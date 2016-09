Wetgeving sluiting en collectief ontslag moet worden herzien

De sluiting van Caterpillar in Wallonië kan ironisch genoeg een katalysator zijn om eindelijk een aantal taboes rond collectief ontslag te laten sneuvelen.

Door Jan Buelens, professor arbeidsrecht UA en advocaat Progress Lawyers Network

De felheid waarmee Charles Michel Caterpillar aanvalt, verbaast op het eerste gezicht. Zijn regering blinkt niet uit in werknemersvriendelijkheid. Een waarschijnlijke verklaring voor zijn strijdbare opstelling is dat hij het alleenrecht van de aanklachten niet wil overlaten aan PS en PTB/PVDA.

In de 20 jaar dat de wet-Renault bestaat werd geen enkele sluiting teruggedraaid of geen enkele schadevergoeding toegekend.

Al zullen er weinigen te vinden zijn om de manier goed te praten waarop Caterpillar een streek met torenhoge werkloosheid injecteert met een overdosis miserie. Het procédé is bekend: met een kurkdroge mededeling vanuit het buitenlandse hoofdkantoor worden duizenden werknemers en gezinnen getrakteerd op een ijskoude douche. En het gevoel van timing wordt daarbij niet uit het oog verloren: de dag na de aankondiging zou de stad Charleroi haar 350ste verjaardag vieren. Een beter symbool dat die multinational geen enkele band heeft met de aangrenzende stad en haar inwoners, is nauwelijks denkbaar. Zelfs opgeroepen door het parlement stuurt het bedrijf zijn kat.

Minachting

Tegenover een dergelijke minachting van de werknemers en de overheid past alleen een kordaat antwoord van hetzelfde niveau. Een onteigening of inbeslagname van de grond en het materiaal is een denkbare maatregel op korte termijn.

Maar deze sluiting moet ook leiden tot diepere reflectie. Moet het (multinationale) ondernemingen niet moeilijker worden gemaakt hun bedrijf te sluiten? Charles Michel kondigt aan dat de wet-Renault zal worden herbekeken om te zien of ‘alle evenwichten nog goed zitten’. Dat is geen klein understatement.

Nadat Renault bijna 20 jaar geleden de deuren sloot - kurkdroge mededeling in een Brussels hotel - werd met veel bombarie een wet aangenomen die paal en perk moest stellen aan zo’n brutale sluitingen. Die wet (‘houdende bevordering van de tewerkstelling’ als officiële titel, jawel) bevat niets meer of minder dan het principe dat een onderneming eerst moet aankondigen dat ze wil sluiten, waarna ze op vragen van vakbonden moet antwoorden en hun alternatieven moet onderzoeken.

Mooi draaiboek

Dit heet de informatie- en raadplegingsprocedure. Maar op het eind van de rit beslist de onderneming (meestal verandert er niets aan het oorspronkelijke plan). Elk patronaal advocatenkantoor heeft daar een mooi draaiboek voor klaarliggen en wie dat volgt riskeert zo goed als niets. Honderden ondernemingen maakten hier ondertussen dankbaar gebruik van. In de 20 jaar dat de wet-Renault bestaat, werd geen enkele sluiting teruggedraaid of geen enkele schadevergoeding toegekend.

Zit er dan niets in deze wet voor de vakbonden? Toch wel. In de praktijk maken zij gebruik van de fase waarin ze vragen mogen stellen en alternatieven mogen voorstellen om een sociaal plan te onderhandelen. Zodra dat er is, betuigen zij hun goedkeuring met de antwoorden die ze kregen van werkgeverszijde. Op dat moment kan de werkgever met een gerust gemoed de sluiting afronden.

Een compromis op zijn Belgisch, zo lijkt het wel. Maar bij vele betrokken werknemers toch vaak met een wrange nasmaak.

Hefboom

Toen in 2014 de Zweedse coalitie het levenslicht zag, vond ze dat het welletjes was geweest met die recalcitrante vakbonden die nog te veel mogelijkheden hadden om overal stokken in de wielen te steken. Ze vond er niet beter op dan in het regeerakkoord op te nemen dat de informatie- en raadplegingsprocedure uit de wet-Renault moet worden ingekort. De vakbonden zouden dan de enige hefboom verliezen die ze nog hebben om een sociaal plan af te dwingen.

Als Charles Michel dus deze wet in evenwicht wil brengen, verwijst hij dit idee uit het regeerakkoord best naar de annalen van de geschiedenis.

Ongetwijfeld zullen sommigen nu al steigeren, maar dan verliezen ze uit het oog dat dit maatregelen zijn die in onze buurlanden bestaan.

Het zou van meer respect getuigen voor ‘le pays noir’ en zijn werknemers en inwoners om het geweer van schouder te veranderen en het te richten tegen hen die lak hebben aan elke sociale overweging.

De wetgeving op sluiting en collectief ontslag zou op meerdere punten fundamenteel moeten worden herzien. Ten eerste zouden winstgevende bedrijven niet zonder meer moeten kunnen ontslaan. Ten tweede zou de overheid of de rechter de toestemming moeten geven alvorens over te gaan tot ontslag. Ten derde zou het sociaal plan bij onderaannemers moeten worden afgestemd op dat van het hoofdbedrijf.

Ongetwijfeld zullen sommigen nu al steigeren, maar dan verliezen ze uit het oog dat dit maatregelen zijn die in onze buurlanden bestaan. België wordt vaak afgeschilderd als het land met een rigide arbeidswetgeving. Dat het hier een klein paradijs is om mensen te ontslaan wordt er gemakshalve niet bij verteld. En natuurlijk gaan deze voorstellen in tegen het afbouwen van het arbeidsrecht zoals we dat al enkele decennia meemaken. Caterpillar toont aan waar die afbouw toe leidt en dat het hoog tijd is het roer om te gooien.