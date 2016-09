We willen van Antwerpen het logistieke en maritieme Silicon Valley maken

Vooraleer de techreuzen zich op de logistieke of maritieme businessmodellen storten, moeten we dat zelf doen. We roepen alle maritieme, industriële, technologische en bestuurlijke partners op mee te doen aan NxtPort. Dat project kan van de Antwerpse haven de wereldwijde referentie maken als intelligente en technologisch geavanceerde haven.

Door Marc Beerlandt (CEO MSC Belgium), Ludwig Criel (voorzitter KBRV), Wouter De Geest (CEO BASF Antwerpen), Lode De Maesschalck (directeur-generaal ABAS), Rob Harrison (CEO DP World Belgium), Karl Huts (CEO Katoen Natie Logistics), Wilfried Lemmens (directeur-generaal KBRV), Luc Luwel (CEO Voka Kamer van Koophandel Antwerpen Waasland), William Moyersoen (CEO Arcelor Mittal Logistics), Dirk Oellibrandt (CEO MPET), Philippe Oyen (CEO Belgo Iberian Maritime, voorzitter Antwerpse Scheepvaartvereniging), Paul Plomteux (directeur-generaal KVBG), Johan Proost (CEO Ipsen Logistics, voorzitter Vereniging van Expediteurs van Antwerpen), Olivier Schoenmaeckers (directeur-generaal VEA), Paul Valkeniers (afgevaardigd bestuurder Cepa), Stephan Vanfraechem (algemeen directeur Alfaport Voka), Walter Van Mechelen (directeur Gosselin Forwarding, voorzitter Alfaport Voka), Jan Van Mossevelde (CEO PSA Belgium), Stéphane Verbeeck (CEO Gands, voorzitter Voka Kamer van Koophandel Antwerpen Waasland), Eddy Wouters (directeur-generaal ASV)

De Antwerpse haven staat onder toenemende druk. De groei in het Westen sputtert al een tijd en het economische zwaartepunt verplaatst zich steeds meer naar het Oosten. Ook de onzekere toekomst van de trans-Atlantische handelsonderhandelingen en het toenemende protectionisme doen de wereldwijde handel weinig goed. Hoewel Antwerpen het in vergelijking met zijn nabije concurrenten nog meer dan behoorlijk doet, is er geen tijd om achterover te leunen, integendeel. De nieuwe concurrentie komt dan ook niet uit Hamburg, Rotterdam of Le Havre, maar uit Silicon Valley.

Collectief beschikken de logistieke, industriële, maritieme en bestuurlijke actoren in Antwerpen over een gigantische hoeveelheid data. Spijtig genoeg bevindt die zich vandaag figuurlijk onder de waterlijn. Het is bijna onmogelijk voor een individuele havenspeler om data te centraliseren, uit te wisselen, te voorspellen, te combineren of te analyseren. Het niet benutten van die schatkamer aan data is op de korte en de middellange termijn de belangrijkste strategische bedreiging voor de Antwerpse Haven.

Data

Het is immers een kwestie van tijd vooraleer de technologiereuzen zich op de logistieke of maritieme businessmodellen storten. Dat ze erin slagen om data in goud te veranderen hebben ze de afgelopen jaren meermaals bewezen. Kijk naar de recordsnelheid waarmee Apple, Google of Amazon hele industrieën door mekaar hebben geschud, hebben heruitgevonden of zelfs van de kaart hebben geveegd. Zowel economisch, industrieel als geostrategisch is de Antwerpse haven van kapitaal belang voor dit land. Het zou een historische blunder zijn om te wachten tot de Googles van deze wereld de Antwerpse haven komen hertekenen.

Daarom hebben alle actoren uit de Antwerpse Havengemeenschap en Voka Alfaport beslist zelf het initiatief te nemen voor een beter gebruik, uitwisseling, analyse en commercialisering van alle bestaande data. NxtPort wordt de naam van de nieuwe virtuele opslagloods voor alle mogelijke data uit de hele logistieke ketting. Denk aan aankomsttijden voor schepen, tracking en planning van individuele ladingen, informatie over het gewicht van vracht, smart data die verkeersdrukte en logistieke planning op mekaar afstemmen, douanegegevens…

Allemaal informatie en data die nu ergens in de logistieke ketting zitten, maar nauwelijks tot niet wordt gedeeld, gebruikt of gecombineerd. Daarmee vallen op korte termijn bijzonder grote efficiëntiewinsten te rapen. Maar met die data valt eveneens een hele vloot nieuwe inzichten en businessmodellen te ontwikkelen.

NxtPort is uniek. In veel andere havens, luchthavens of logistieke omgevingen bestaan al kleine bouwstenen voor logistieke oplossingen. Nergens is er echter een project met een vergelijkbare draagwijdte of ambitieniveau als dat van NxtPort. Dat wordt een dataopslagloods voor de hele logistieke ketting van het ruime Antwerpse hinterland. Van expediteurs tot bevrachters, van chemie tot goederenopslag en van wegtransport tot douaniers.

Incubator

Ook andere sectoren zoals appontwikkelaars, 3D-printing of andere technologische spelers kunnen via NxtPort een toegang vinden tot een schatkamer aan bruikbare data. Dat kan van de Antwerpse haven een incubator maken voor een hele waaier aan industriële, technologische en logistieke innovaties.

Beeld je in dat binnen vijf jaar een containerschip uit Hamburg vertrekt. Dat we op basis van getijden, drukte in de haven en eerdere informatie kunnen voorspellen wanneer het schip in Antwerpen zal zijn. Dat we dan al perfect weten welke vracht in welke volgorde gelost moet worden en we tegelijk de eindbestemming kennen. Dat we op basis daarvan kunnen voorspellen wanneer er grote drukte verwacht wordt op de ring rond Antwerpen, Keulen of Düsseldorf. En dat met die gegevens verkeersstromen geleid kunnen worden. Dat toekomstbeeld moet de ambitie van NxtPort zijn.

Aantrekkingspool

NxtPort zal de Antwerpse haven meer dan ooit op de wereldkaart zetten. We roepen dan ook alle maritieme, industriële, technologische en bestuurlijke partners op om er hun schouders mee onder te zetten. Met NxtPort wordt de Antwerpse haven de wereldwijde referentie als intelligente en technologisch geavanceerde haven. We worden de aantrekkingspool voor technologische ontwikkeling op het snijvlak van industrie, logistiek, transport en overheid. Het hinterland van de Antwerpse haven wordt dankzij NxtPort verankerd en zelfs vergroot. Bovendien worden we dé Europese en wereldwijde referentie op maritiem, logistiek en technologisch vlak.

Het is tijd dat we met zijn allen volop inzetten op de haven van de toekomst. Bestaande complementaire initiatieven zijn meer dan welkom bij NxtPort, net zoals andere industriële en technologische spelers. Laat ons met zijn allen van de Antwerpse haven dé wereldwijde referentie maken op het gebied van data en datagebruik. Als we van de data onder de waterlijn een nieuwe sterkte willen maken, hebben we alle Antwerpse en Vlaamse stuurlui nodig aan boord.