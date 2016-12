We moeten lessen trekken uit de jaren 30

2016 is zonder meer historisch gebleken: de jaren 30 zijn terug van weg­geweest. We zagen de polarisering in de samenleving fors toenemen. Dat is zonder meer gevaarlijk, maar het kan worden gekeerd door een gericht beleid.

Door Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen

Op vier domeinen zien we opmerkelijke parallellen die bijdragen tot de toenemende polarisering.

1. De massa en de leider

De massa als politieke kracht heeft een spectaculaire comeback gemaakt. Ze opereert naast de politieke partijen en beukt soms als een gericht projectiel in op de oude orde. Met overtuiging steunt ze een politicus, zeg maar ‘leider’, want exaltatie is nooit veraf. Die overtuiging is vooral emotioneel, de ratio doet er weinig toe. De leider mag uitkramen wat hij wil, als de hoofdtoon er maar is. Italië speelde met Silvio Berlusconi de ouverture, waarna Hongarije, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn gevolgd. Na de opmars van Mussolini in 1922 viel in de jaren 30 de ene parlementaire democratie na de andere.

Nieuwe media lijken vandaag het monopolie van populisten. Maar leugens kunnen worden tegen gesproken. Mensen kunnen worden geïnformeerd.

Na 1945 waren wij die massa wat vergeten. Het gaat om pakweg 20 à 25 procent van de kiezers, een conglomeraat van oudere blanke mannen en vrouwen die niet zo goed meekunnen met een ICT-economie die ook veel arbeid afvoert. Ze voelen zich eindelijk aangesproken en laten zich horen. Ze hebben een feitelijk bondgenootschap gevormd met de aloude poel van armen die sinds de jaren 60 het gezelschap krijgen van immigranten. Die bonte massa kiest voor een populistische politicus die dubbelzinnig genoeg is om ook nog andere groepen aan te spreken. En zo verovert hij de macht.

2. Nationalisme

Het Europese project kampt niet enkel met macro-economische weeffouten, het miskent vooral de regionale identiteit. Zowel de brexit als Donald Trump teert op landennationalisme, de stuwende kracht achter de clash in de jaren 30.

Nationalisme geeft vorm aan de eigen identiteit die we zo broodnodig hebben. Een delicaat punt is de plaats van de andere. Wie maakt deel uit van ons project en wie niet? In Europa worden vluchtelingen maar mondjesmaat geaccepteerd, het Verenigd Koninkrijk geeft af op het continent en Trump fulmineert onder meer tegen Mexicanen. Het onderscheid tussen wij en zij resulteert vaak ook in containerbegrippen. ‘De Joden’ waren in de jaren 30 een buitengewoon diverse groep, terwijl velen nu ‘de moslims’ op één hoop gooien.

Maar ook op andere groepen kan worden afgegeven. In Rusland en Oekraïne worden homoseksuelen in mekaar geslagen omdat hun identiteitsbeleving de volkscultuur zou ondermijnen. Worden straks bij ons de rechters weggezet als een volksvreemde kaste, zoals in Duitsland in de jaren 30?

3. De kracht van het woord

Er kan terechte kritiek zijn op het arrest over het Syrische visum, maar de vraag is hoe je dat dan op een verantwoordelijke wijze communiceert. Opruiende commentaar kan een sneeuwbaleffect in gang zetten. Op 10 december, daags na het N-VA-communiqué, publiceerde Het Laatste Nieuws een portret van Mireille Salmon, een van de bewuste rechters. In de korte, schijnbaar neutrale tekst lezen we dat ze ‘heel links’ is, en ‘getrouwd met een buitenlander’. Ook de Daily Mail gaf af op rechters die de brexit naar het Britse parlement doorverwezen.

Het emotionele beroep op de publieke opinie ontpopt zich makkelijk tot een beweging van onderuit waarbij individuen de ‘volkse aanval’ inzetten. De haatreacties en agressiviteit in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in the days after hebben eenzelfde geweldstructuur als de anti-Joodse rellen in Antwerpen op 25 augustus 1939, enkele dagen voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog - the days before. De goegemeente kijkt verrast toe, dat had men niet verwacht. Maar wat had je dan gedacht, als de media en politici probleemloos groepen kunnen stigmatiseren door ze en bloc verantwoordelijk te stellen voor grote samenlevingsproblemen?

