Zes redenen om niet te panikeren over Trump

Donald Trump is vanaf begin 2017 tot en met 2020 de Amerikaanse president en dus de facto ’s werelds machtigste mens. Dat lijkt een akelig vooruitzicht, maar beleggers hoeven niet te panikeren.

Door Pierre Huylenbroeck, uitgever van Mister Market Magazine

Trump is een politiek onervaren brulboei en een controversieel figuur. De hele campagne zaaide hij verdeeldheid. Dankzij zijn talent om te schokken en overtuigend te liegen is hij een magneet voor de media. Dankzij die media is hij zo ver geraakt, tot over de absolute eindmeet.

Niet de man of vrouw in het Witte Huis maakt het wezenlijke verschil in Wall Street, maar de Amerikaanse consument.

Ook zijn verkiezingsbeloftes klinken griezelig. Internationaal staat Trump voor het terugplooien binnen de eigen landsgrenzen, voor anti-globalisering en antiwereldhandel, tot de symbolische bouw van een muur met Mexico toe. Op nationaal vlak heeft Trump beloftes gedaan die hij niet kan nakomen, die bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten en die een president onwaardig zijn.

Met een onvoorspelbaar iemand als Trump in het Witte Huis worden de volgende weken en misschien maanden moeilijk op de markten. Maar is daarom paniek nodig? Nee.

Geen alleenheerser

Ten eerste omdat Trump geen alleenheerser is. De Verenigde Staten zijn een democratie met ijzersterke funderingen. De president heeft veel macht, kan lijnen uitzetten, maar kan geenszins in zijn eentje belangrijke beslissingen nemen. Trump zal zich bovendien omringen met tal van adviseurs en dat zullen heus niet allemaal sensatiezoekers zijn.

Voorts wordt Trump niet gedreven door haat. Hij heeft veel geluk gekend, te beginnen met een erfenis. Hij zou vandaag trouwens veel rijker zijn als hij die gewoon belegd had in een Wall Street-fonds. Want nee, zijn geloofsbrieven als succesvol ondernemer zijn lang niet zo positief als hij zijn miljoenen kiezers deed geloven. Trump is een speler, een lefgozer. Hij heeft gespeeld en gewonnen. Er is geen reden waarom hij, nu hij de macht heeft, die meteen zou misbruiken, zoals enkele democratisch verkozen leiders dat in het verleden wel deden.

Zijn overwinningsspeech stelt in die zin een beetje gerust. Hij bracht grootmoedig hulde aan Hillary Clinton en benadrukte de president van alle Amerikanen te willen zijn. Hij reikte wie tegen hem was - veel mensen, jawel - de hand en vroeg hun hulp en advies om samen het Amerikaanse volk opnieuw te verenigen. Hij klonk ook welgezind voor ‘alle landen die de VS welgezind zijn. ‘We zullen fair omgaan met iedereen, met de nadruk op allianties in plaats van conflicten’, zei hij. Oké, dat zijn maar woorden. Maar het zijn tenminste de juiste woorden.

Infrastructuurwerken

Ten derde zijn niet alle economische plannen van Trump welvaartsvernietigend. In zijn speech legde hij de nadruk op grote infrastructuurwerken. Hij wil de beste wegen, bruggen en binnensteden bouwen en daarvoor miljoenen Amerikanen aan het werk te zetten. Hij wil zo de Amerikaanse groei verdubbelen. In dit tijdperk van slabakkende wereldgroei kunnen we niet tegen zo’n beleid zijn. Eerst de groei stimuleren, nadien de staatsschuld afbouwen.

Trump wordt een Republikeins president die gesteund wordt door een Republikeinse meerderheid in het parlement. Dat is tenminste één duidelijk voordeel tegenover Clinton. Trump krijgt steun, maar ook een streng toezicht.

Ten vierde wordt Trump geen ‘sitting duck’. Hij wordt een Republikeins president die gesteund wordt door een Republikeinse meerderheid in het parlement. Dat is tenminste één duidelijk voordeel tegenover Clinton. Trump krijgt steun, maar ook een streng toezicht. De meeste Republikeinen zijn voor internationale handel als bron van binnenlandse welvaart. Trump zal niet zomaar de handelsverdragen naar de prullenmand verwijzen. En voorts zijn zeer weinig van zijn partijgenoten voorstander van een duizenden kilometers lange muur langs de Mexicaanse grens of een uitholling van de NAVO-alliantie.

Joe Sixpack

Ten vijfde maakt niet de man of de vrouw in het Witte Huis het wezenlijke verschil in Wall Street - ook omdat de VS geen dictatuur zijn - maar de Amerikaanse consument. Die neemt 70 procent van het bruto binnenlands product voor zijn rekening. En die heeft het goed vandaag, veel beter dan wat Trump tijdens de campagne liet doorschemeren. Het gemiddelde Amerikaanse gezinsvermogen steeg sinds 2007 met 32 procent. Joe Sixpack kan dus tegen een stootje. In combinatie met een blijvend accommoderende centrale bank, heeft de economie wel degelijk de kans om een tandje bij te steken.

Ten zesde ontstonden overal ter wereld recordbergen aan cash, omdat obligaties nauwelijks nog opbrengen. Beleggers popelen om die cash in aandelen te beleggen.

We moeten wel beseffen dat Trump voortaan vier jaar lang een extra risicofactor is voor de wereldvrede en de wereldeconomie. Maar dat betekent niet dat het bedrijfsleven plots een collectieve hartstilstand moet verduren.