waarbij de loonkosten een beperkt deel van de omzet uitmaken, kunnen we dan nog hier houden.

Voor flexibiliteit en productiviteit scoren we beter. Het systeem van tijdelijke werkloosheid vangt pieken en dalen in de productie op. Belgische arbeiders hebben doorgaans ook een goede vakkennis en hebben de reputatie flexibel te zijn in productieprocessen. Daardoor ligt de productiviteit hoog, wat de hoge loonkosten deels compenseert. Daartegenover staat dat er meer gestaakt wordt dan in veel andere Europese landen en dat de arbeidswetgeving zeer rigide is. Zeker Caterpillar Charleroi had qua stakingsbereidheid geen al te beste reputatie.

Verleden

Het derde criterium op de afvinklijst van multinationals is het strategisch belang. Dat hangt van veel factoren af. Grote bedrijven dichtbij of in de haven hebben vaak een streep voor op filialen ver van een maritieme toegang. Bedrijven met een beslissings- en O&O-centrum in België zijn strategisch ook beter verankerd. Vaak is het strategisch belang van een fabriek ook afhankelijk van investeringen in het verleden, een verleden waarin België wel een aantrekkelijk investeringsland was. De (historische) fabrieksinstallaties zijn zo omvangrijk en duur, dat een verhuizing van de volledige fabriek uit België te duur is. Dat is een relatief voordeel, want als er te weinig vervangingsinvesteringen zijn, dreigt de Belgische fabriek verouderd te geraken en kan die met sluiting bedreigd worden.

Het is erg dat veel actoren in de maatschappij, om de vakbonden niet te noemen, het belang van het concurrentievermogen nog altijd onderschatten.

Het is jammer dat in België te veel fabrieken- die vooral laaggeschoolden tewerk stellen - de duurste zijn in de groep en dat door allerlei redenen niet met een hogere productiviteit of flexibiliteit kunnen opvangen. Daardoor krijgen ze ook geen strategische investeringen die hen voor lange tijd verankeren. Het is erg dat veel actoren in de maatschappij, om de vakbonden niet te noemen, het belang van het concurrentievermogen nog altijd onderschatten. Vaak zijn hun eigen laaggeschoolde leden daar het grootste slachtoffer van.

De regering heeft enkele goede stappen gedaan om België aantrekkelijker te maken. Maar het werk is allesbehalve af. De loonhandicap moet verder afgebouwd en de arbeidsmobiliteit verhoogd worden. Om te vermijden dat nog veel filialen verhuizen naar andere landen, maar vooral om degene die niet van plan zijn te sluiten (en dat is gelukkig de overgrote meerderheid) helpen sterker te worden, waardoor het personeelsbestand in België uitgebreid kan worden. Zodat er altijd voldoende groeibedrijven zijn om een eventuele sluiting op te vangen.