4. Nieuwe media

De doorbraak van de massa als politiek projectiel in de jaren 30 hing samen met de nieuwe media. Rond 1930 kochten mensen massaal radio’s. Dat koning Albert I ons rechtstreeks toesprak, maakte diepe indruk. Maar opruiende politici konden eveneens de huiskamer binnendringen. Daarnaast brachten bioscopen voor het eerst een wekelijks nieuwsoverzicht. Iedereen kon oorlogsbeelden zien, zoals die van de Spaanse burgeroorlog. Mede daardoor gingen jonge mannen van overal in Europa meevechten in Spanje.

Net als vandaag hadden die nieuwe media een sterk wervende kracht. Net als vandaag verwierven populistische politici hun macht door via diezelfde media leugenachtige scheldtirades te verspreiden. We overzien nog niet goed de impact van de moderne media op de samenleving.

Wat te doen bij toenemende polarisering?

De rode draad doorheen dit alles? De toenemende polarisering, zowel toen als nu. De gevolgen kunnen catastrofaal zijn, maar iedereen die zich geroepen voelt, kan tegen deze evolutie inbeuken. Hoe?

Politici willen verkozen worden, dat is even onvermijdelijk als noodzakelijk. Wie de polarisering wil tegengaan, moet een verbindend discours nastreven. We hebben nood aan politici die als bruggenbouwers bijeenbrengen en met gezag spreken, om van daaruit een vernieuwd maatschappelijk project op gang te brengen. Zij moeten daarbij gretig maar professioneel gebruikmaken van nieuwe media. Vandaag lijken die het monopolie van populisten. Leugens kunnen worden tegengesproken. Mensen kunnen worden geïnformeerd.

Ook het onderwijs heeft een belangrijke taak. Laten we leerlingen en studenten gevoelig maken voor mediawijsheid en voor een kritische omgang met nieuwe media.

Ook het onderwijs heeft een belangrijke taak in dat verband. Laten we leerlingen en studenten gevoelig maken voor mediawijsheid en voor een kritische omgang met nieuwe media. Laten we ook meer gericht en toegepast inzetten op de maatschappelijke problemen van vandaag. Ik vermeld in dat verband met enige trots de Kazerne Dossin, die door de thematiek sinds haar opening in 2012 steeds meer aan relevantie wint en onlangs weer in de prijzen viel. Dit museum over massageweld is een must voor alle jongvolwassenen. En niet alleen voor hen.

Nationalisme is een ander heikel punt. Zoals uit de vluchtelingencrisis en de brexit blijkt, moet het Europa van na 2016 verschillende snelheden accepteren. We kunnen politieke structuren nastreven waarin meer dan nu de lokale autonomie wordt gerespecteerd en gewaardeerd, zoiets als een ‘Europese staatshervorming’ op zijn Belgisch.

In ieder geval is Europa ook onze buitengrens. Dat vraagt om een weloverwogen immigratiebeleid, hoe moeilijk dat ook ligt. Ook in Europa is het wachten op een nieuwe voorzitter of president die gezagvol de publieke opinie kan informeren.

Alle verantwoordelijkheid op de overheid verhalen, is al te makkelijk. Ons stevig ingebed middenveld kan eveneens een cruciale rol spelen.

Europa moet nog in andere domeinen dringend werk maken van betere communicatie en sterker people management. De eurocraten met hun fraaie maatpakken dragen weinig bij tot hun eigen draagvlak, zoveel is zeker. Europa moet gericht inzetten op hefbomen zonder grote kosten maar met een tastbaar gevoel van waardering en erkenning. Het ondersteunen van lokale cultuurpolitiek kan een krachtige hefboom zijn.

Ons beleid moet vooral meer sociaal gericht zijn. Dat vraagt om een fundamentele koerswending. De kloof tussen arm en rijk is de voorbije decennia in België enkel toegenomen, de sociale herverdeling moet worden bijgesteld. Voorts is onze onderwijsorganisatie discriminerend door een structureel ingebed watervalsysteem, zoals opnieuw blijkt uit de recente cijfers. Ook op de werkvloer wordt in Vlaanderen meer gediscrimineerd dan elders. Daar liggen cruciale beleidsprioriteiten.

Maar alle verantwoordelijkheid op de overheid verhalen, is al te makkelijk. Ons stevig ingebed middenveld kan eveneens een cruciale rol spelen. Daarnaast moet iedereen vooral zichzelf kritisch bevragen: hoe kan ik in 2017 bijdragen aan een minder polariserende samenleving?

De hearts and minds worden vooral heroverd door actief te luisteren, in dagelijkse, maar bewust respectvolle contacten.