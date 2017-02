Welke belangen vertegenwoordigt de Groep van Tien?

Het belang van de drie maatschappijen die de ecocheques uitgeven, kan niet primeren op de belangen van alle andere werkgevers en van de werknemers.

Door Egbert Lachaert, Kamerlid (Open VLD) en eerste indiener van het wetsvoorstel om de ecocheque om te zetten in een ecovergoeding.

In dit land kan je geen sociaaleconomische steen verleggen zonder de sociale partners, verenigd in de Groep van Tien, te verontrusten. Decennialang konden vakbonden en werkgeversorganisaties in grote mate het sociaaleconomisch beleid mee vormgeven of tegenwerken. Deals tussen werkgevers- en werknemersorganisaties werden daarbij vaak gesmeerd met belastinggeld. Het vroegere brugpensioen is daarvan het beste voorbeeld.

Toen de overheden krapper bij kas kwamen te zitten ging het minder vlot om tot sociale akkoorden te komen. De sociale partners moesten noodzakelijke regeringsbeslissingen ondergaan. Ons land was immers niet klaar voor de vergrijzing, de activiteitsgraad bij oudere werknemers bleef te laag, de loonkosten bleven te hoog. De vorige en huidige regering troffen belangrijke en doortastende maatregelen om orde op zaken te stellen. Denk aan de indexsprong, het verhogen van de pensioenleeftijd en het verder uitdoven van het vroegere brugpensioen.

Deze week weet de Groep van Tien mekaar opnieuw zeer goed te vinden in hun verzet tegen ons wetsvoorstel om de ecocheque af te schaffen. Ze tonen zich van hun conservatiefste kant om het door hen ontworpen chequesysteem te behouden. De ecocheques zijn een nodeloos ingewikkelde manier voor werkgevers om werknemers een extraatje van 250 euro per jaar te geven. Daaraan zijn nu hoge administratieve kosten verbonden voor de werkgevers en de winkels. Werknemers vergeten de cheque vaak uit te geven of weten niet precies waaraan hem te spenderen. Tot groot jolijt van de uitgiftemaatschappijen, die niet-uitgegeven cheques in hun zak stoppen. Anno 2017 kan het toch wel eenvoudiger, bijvoorbeeld door die som gewoon te storten op de rekening van de werknemer.

Waarom blijft de Groep van Tien, en in concreto het VBO, Unizo en de vakbonden, zich zo halsstarrig verzetten tegen dit parlementair voorstel? Wiens standpunt vertegenwoordigt de Groep van Tien daarmee?

Alleen de drie uitgiftebedrijven zijn nog gebaat bij het chequesysteem.

Polls zijn slechts polls, maar een verpletterende meerderheid is steeds voor het voorstel om de cheque door extra netto te vervangen. Mijn mailbox puilt uit van de positieve reacties van werknemers én werkgevers die deze rompslomp met cheques en kaarten doodmoe zijn.

En toch vinden het VBO, Unizo en de vakbonden mekaar om nepargumenten te bedenken om de cheque in leven te houden. Pieter Timmermans van het VBO nam in deze krant zelfs de handschoen op om de ecocheque te verdedigen. Wel, ik vraag me openlijk af welke belangen, van wie van zijn leden hij verdedigt. Alleen de drie uitgiftebedrijven zijn nog gebaat bij het chequesysteem en het blijft zoeken naar een werkgever die het chequesysteem verdedigt.

Unizo

En wat gedacht van Unizo? Welke winkelier is blij met dit omslachtige en dure chequesysteem? Ik vind er geen. En de vakbonden? Hoe verklaren we dat zij zich ertegen verzetten dat werknemers extra koopkracht krijgen door een nettovergoeding op hun rekening? De kloof tussen wat belangenverenigingen zeggen en wat hun basis wil, is mijlen diep.

Ook na het elektronisch maken van de maaltijdcheques bleven de hoge kostenmarges bestaan en bleven werkgevers morren

De afgelopen week liepen lobbyisten van de drie uitgiftemaatschappijen in de Wetstraat alle deuren plat om hun lucratieve chequebusiness te redden. Wat ze nu voorstellen is hetzelfde als indertijd met de maaltijdcheque: laat ons de ecocheque volledig digitaliseren en de kosten zullen dalen voor iedereen. Maar dat is niet gebleken na het elektronisch maken van de maaltijdcheques. De hoge kostenmarges blijven bestaan, werkgevers blijven morren.

Het parlement zal dus doorzetten met zijn voorstel. Het particuliere belang van drie maatschappijen primeert voor ons op geen enkele manier op de belangen van alle andere werkgevers én van de werknemers.