Witsel verdient beter dan gratuite kritiek

Axel Witsel maakt als eerste Rode Duivel een transfer naar een Chinese voetbalclub. Hij zou er naar verluidt een jaarsalaris van 18 miljoen euro verdienen. De vele kritiek die Witsel voor zijn keuze oogst, is onterecht.

Door Stijn Francis, zakelijk begeleider van topsporters

Als Axel Witsel zijn diensten verkoopt aan een Chinese club op het hoogtepunt van de Chinese voetbalmarkt wordt hij door sommige journalisten omschreven als een geldwolf die de voetbalsport schoffeert. Als Marc Coucke zijn bedrijf verkoopt op het hoogtepunt van de farmamarkt, klinkt er een lofzang door het hele land en spreekt men van verstandig ondernemerschap.

Als Marc Coucke zijn bedrijf op het hoogtepunt van de farmamarkt verkoopt, klinkt er een lofzang in het hele land en spreekt men van verstandig ondernemerschap.

De ongelijke behandeling van Witsel en Coucke typeert het scheefgetrokken perspectief over topvoetballers in de media en bij het brede publiek. Voetballers verdienen beter - letterlijk en figuurlijk.

Liefde voor de sport

‘Witsel houdt niet van zijn sport, is hebzuchtig en een overschat talent dat kiest voor het geld en niet voor de sport’, lijkt de gangbare publieke opinie te zijn. Niets is minder waar. Topvoetballers zoals Witsel verrichten al sinds hun zesde levensjaar elke dag gemiddeld 4 tot 8 uur zware fysieke arbeid zodat ze telkens weer hun fysieke grenzen kunnen verleggen.

Vanaf ongeveer hun tiende levensjaar al zetten ze hun sociale en familiale leven on hold, kennen ze amper vrije weekends en staan ze dagelijks onder flink wat fysieke en mentale druk.

Dat gebeurt gedurende geruime tijd, zonder enige zekerheid dat al die inspanningen zich ooit vertalen in financieel gewin. De kans om in het voetbal de absolute top te halen is nagenoeg nihil. Net het plezier in het voetbal en de liefde voor de sport zet topvoetballers ertoe aan die inspanningen elke dag weer op te brengen.

Het tegendeel beweren is een gebrek aan respect voor alle opofferingen die een voetballer zoals Witsel ooit in alle anonimiteit en eenzaamheid heeft opgebracht.

Liefde voor het geld

Net zoals ondernemingen zijn voetballers economische actoren die winst moeten trachten te maken. Maar blijkbaar is winst maken als voetballersonderneming ongehoord. Dat is frappant, want de voetballersonderneming kent een zeer korte en risicovolle levensduur. De carrière van een voetballer stopt ongeveer op 35 jaar. Die verdienperiode kan ook plots vervroegd aflopen bij een zware blessure.

Dat dit voorstel uit China komt, doet niet ter zake

Veel winst maken in korte tijd is dus essentieel als voetballersbedrijf. Bovendien kennen voetballersondernemingen een zeer lange investeringsperiode voor ze weten of en hoeveel return on investment er zal zijn.

Terwijl bepaalde markten nog toegangsdrempels kennen zoals een beperkte toegang tot kapitaal of kennis, is de markt van voetballers een van de meest competitieve en globale ter wereld. Iedereen, maar dan ook werkelijk iedereen, rijk of arm, waar ook ter wereld, kan beginnen voetballen. Veel competitiever kan een markt niet zijn.

De kans om in het voetbal de absolute top te halen is nagenoeg nihil.

Als voetballers in zo’n hyperconcurrentiële markt de top van de piramide halen, verdienen ze astronomisch veel geld omdat ze beduidend beter, sterker en efficiënter zijn dan hun concurrenten. Gelet op de korte en risicovolle carrière is het dan ook maar de ondernemerslogica zelve dat een voetballer aan de top van de piramide ingaat op een financieel interessant voorstel dat zijn financiële toekomst veilig stelt.

Dat dit voorstel uit China komt, doet niet ter zake. Coucke zou zijn bedrijf ook verkocht hebben aan Chinezen als die een hogere prijs geboden hadden. Het getuigt enkel van verstandig ondernemerschap.