We moeten voor de intercommunales tot op het bot gaan

Laat het huidige debat en de (terechte) schandaalsfeer rond intercommunales, hoe pijnlijk die voor ons als politici ook is, er ons niet van weerhouden om tot op het bot te gaan

Door Joris Vandenbroucke, fractieleider van de sp.a in het Vlaams Parlement

Meer dan vijf jaar geleden, in tempore non suspecto, schrapte toenmalig Vlaams minister van Energie en Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) 800 mandaten in de intercommunales onder Eandis en Infrax. Overigens met de volle steun van de huidige minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en zijn voorganger Kris Peeters (CD&V). Even later gingen er ook nog eens 460 zitjes in de sociale huisvesting op de schop.

Laat de schandaalsfeer rond de intercommunales een aansporing zijn om de ideeën errond, die wel degelijk al langer dan vandaag in de meeste partijen leven, eensgezind in de praktijk te brengen.

In de energiesector was alles klaar om Eandis en Infrax af te slanken tot organisaties met een kleine raad van bestuur en ze op termijn misschien zelfs samen te voegen tot één energiedistributiebedrijf voor heel Vlaanderen, aangestuurd door maximaal een tiental bestuurders.

In ons voorstel gaan we van 2.504 naar 100 zitjes voor de 10 grote intercommunales alleen al

Dat zou nog eens minstens 1.000 mandaten gescheeld hebben, maar het Antwerpse stadsbestuur misbruikte de commotie rond de Chinese participatie in Eandis om die beweging naar meer bestuursefficiëntie definitief te kelderen. Ook in andere domeinen is de beweging naar minder mandaten en beter bestuur sinds het begin van deze legislatuur stilgevallen, ook al waren twee van de drie huidige regeringspartijen in de vorige legislatuur bondgenoten voor een zuiverder en soberder politiek.

Achterhaald

Het is simpel: het intergemeentelijke bestuursmodel is uitgewoond. Als Guberna (het Belgisch Instituut voor Bestuurders) vaststelt dat beursgenoteerde bedrijven het in het gros van de gevallen met 8 tot 11 bestuurders doen, ook al hebben ze veel meer aandeelhouders, waarom moet voor intercommunales dan de achterhaalde regel blijven gelden dat 1 gemeente gelijk is aan minstens 1 bestuurder? Waarom zouden 10 bekwame bestuurders in een intercommunale niet kunnen wat ze in een beursgenoteerde onderneming doen? Waarom zou de democratische controle uitgehold worden als er minder postjes uit te delen zijn?

De tijd is rijp. Het bestuursmodel waarbij zeggenschap van de lokale besturen via de beheersstructuren van de intercommunale maatschappijen moet lopen, is voorbij. Tot nu werd democratische controle gelijkgesteld aan (minstens) een zitje in de raad van bestuur. Grotere gemeenten zagen hun groter aandeel verzilverd in meer zitjes. Dat resulteerde in de duizenden postjes waarover de kranten vandaag berichten. Dat bestuursmodel is te primitief: het verengt democratische controle en toezicht tot een getal, namelijk het aantal bestuurders, en geeft geen garantie voor kwaliteit. Integendeel, hoe meer bestuurders, hoe groter de kans dat die zich individueel minder verantwoordelijk voelen.

Het alternatief is eenvoudig: alle gemeenten zijn vertegenwoordigd in de algemene vergadering met stemrecht volgens hun aandeel. Die vergadering kiest een raad van bestuur van maximum 10 bestuurders, de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder inbegrepen. De democratie is gegarandeerd, want elke aandeelhouder heeft een stem. De kwaliteit van bestuur wordt versterkt, want de 10 die overblijven zullen zich moeten verantwoorden.

Een concreet voorbeeld: De Watergroep zou een raad van bestuur krijgen van 10 in plaats van 17. Alle sector- en regionale directiecomités met 241 mandaten worden vervangen door de algemene vergadering, die een echte controlerende rol krijgt. We gaan dus van 258 naar 10 bestuurders. Hetzelfde geldt voor Infrax, Eandis, Farys... In ons voorstel gaan we van 2.504 naar 100 zitjes voor de 10 grote intercommunales alleen al.

Opschalen

Is dat de enige mogelijkheid? Neen. Men zou tegelijk kunnen kiezen om de gemeenten op te schalen tot de grootte van de intercommunales, al is dat gezien de geringe appetijt voor gemeentefusies niet meteen voor morgen.

Men zou ook kunnen privatiseren. Maar dat is het kind met het badwater weggooien. Cruciale sectoren zoals energie, water of huisvesting horen onder publiek, democratisch toezicht te staan. Trouwens, het huidige budget voor bestuurders omzetten in een dividend voor een private aandeelhouder - die onvermijdelijk nog veel meer zal vragen - levert alleen extra kosten op, geen besparingen.

We moeten en kunnen binnen het model van democratie en publiek aandeelhouderschap blijven. Maar dan moeten de gemeenten de oude vormen en gedachten laten varen en overgaan naar deugdelijk bestuur van de 21ste eeuw.