Wil Infrabel de wissels op de toekomst letterlijk uitbreken?

De planning van het treinverkeer is te nauw verbonden aan de infra- structuur. Dat is absurd.

Céline Tellier en Peter Meukens

Eind september verscheen ‘The Global Competitiveness Report 2016-2017’ van het Wereld Economisch Forum. Voor spoorinfrastructuur scoort België beduidend zwakker dan onze buurlanden, en de tendens is dalend. In West-Europa liggen enkel het Verenigd Koninkrijk, Italië en Portugal achter ons. Tegelijk vernemen we uit welingelichte bron dat Infrabel, de beheerder van de Belgische spoorinfrastructuur, onderzoekt waar sporen en wissels uitgebroken kunnen worden. Onder druk van de federale overheid wil Infrabel besparen op de onderhoudskosten van het spoornet. Vanuit boekhoudkundig oogpunt misschien een goed idee, maar vervoerskundig is het een stommiteit.

De treinen in ons land rijden niet erg stipt en het treinaanbod is op enkele lijnen ondermaats. Dat zal er niet op beteren als Infrabel zijn afbraakplannen kan realiseren. Op nogal wat plaatsen is de infrastructuur immers ontoereikend om vaker (bijvoorbeeld elk halfuur of zelfs ieder kwartier) een trein te laten rijden. Of de spoorconfiguratie laat er niet toe dat treinen stipter en efficiënter rijden. Wie wel eens de trein neemt, kan dat onderweg met eigen ogen zien, zeker in de buurt van grote stations: overal liggen er sporen en toch rijden de paar treinen die het station naderen mekaar in de weg en houden ze mekaar op.

Hoe kan dat? Want - leerden we ooit op school - België heeft toch het dichtste spoornet ter wereld? Dat komt omdat men hier heel vaak eerst een spoorlijn gebouwd heeft en zich pas nadien afgevraagd heeft welke treinen daar op welke momenten in welke richtingen over kunnen rijden. Dat zoiets tot conflictpunten en inefficiëntie leidt, ligt voor de hand. Zelfs pas gebouwde hogesnelheidslijnen of totaal gerenoveerde stations zijn soms nog in dat bedje ziek.

De spoorinfrastructuur kan nooit een doel op zich zijn. Ze is een middel om treinen te laten rijden die mensen vervoeren van A naar B, en C en D. Sporen en wissels moet je leggen vanuit de noden en eisen van een volledig uitgewerkt vervoersplan. Niet omgekeerd, zoals in ons land nog steeds gebeurt: de spoorinfrastructuur bepaalt welke treindienst mogelijk is. In België vindt men dat een hoogst revolutionaire gedachte, in Zwitserland is het doodnormaal.

De vraag naar vervoer stijgt sterk en onze wegen slibben dicht. Als we het openbaar vervoer tot een echt alternatief voor het privévervoer willen uitbouwen, moet dringend een mentale omslag gemaakt worden. We moeten nú een treindienst voor 2025 uitwerken en dan de daarvoor noodzakelijke infrastructuurwerken (gefaseerd) uitvoeren. Tegelijk moeten we hetzelfde doen op de lange termijn, horizon 2035 en zelfs 2050.

Knooppunten

Alweer naar Zwitsers voorbeeld moet een knooppuntenmodel aan de basis van die toekomstige vervoersplannen liggen. In zo’n model sluiten treinen van en naar alle richtingen op het hele en het halve uur in vooraf bepaalde knooppunten op elkaar en op het stads- en streekvervoer aan. Dat geeft de reizigers maximale overstapmogelijkheden in alle windrichtingen, wat de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer massaal vergroot.

Of Infrabel sporen moet bijleggen dan wel uitbreken, hangt af van de vraag naar vervoer, niet van boekhoudkundige overwegingen.

De spoorinfrastructuur moet zo uitgebouwd worden dat alle treinen het volgende knooppunt tijdig bereiken. Of Infrabel sporen moet bijleggen dan wel afbreken, hangt daarvan af en niet van boekhoudkundige overwegingen. Overigens weten we uit het verleden dat dergelijke ‘besparingen’ weinig opleveren. Ook in de jaren 80 en 90 van vorige eeuw heeft men wissels uitgebroken en lijnen op een enkel spoor gebracht. Al snel kwam men er achter dat vertragingen bij incidenten minder makkelijk konden worden weggewerkt. Een stoptrein of een goederentrein opzijzetten om een IC-trein door te laten kon niet meer omdat het uitwijkspoor er niet meer lag.

Infrabel en de NMBS kunnen - nee, moeten - geschiedenis schrijven. Ze moeten de mentale omslag maken en een spoornet ontwerpen dat in functie staat van een gewenste treindienst op (middel)lange termijn. Beleidsmensen - federaal en regionaal - die echt iets willen doen aan de verkeersellende moeten op langere termijn denken, beter samenwerken en die gewenste treindienst eindelijk eens definiëren. En er liefst meteen ook metro-, tram- en busdiensten aan koppelen.

Is het een utopie te denken dat openbaar vervoer ook bij ons zo verstandig benaderd kan worden? Wij menen van niet. Het zal in elk geval minder kosten dan de versnipperde aanpak van vandaag.

Céline Tellier is coördinator mobiliteit Inter-Environnement Wallonie, Peter Meukens is actief vrijwilliger bij TramTreinBus