Wie waagt zich aan de herfederalisering van de goedkeuring van internationale verdragen?

Het verzet van Waals minister-president Paul Magnette (PS) tegen het Europees-Canadese handelsverdrag CETA legt institutionele fricties in Europa en België bloot.

Door Steven Van Hecke, docent Europese en vergelijkende politiek, KU Leuven

Mocht het een stunt zijn van de dienst voor toerisme of een in allerijl ingehuurd pr-bureau, dan is Paul Magnette glansrijk geslaagd in zijn opzet. De naamsbekendheid van Wallonië in Europa is de jongste dagen enorm toegenomen, met dank aan de Canadezen. Maar als de minister-president de rol van Wallonië in België en de rol van België in Europa wil onderstrepen, dan is minder duidelijk wie met de prijzen gaat lopen.

Er staat veel op het spel. CETA regelt de handel tussen de EU en Canada en moet een voorbeeld worden voor hoe Europa akkoorden wil afsluiten. Over de voor- en nadelen van de handel tussen de EU en Canada kan je van mening verschillen en als we de Waalse tegenstand mogen geloven, is het hen daar vooral om te doen. Maar het Waalse verzet legt ook enkele opmerkelijke institutionele regels bloot, in België maar ook in de EU.

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker denkt de volgende keer twee keer na voor hij de nationale parlementen meer zeggingsmacht geeft over de goedkeuring van handelsakkoorden.

De handel met derde landen, zoals Canada, wordt geregeld via internationale verdragen. De Europese Commissie onderhandelt namens de hele EU. Daarna moeten de parlementen van de lidstaten en het Europees Parlement hun zegen geven over het bereikte akkoord. In theorie kan het dus 29 keer fout lopen bij de ratificatie, nadat de deal op papier is gezet en door alle betrokken partijen is ondertekend. Dat is al eens gebeurd. Het Europees Parlement kelderde in 2012 het ACTA-verdrag dat wereldwijd de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten regelde.

Het probleem is dat het zo ‘alles of niets’ is, want een parlement kan alleen goed- of afkeuren. Politiek staan de nationale parlementen buiten spel, want ze komen er alleen aan te pas als de onderhandelingen zijn afgerond.

Voor schut

Om aan die verzuchting tegemoet te komen heeft Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker toegestaan - tegen het advies van zijn raadgevers in - dat de nationale parlementen hun stem kunnen laten horen voordat CETA wordt ondertekend. Ze zitten nog niet mee aan tafel, maar ze moeten ook niet wachten tot alles in kannen en kruiken is. Maar wie de parlementen de kans geeft om zich uit te spreken, mag niet verbaasd zijn dat niet iedereen akkoord gaat. Zoniet worden de parlementen helemaal voor schut gezet.

Dat het Waalse Parlement zich in dit stadium van CETA heeft uitgesproken, was in principe overbodig. Maar het kan niet zonder politieke gevolgen blijven. In het slechtste scenario sneuvelt het akkoord voor de eindmeet. In het beste scenario komt er alsnog een vergelijk en wordt voorkomen dat op het einde van de rit de Walen de Belgische ratificatie torpederen, waarna er helemaal geen weg terug meer is. Wie dreigt op termijn te verliezen? Juist, Juncker denkt de volgende keer wel twee keer na voor hij de nationale parlementen meer zeggingsmacht geeft dan strikt nodig over de goedkeuring van handelsakkoorden.

Buitenspel

Ook bij de rol van de nationale parlementen bij de ratificatie kunnen vragen worden gesteld. De nationale parlementen controleren al de nationale regeringen, die samen de Raad van Ministers uitmaken. Waarom niet de Raad van Ministers laten beslissen, samen met het Europees Parlement, zoals bij het gros van de EU-wetgeving? Dan moeten de nationale parlementen ermee akkoord gaan om zichzelf voortaan buitenspel te zetten. Benieuwd welk land voorstelt om zijn parlement te kortwieken, net nu de wind in de EU vooral uit de hoek waait van diegenen die de rol van de lidstaten willen versterken.

Het probleem is niet alleen hoe de EU internationale verdragen goedkeurt. Ook de institutionele regels in België spelen een cruciale rol. Het is aan Jean-Luc Dehaene en zijn Sint-Michielsakkoord van begin jaren 90 te danken dat de gewesten en gemeenschappen hun zeg mogen doen over internationale verdragen. België kan een verdrag maar ratificeren als alle federale en regionale parlementen akkoord gaan. Alle parlementen hebben een veto en dus kan het Waalse parlement België verhinderen een verdrag als CETA te ratificeren.

Reynders

Maar zover zijn we nog niet. Voorlopig moet alleen de federale regering haar handtekening zetten, vooraleer de parlementaire ratificatie plaatsvindt. Maar Didier Reynders kan als minister van Buitenlandse Zaken het fiat van België niet geven zolang niet alle deelstaatregeringen akkoord gaan. Daar knelt het schoentje, want Paul Magnette tekent verzet aan, gesteund door het Waalse Parlement. Ook daar geldt: wie de deelstaatregeringen de kans geeft om mee te beslissen, mag niet verbaasd zijn dat niet iedereen akkoord gaat.

Wie dreigt te verliezen? Misschien had Reynders de deelstaatregeringen beter vroeger betrokken.

Wie dreigt te verliezen? Misschien had Reynders de deelstaatregeringen beter vroeger betrokken. Hij kan zijn verzet laten varen tegen het aanpassen van de regels die de vertegenwoordiging van de deelstaatregeringen op EU-niveau regelen. Dat zou wat goodwill kweken, ook en vooral bij Magnette. Maar net als in de EU stelt zich de vraag of de deelstaatregeringen überhaupt betrokken moeten worden.

Kunnen de Vlaamse, Waalse en Brusselse parlementairen niet gewoon nauwer toezien op wat Reynders namens België goedkeurt en ondertekent? Daarmee zou de goedkeuring van internationale verdragen geherfederaliseerd worden. Exit de deelstaatregeringen dus. Benieuwd welke partij als eerste in haar programma voorstelt om hun rol in te perken, nu een Vlaams-nationalistische partij de scepter zwaait.