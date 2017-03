Wetgeving moet spurten om nieuwe digitale realiteit bij te benen

Burgers en ondernemingen benen de digitale revolutie amper bij, maar vooral het wetgevend kader hinkt achterop. ‘De wetgeving moet zich aanpassen aan het digitale tijdperk,’ stelt Alexander De Croo. Nog veel meer politici en overheden moeten dat ernstig nemen.

Door Koen De Leus, chief economist van BNP Paribas Fortis en auteur van De Winnaarseconomie, dat eind mei verschijnt

Onze minister van Digitale Agenda deed zijn uitspraak nadat het hof van beroep in Atwerpen inging tegen de filosofie van de digital act. Die vorig jaar ingevoerde wet zorgt ervoor dat digitale documenten op gelijke voet worden behandeld met hun papieren tegenhangers. Desalniettemin oordeelde het hof, tegen het oordeel van een lagere rechtbank in, dat een via e-mail overeengekomen verkoopovereenkomst geen geldig bewijs van akkoord was.

Traditionele ondernemingen schreeuwen moord en brand omwille van oneerlijke concurrentie door de platformbedrijven. Al ligt de oplossing niet in het verbieden van bedrijven zoals Airbnb en Uber

Niet alleen in België loopt de wetgeving achter de feiten aan. De digitale revolutie heeft tot gevolg dat wat vroeger nationaal geregeld werd, nu best Europees, of nog beter, mondiaal aangepakt wordt. Grensoverschrijdende zaken zoals de sociale rechten en plichten van nieuwe ondernemingsvormen zou de Europese Commissie best naar zich toetrekken.

Concurrentievoordeel

Die nieuwe vennootschapsvormen zijn het voorbeeld bij uitstek. Onduidelijkheid en frustratie is daar troef. Traditionele ondernemingen schreeuwen moord en brand omwille van oneerlijke concurrentie door de platformbedrijven. Al ligt de oplossing niet in het verbieden van bedrijven zoals Airbnb en Uber. Hun komst heeft verstarde, overgereguleerde en overbeschermde sectoren wakker geschud. De consument heeft daar voordeel bij. En bij Uber bijvoorbeeld biedt het kansen aan jongeren die in de officiële arbeidsmarkt niet aan de bak komen. Een kwart van de Franse Uber-chauffeurs was werkloos eer ze voor Uber gingen werken.

Op sommige vlakken hebben de bedreigde gevestigde bedrijven wel een punt. Om bij Uber te blijven: normaal moet elke taxichauffeur 6 procent btw aanrekenen op een rit. Voor de Uber-chauffeurs geldt dat niet wanneer ze opteren voor het regime van kleine onderneming. Hun omzet op jaarbasis moet dan wel kleiner zijn dan 25.000 euro. Voor het gros van de Uber-chauffeurs is dit echter een parttime job. Die flexibiliteit maakt de job net aantrekkelijk. Ze komen dan ook niet aan dit bedrag, en dat levert hen een kostenvoordeel op tegenover de traditionele taxibedrijven.

Handelsplatform

Over de platformbedrijven stelt zich ook de vraag of het handelsplatformen zijn, een beetje zoals Euronext, waarbij ze niets meer doen dan chauffeurs met klanten samenbrengen? Of verstrekken ze transportdiensten, net zoals taxidiensten of de NMBS dat doen? Het oordeel dat de 15 rechters van het Europese Hof van Justitie daarover deze maand vellen, zal het lot van deze ondernemingen en van hun fiscale behandeling bepalen.

Indien het als een handelsplatform wordt bestempeld, kan Uber zijn huidig model ongestoord voortzetten. Het geeft Uber een sterkere positie in de landen waar het onder vuur ligt. Wordt Uber geklasseerd als transportdienst, dan moet het striktere regels volgen voor vergunningen en veiligheid. Dat opent opnieuw het debat of de Uber-chauffeurs als zelfstandigen mogen worden beschouwd, dan wel werknemers zijn. Idealiter worden al die aanpassingen op Europese schaal aangepakt. Zo creëer je een ‘level playing field’.

Belastingen

Europa moet het voortouw nemen om de oude sociale modellen aan te passen aan de nieuwe digitale realiteit.

Dit geldt trouwens ook voor de betaalde belastingen op de steeds meer globaal behaalde winsten. Miljarden aan belastinggeld gaan elk jaar verloren door belastingontwijking in landen die bedrijven lokken via ‘rulings’ en andere belastingvoordelen. Als Apple in Ierland in 2014 maar effectief 0,005 procent belasting betaalde op zijn Europese winst, dan moeten die schadelijke fiscale gunstregimes waarbij elk Europees land het andere vliegen tracht af te vangen, een halt toegeroepen worden.

De door de Europese Commissie voorgestelde Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), eenzelfde belastbare basis voor de vennootschapsbelasting, is daar een gepast antwoord op. Het is ook de enige manier om de grote (technologische) multinationals, in een digitale wereld zonder grenzen, een eerlijke belasting te laten betalen.

De discussies laaien hoog op. In tal van landen bestaat de vrees dat de digitale economie met haar groeiend aantal zelfstandige werknemers leidt tot oneerlijke concurrentie en daardoor de belastingbasis uitholt. Ook voor de betrokken bedrijven zelf is het belangrijk dat er duidelijkheid komt over hun statuut. Zij willen er niet van worden beschuldigd dat ze zich onttrekken aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, met alle gevolgen van dien.

Als de huidige regels niet garant staan voor eerlijke concurrentie, een rechtvaardige behandeling van werknemers en een houdbaar belastingsysteem met een eerlijke fiscaliteit, dan moeten ze aangepast worden.